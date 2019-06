Zoo Liberec: Již tuto sobotu oslavíme Mezinárodní den žiraf

Liberecká zoo ale svátek nejvyšších zvířat planety oslaví o den později, v sobotu 22.6.2019, kdy v zahradě proběhnou tři mimořádné komentované prohlídky zázemí pavilonu žiraf s hlavním zoologem zahrady, Lubošem Melicharem, a to v časech 10.00, 11.00 a 13.00.

Každé prohlídky se může zúčastnit pouze deset osob, a tak akce platí jen pro předem registrované návštěvníky. Zájemci se mohou hlásit na oddělení marketingu na telefonním čísle 773776464 ve všední dny, v čase od 08.00 do 15.00. Cena komentované prohlídky je 50 Kč plus běžná vstupenka do zoo dle platného ceníku. Délka prohlídek je přibližně 40 minut. Sraz registrovaných účastníků proběhne vždy deset minut před zahájením prohlídky na prostranství za hlavním vstupem do zoo. Akce není vhodná pro děti do 7 let.

Tento speciální den, který vyhlásila mezinárodní organizace Giraffe Conservation Foundation (GCF), se snaží upozornit na stále klesající počty žiraf ve volné přírodě. Za posledních třicet let klesla populace žiraf ve volné přírodě o 40 procent a tito nejvyšší savci světa se ocitají na seznamu ohrožených druhů. V současnosti jich na naší planetě žije již méně než sto tisíc.

autor: Tisková zpráva