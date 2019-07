VZP: Cestovat s komerčním, nebo zdravotním pojištěním?

Má skutečně smysl se při běžné turistické cestě komerčně připojistit? Na co mě pojišťují komerční pojišťovny a co je hrazeno ze zdravotního pojištění na základě průkazu pojištěnce?

ODPOVĚĎ:

Možnost čerpat zdravotní péči na základě předložení běžného českého průkazu pojištěnce se týká všech zemí Evropské unie plus zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Mluvíme ovšem o modrém průkazu, který je zároveň Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC); zelený a žlutý průkaz je platný jen na území ČR. Optimální je mít s sebou EHIC a navíc být komerčně pojištěn. Pak je jen na vaší úvaze a hlavně na situaci, zda při ošetření v zahraničí předložíte EHIC, nebo doklad o komerčním pojištění.

Velkou výhodou komerčního pojištění je asistenční služba, která je klientovi nápomocná ve výběru zdravotnického zařízení a také v komunikaci s lékaři atd. Asistenční služba zároveň garantuje zdravotnickému zařízení úhradu poskytnutých služeb, takže pacient na místě nic neplatí. Pozor ale na to, že kontaktování asistenční služby a využití doporučeného zdravotnického zařízení může být podmínkou pojistného plnění. Komerční pojištění také kryje poplatky, které sám pacient musí hradit (stejně jako domácí pojištěnci), a případnou repatriaci. U komerčního připojištění je ovšem podstatné znát a při rozhodování o jeho uplatnění zohlednit částku maximálního plnění a rozsah pojistného krytí. Mezi výlukami pojistky totiž bývají onemocnění, se kterými se pacient již léčí, nebo některé příčiny úrazů, např. při sportu. Problém může nastat i v důsledku nečekaného překročení pojistkou kryté doby pobytu v cizině. Péče "na EHIC" tato omezení nemá.

Český pojištěnec, který se při turistice v zemích EU, EHP a Švýcarsku v případě potřeby čerpání zdravotní péče prokáže průkazem EHIC, má na účet své zdravotní pojišťovny nárok na poskytnutí nezbytné zdravotní péče za stejných podmínek jako místní pojištěnci. Nezbytnou péčí se přitom míní veškerá péče, jejíž poskytnutí je nezbytné z lékařského hlediska, s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu. Podmínkou pro uplatnění průkazu však je vyhledat zdravotnické zařízení napojené na veřejný systém. Poskytnutou péči uhradí zdravotnickému zařízení místní zdravotní pojišťovna a náklady přeúčtuje české zdravotní pojišťovně. Za ošetření tedy zaplatíte jenom to, co by za něj zaplatil místní pojištěnec (regulační poplatek, poplatek za recept, za hospitalizaci atp.). Je ale třeba zmínit, že v některých zemích, např. ve Francii, je pravidlem přímá úhrada některé poskytnuté péče pacientem a až následné refundování zaplacené částky pojišťovnou. Případné poplatky, doplatky a různé formy spoluúčasti nejsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny. Pacient, který má sjednané komerční připojištění pro cesty do zahraničí, však může tyto výdaje následně uplatnit u pojišťovny, kde si pojištění sjednal.

Ještě více se vyplatí uzavřít cestovní pojištění při cestách do zemí, s nimiž má ČR jen uzavřené mezistátní smlouvy. V těchto tzv. smluvních státech (Severní Makedonie, Srbsko, Černá Hora, Turecko, Albánie, Tunisko) máte na účet své české zdravotní pojišťovny nárok jen na nutnou a neodkladnou zdravotní péči, opět za podmínek, jaké mají tamní pojištěnci. Jako doklad akceptují v Severní Makedonii a v Srbsku EHIC, do ostatních zmíněných zemí musíte cestovat se speciálními formuláři od pojišťovny. Do zbytku světa pak je cestovní pojištění naprostou nutností.

Více informací najdete na www.vzp.cz/pobyt-v-zahranici. O možnostech a podmínkách ošetření v zahraničí se můžete také informovat na webu Kanceláře zdravotního pojištění nebo v mobilní aplikaci „KZP na cesty“.

autor: Tisková zpráva