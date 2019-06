nekrmbrouka.cz: Právě vrcholí první rojení kůrovce, napadené stromy se musí vyhledávat a asanovat

Právě nyní je naprosto klíčové, aby všichni vlastníci lesů vyhledávali kůrovcem napadané stromy a ty následně asanovali tak, aby se minimalizovalo šíření tohoto škůdce. Drobným vlastníkům v tomto pomůže portál NEKRMBROUKA.CZ, který je postupně aktualizován pro letní období.

Vliv chladnějšího jara znamenal zpomalení vývoje lýkožrouta smrkového. V porovnání s rokem 2018 ukazují data KŮROVCOVÉHO INFA zpomalení zdánlivě o zhruba jeden měsíc, protože brzký začátek rojení nebyl zcela podchycen. Chladnější květen vývoj zbrzdil, což by mohlo znamenat, že letos nedojde k založení čtvrté generace lýkožrouta smrkového a pokud se letní počasí bude držet v průměrných teplotách nemusela by se dovyvinout ani třetí generace. To by zvýšilo šance vlastníků a správců lesů, zejména v méně postižených oblastech, rozvoj kůrovcové kalamity brzdit. Bohužel na většině území se stále populace kůrovců stále drží na extrémně vysoké úrovni, která bude znamenat další masivní napadání oslabených stromů.

Od 24. května v souvislosti s oteplením došlo k výraznému zesílení rojení a je nutné očekávat napadení dalších stromů. Vzhledem k vysokým teplotám začátku června lze očekávat napadení téměř kdekoli v porostech se zastoupením smrku. Lýkožrout smrkový totiž při teplotách blížících se 30 °C častěji napadá stromy uvnitř porostů, kde je chladněji. Vznikají tak nová ohniska, která je velmi obtížné včas nalézt. Čerstvě napadené stromy zůstávají delší dobu zelené a stromy se musí prohlížet zblízka a hledat drtinky (rezavé pilinky za šupinami kůry a na patě kmene) a závrty.

I když došlo v posledních týdnech k doplnění povrchové vláhy, odolnost stromů zůstává oslabena. Výzkumy ukazují, že stromy, který byly oslabeny takto dlouhou epizodou sucha, se budou do optima dostávat několik dalších let. Proto je třeba věnovat kontrole lesa maximální pozornost.

autor: Tisková zpráva