Vojenský historický ústav: Letadla Albatros a Iskra si vyměnily svá místa

Zahájení nové muzejní sezóny v Leteckém muzeu Kbely se pomalu blíží. Své brány otevře areál do jubilejní padesáté sezóny za dva měsíce, v sobotu 28. dubna. Při té příležitosti bude také otevřen nový hangár číslo 43, ve kterém bude umístěna expozice cvičných letounů. Součástí příprav hangáru byl i nedávný přesun dvou letadel, které patří ve svých zemích k nejznámějším.

Vojenský historický ústav Praha získal v uplynulých týdnech další z letounů firmy Aero, jde o Albatros L-39 č. 2436. Jedná se o druhý stroj tohoto typu, který se aktuálně ocitl ve sbírkách VHÚ – na konci loňského roku doputoval do Kbel z Čáslavi „výroční“ Albatros L-39 s markingem připomínajícím 40 let provozu tohoto letounu a zároveň osobnost někdejšího hlavního konstruktéra firmy Aero, ing. Jana Vlčka (blíže ZDE).

Vlčkův Albatros bude v hangáru č. 43 umístěn i nadále, druhý Albatros č. 2436 však před několika dny uvolnil místo, aby na jeho pozici mohl být umístěn další známý cviční letoun: polský PZL TS-11 Iskra. Iskra byla doposud umístěna v depozitáři v prostoru Staré Aerovky.

Oba letouny si tak vyměnily svá místa, Iskra putovala do hangáru č. 43 a Albatros do depozitního hangáru ve Staré Aerovce. Přesun-vyměna letadel probíhala po veřejné komunikaci, vzorový doprovod letounům vytvořila a bezpečnost celého procesu zajistila Vojenská policie. Poděkování patří také pracovníkům 24. základny dopravního letectva Kbely a letňanskému letišti, bez jejichž pomoci by akci nebylo možné realizovat.

Výměna obou letadel trvala asi dvě a půl hodiny, videozáznam si můžete prohlédnout na našich facebookových stránkách, respektive ZDE.

V hangáru č. 43 bude umístěn nejen Vlčkův výroční L-39 a polská Iskra, ale také aerovácký L-29 Delfín. Tedy ten letoun, se kterým Iskra svedla konkurenční boj v roce 1961 o to, které z těchto letadel se stane hlavním výcvikovým strojem států Varšavské smlouvy. Vyhrál Delfín, ale Poláci zůstali jako jediní věrni svému stroji (blíže ZDE).

Po boku Albatrosu, Iskry a Delfína se v hangáru č. 43 představí i dvoumístná cvičná verze MiGu-15 a některé další stroje.

Nezapomeňte: 28. dubna v 10.00 otevře Letecké muzeum Kbely své brány do jubilejní 50. sezóny, tak si nenechte tuto událost ujít.

autor: Tisková zpráva