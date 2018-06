dTest: Uzavřít smlouvu o zájezdu je snadné, zrušit však drahé

Někteří lidé si myslí, že když nepodepíší vytištěnou smlouvu o zájezdu, tak pro ně není žádná objednávka závazná. Na to pozor. Při vybírání dovolené na webech zahraničních i českých cestovních kanceláří můžete vinou nepozornosti přijít ke značné finanční újmě. Stačí k tomu prakticky jediné kliknutí.

Především u německých cestovních kanceláří dochází k tomu, že lidé musí platit vysoké storno poplatky za zrušení objednaného zájezdu. Stačí totiž, aby na webu – u zájezdu, o němž uvažují – uvedli své jméno a e-mail, klikli na příslušné políčko a smlouva je uzavřena. „Podle německých pravidel pro uzavření cestovní smlouvy, stejně jako podle pravidel občanského zákoníku v České republice, totiž platí, že smlouvu lze uzavřít i prostřednictvím internetu. Jestliže při potvrzení objednávky spotřebitel odsouhlasí políčko typu ‚závazně objednávám‘, lze plnění smlouvy, a tedy i povinnost platby, právně vymáhat,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Cestovní smlouva vymezuje zájezd, jeho trvání a specifikuje poskytované služby zahrnuté do ceny. Obsahuje i popis dopravy, ubytování, jeho polohu, kategorii a stupeň vybavenosti, či rozsah stravování a dalších služeb. Smlouva také musí obsahovat informaci o výši storno poplatků, které je povinen zákazník cestovní kanceláři uhradit při odstoupení od cestovní smlouvy. A to ať už k němu dojde z důvodů na straně zákazníka, je-li třeba nemocný nebo nedostane dovolenou, nebo proto, že od cestovní smlouvy odstupuje naopak kancelář. To se může stát v případě, že zákazník nesplní podmínky uzavřené cestovní smlouvy, například neuhradí požadované platby či neposkytne důležité údaje pro nákup letenky.

Výše storno poplatků je ve smlouvě odstupňována obvykle v závislosti na tom, jak dlouho před zahájením zájezdu chcete odstoupit od smlouvy. Týden před odjezdem se odstupné pohybuje mezi 90 až 100 % ceny zájezdu, zaplatíte tak vlastně vše, aniž byste někam vyjeli a využili jakékoli služby. Odstupné by ale mělo mít především odškodňovací funkci. „Storno poplatky ve výši 100 % ceny zájezdu jsou leckdy těžko ospravedlnitelné. Třeba v případě, že byly do ceny zahrnuty náklady na služby, které zákazník nevyužil, a přitom šlo zabránit jejich marnému vynaložení. Jako příklad lze uvést jízdenku na trajekt, která nebyla zakoupena, či cenu fakultativních poznávacích výletů zahrnutou předem do ceny zájezdu,“ říká Lukáš Zelený.

Storno poplatků se naopak nemusíte obávat, pokud odstupujete od smlouvy proto, že nesouhlasíte se změnami navrženými cestovní kanceláří po uzavření smlouvy. Tedy s výjimkou zvýšení ceny zájezdu z důvodu změny kurzu koruny o více než 10 % či zvýšení nákladů na dopravu, pokud vám to kancelář oznámí minimálně 21 dnů před zahájením zájezdu. V případě, že pořadatel zruší zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením, máte nárok na penále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Dále nemusíte platit odstupné, pokud k odstoupení došlo z důvodu porušení povinnosti na straně pořadatele.

Zájezd proto vybírejte zodpovědně. Po uzavření smlouvy už žádný čas na rozmyšlenou není. U většiny cestovních kanceláří si nelze smlouvu do 14 dnů rozmyslet bez udání důvodu, jako v případě jiných nákupů na internetu. „Lidé často mylně argumentují, že nic nepodepsali a nic nezaplatili, a tudíž je vše nezávazné. Jsou zvyklí na písemnou formu smlouvy o zájezdu, kde je ke stvrzení závazku potřeba jejich podpis. Takový postup ale není nutný. Pamatujte také, že smlouva o zájezdu uzavřená se zahraniční cestovní kanceláří se zpravidla bude řídit právem země, v níž daná kancelář sídlí,“ uvádí Zelený. Například v případě německých kanceláří se tedy bude řídit německými právními předpisy.

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Psali jsme: dTest: Jak se vyhnout palmovému oleji dTest: Slídu používanou v kosmetice často těží dětští otroci dTest: Nutriční hodnoty různých druhů bonbónů se srovnávají těžko dTest: Nález mikroplastů v mořské soli a mořských plodech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva