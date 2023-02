Úřad vlády: Vláda schválila upravené parametry valorizace důchodů. Průměrný starobní důchodce dostane o 760 korun více

Růst důchodů o 400 korun stejnou částkou všem a další růst nad tuto částku ve výši 2,3 %. To jsou dva stěžejní parametry upravených pravidel pro červnovou mimořádnou valorizaci důchodů, které v pondělí 20. února 2023 přijala per rollam vláda.

Průměrný důchod by tak měl vzrůst o 760 korun. Úprava nyní míří do Poslanecké sněmovny, změny by měly být definitivně schváleny do 22. března.

Na červen je naplánována další mimořádná valorizace důchodů, která však bude pravděpodobně probíhat podle upravených pravidel. Ta schválila vláda per rollam v pondělí 20. února 2023. Každý důchod bude navýšen o 400 korun a k tomu naroste procentní výměra o 2,3 % podle výše důchodu. K úpravě valorizačního mechanismu dojde novelou zákona o důchodovém pojištění.

Na základě nových pravidel se v praxi zvýší průměrný důchod o 760 korun a překročí tak hranici 20 tisíc korun. Za 18 měsíců vlády Petra Fialy tak vzroste výše průměrného důchodu o 31 %. „Jsme hrdí na to, že za naší vlády se v rekordním čase rekordním způsobem zvýšily důchody. Ten nárůst během několika měsíců je enormní, ale musíme hledět také na podstatný ukazatel poměru průměrného důchodu vůči průměrné mzdě, který se z těch původních přibližně čtyřiceti procent dnes přibližuje padesáti,“ dodává předseda vlády Petr Fiala.

Valorizace důchodů bez schválených úprav by znamenala nárůst deficitu veřejných financí o více než 34 miliard korun v letošním roce a až 58 miliard v roce příštím. „Cítili jsme nutnost sáhnout do toho mechanismu i z hlediska obecné spravedlnosti, mezigenerační solidarity a udržitelnosti do budoucna,“ vysvětlil předseda vlády Petr Fiala a připomněl, že ve veřejném prostoru se v poslední době objevovaly i návrhy, aby vláda zrušila samotný automatický valorizační mechanismus, což vláda neudělá.

„Situaci musíme řešit zodpovědně a s ohledem na budoucí generace. Kdybychom nezasáhli, přinesla by červnová valorizace obrovský dluh do státního rozpočtu. To si zodpovědná vláda nemůže dovolit. Úpravou valorizací směřujeme k dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému. Je důležité, aby pomoc státu směřovala k lidem, kteří celý život pracovali, avšak měli nízké mzdy a tím pádem dnes pobírají podprůměrné důchody. Předchozí mimořádné valorizace v loňském roce jim přinesly jen podprůměrné navýšení, a tak se obtížněji vyrovnávají s růstem cen,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Navrhovaná úprava valorizačního mechanismu nyní míří do Poslanecké sněmovny, kde bude vláda usilovat o dosažení shody i s opozičními poslanci. Sněmovna by o novele měla rozhodovat na mimořádné schůzi 28. února, s konečnou platností by měly být změny schváleny do 22. března.

Změna valorizací je prvním krokem, který směřuje k posílení dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému. Na změny valorizací budou navazovat další opatření v rámci důchodové reformy. Její základní parametry by měly být známé v průběhu jara letošního roku a v dubnu by mohly být představeny veřejnosti.

Při přípravách důchodové reformy plánuje kabinet Petra Fialy usilovat o nalezení shody s opozicí i sociálními partnery. „Pokládám za nutné, abychom se snažili dosáhnout i shody s opozicí, a to právě proto, aby lidé měli jistotu, že věci, které v důchodové reformě uděláme, budou platit v příštích desetiletích,“ vysvětlil premiér.

Další informace k tématu červnové valorizace včetně modelových příkladů navýšení důchodů jsou k dispozici v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. února 2023 ZDE.

