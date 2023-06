„Jen tohle vezu.“ A policie zírala. Nákupy v Polsku se totálně zvrhly

ČESKÉ NÁKUPY Jen tohle vezu, jeden karton, přesvědčoval českou policii v polském příhraničí řidič. Policie nakonec jen zírala. Podívala se mu do kufru a našla 20 kartonů cigaret bez české tabákové nálepky. Ostatně, v Polsku jsou ceny cigaret o 50 Kč nižší než v Česku a letos nakoupíme v Polsku cigarety až za 6 miliard. Nákupy se ovšem zvrhly až do pašování z Polska. Během května bylo zabaveno několik kilogramů tabáku a tisíce cigaret.

„Já si myslím, že čeští spotřebitelé si nemusejí nechat všechno líbit, a pokud jim ty potraviny v Polsku vycházejí levněji, tak ať tam jezdí častěji,“ prohlásil už na podzim 2022 v pořadu na DVTV Štěpán Křeček, který mimo jiné radí vládě v ekonomických otázkách s tím, že jen takovýto tlak české obchodníky přinutí snížit ceny.

Zda tomu tak skutečně bylo a polské nákupy našich občanů zapůsobily na cenotvorbu místních obchodních řetězců, je diskutabilní. Jisté je, že ani o čtvrt roku později Křeček svoji rétoriku nezměnil.

„Nakupujte v Polsku,“ radil lidem v únoru tohoto roku poradce Petra Fialy (ODS) opět s tím, že je to jediná obrana jak bojovat proti vysokým tuzemským cenám.

„Nebudu říkat, že je to nevýhodné, a jestliže u nás bude snížená poptávka, tak se třeba chytnou za nos,“ doporučil českým občanům na CNN Prima NEWS.

A na svém trval i o dva měsíce později.

„Proslul jsem tím, že radím lidem, aby jezdili na nákupy do Polska, pokud se jim to vyplatí. Koukám se na to z pohledu lidí. Platí, že je to skutečně výhodnější,“ uvedl koncem dubna v Partii Terezy Tománkové na CNN Prima NEWS.

A Češi vládního ekonoma poslechli a nákupy u našich severních sousedů se staly běžnou součástí života mnoha z nich. A nejedná se pouze o příhraniční obyvatele. Díky opravdu výhodným cenám jezdí do Polska lidé téměř z celé republiky, pořádají se tam i nákupní autobusové zájezdy.

Lze ale říci, že české ekonomice doporučení vládního poradce nijak nepomohlo a díky masivním nákupům našich občanů v cizině přichází o obrovské prostředky na daních.

Server Kurzy.cz přišel s článkem, který se věnoval úzkému segmentu, a to je nákup cigaret.

„Cigarety v Polsku stojí přibližně o 50 korun méně než v České republice, což je důvod, proč pro ně Češi začali ve velkém jezdit. Důvodem pro nižší cenu je zejména to, že polská spotřební daň je zhruba o třetinu nižší než ta česká. V obou zemích přitom DPH a spotřební daň tvoří zhruba 80 procent z maloobchodní ceny krabičky cigaret,“ píše server.

To tedy znamená, že pokud jsou relevantní údaje z článku ohledně toho, že Češi nakoupí letos v Polsku cigarety za nejméně 6 miliard korun, přispějí polskému rozpočtu 5 miliardami jen ze spotřební daně za cigarety a DPH.

Kolik desítek miliard odevzdají Češi díky drahým tuzemským potravinám a dalším výrobkům, které v Polsku nakupují, polské státní kase, se můžeme jen dohadovat. O malé peníze ale rozhodně nejde.

„Výběr spotřební daně z tabáku v České republice se v posledních letech blíží hranici 60 miliard korun. Dominantní část výběru tvoří inkaso spotřební daně právě z prodejů cigaret,“ píše autor článku.

Z jeho slov je jasné, že peníze za daně z cigaret, které Češi nechávají v Polsku, nejsou jen nějakými drobnými, ale podstatnou položkou.

