Vláda: Premiér Babiš se zúčastní mezinárodního strojírenského veletrhu

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček v pondělí 7. října 2019 na letošním ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu slavnostně otevřou Českou národní expozici Czech Republic: The Country for the Future. Následně se členové vlády zúčastní Sněmu Svazu průmyslu a dopravy České republiky, kde spolu s Jaroslavem Hanákem předají ocenění v kategoriích Galerie osobností průmyslu, Rozvoj průmyslu a regionu a také Úspěšná malá a střední firma. Součástí bude i následná diskuze na témata budování dopravní a další klíčové infrastruktury, digitalizace průmyslu veřejného sektoru, trendy v energetice, školství a vzdělávání a situace na trhu práce.

Termín

7. října 2019

Místo

BVV, Výstaviště 1, Brno

Program

11:00 – otevření České národní expozice Czech Republic: The Country for the Future

11:15 – prohlídka expozice

11:30 – tisková konference

12:00 – pracovní oběd

13:30 – zahájení Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR

13:35 – předání ocenění

15:20 – diskuze za účasti členů vlády

16:40 – návštěva vybraných expozic

18:00 – zahájení společenského večera

18:30 – slavnostní zahájení veletrhu

autor: Tisková zpráva