Autor ještě dodává, že celkový výběr daně přes všechna opatření v České republice klesá.

A kdo že je tím autorem zmíněných slov? Není to nikdo jiný, než člověk, který před časem spoluobčany nabádal k tomu, aby do Polska za nákupy jezdili – ekonomický poradce Petra Fialy Štěpán Křeček.

Na situaci reagují i lidé na sociálních sítích. Ve facebookové skupině, která se věnuje polským nákupům, cenám a tipům, se ke zmíněnému Křečkovu článku vyjadřovali lidé v tom smyslu, že se není co divit, že naši lidé nakupují za hranicemi. Někteří reagovali i na zmíněné miliardy, o které Česko takto přichází.

„V pořádku. Přece nejsou Češi pitomci,“ napsala jedna z diskutujících s odkazem na skutečnost, že je normální jezdit nakupovat tam, kde je to levnější.

„Takže únik 4 miliardy na daních jen cigarety. A mraky dalších za nákupy. Hurá, Fialova vláda zničí vše,“ vystavil v této souvislosti vládě vysvědčení další diskutér.

Vraťme se ale ke Křečkovu článku. Ekonom se v něm dále zabývá i tím, proč se u nás nedaří lepší výběr daní z cigaret.

„Nejvýznamnějším důvodem je úplná ztráta cenové konkurenceschopnosti České republiky vůči Rakousku a významný pokles cenové konkurenceschopnosti proti Německu, což zcela odradilo rakouské spotřebitele od nákupů cigaret v České republice a významně snížilo nákupy německých spotřebitelů,“ poukazuje Křeček i na pokles prodejů cigaret cizincům, který razantně klesnul proto, že jsou naše cigarety příliš drahé i pro ně.

„Zároveň s tím rostl odstup českých cen od těch polských, což vede české kuřáky k nákupům v Polsku,“ vrátil se Štěpán Křeček do Polska.

Nákup cigaret v Polsku má ale ještě jeden aspekt. A tím je kriminalita, která se v souvislosti s jejich dovozem vyrojila.

Podle serveru NášRegion.cz přibývá případů, kdy lidé přivážejí z Polska více tabáku ke kouření nebo cigaret, než povoluje zákon.

V Českém Těšíně prý celníci zajistili polské cigarety, jichž převážel řidič více, než je povoleno.

„Řidič osobního vozidla české imatrikulace přesvědčoval hlídku mobilního dohledu, že veze pouze jeden karton polských cigaret, který měl na sedadle spolujezdce. Avšak kontrolou zavazadlového prostoru objevili celníci dalších 20 kartonů cigaret bez české tabákové nálepky,“ uvedla mluvčí Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj Zuzana Němcová.

Zákon přitom uvádí, že pro osobní spotřebu mohou lidé dovézt ze zemí EU nanejvýš 800 cigaret.

„Pokud je celníci přistihnou, delikventi přijdou o převážené zboží, musí za ně doplatit spotřební daň a ještě jim hrozí pokuta ve správním řízení. Během května tak celníci zajistili několik kilogramů tabáku a tisíce cigaret,“ píše dále server s tím, že nezdaněné tabákové výrobky celníci nenacházejí jen u jednotlivců, ale i při kontrolách přímo v obchodech.

Všechny podobné přestupky ale celníci neodhalí a situace se tak odráží i v prodejnách tabáku, kde je velmi častým porušením zákona právě prodej cigaret bez kolku, nebo s neplatným kolkem.

Mnozí si v této souvislosti možná vzpomenou na legendární dětský film Krakonoš a lyžníci. Jedním z jeho hlavních linek je právě pašování levných polských potravin, cigaret a alkoholu. Nechybí ani honička celníků s pašerákem Karlem Heřmánkem, který jim unikne na „čerchmantských prkýnkách“, které v té době zaváděl v českých horách hrabě Harrach.

Ty doby jsou evidentně zpátky, jen ta prkénka nahradily dodávkové automobily a zboží se neukrývá v trumpetách, ale ve vykuchaných vnitřnostech zmíněných aut.

