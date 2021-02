„Musí to skončit válkou.“ Jefim Fištejn s hrůzou sleduje, co přichází s Bidenem a Harrisovou

reklama

Americká demokracie se podle Jefima Fištejna zásadně mění. V souvislosti s dnes již bývalým prezidentem Trumpem novinář třeba řekl: „Nikdo nemůže při hodnocení ekonomické situace zvednout ruku a říci: Já jsem kvůli Trumpovi ztratil práci. Ale těch, kteří ztratili práci proto, že Trumpa podporovali, a byli vyhozeni kvůli svému politickému názoru, už je armáda. V Americe každý den ztrácí práci i vysokoškolští profesoři. Jako idoly společnosti se naopak dnes profilují osobnosti, které nám byly odjakživa odporné. Třeba udavači.“

Spolu s vyhazovy z práce zmínil Fištejn i stále častější snahy o cenzuru ze strany amerických technologických gigantů, jako je Google, Facebook a Amazon. „Doslova předevčírem zarazili existenci alternativnímu Twitteru, řekněme to takhle, Parleru. A včera ředitel platformy Telegram, která prudce narostla, vzhledem k tomu, že lidé začali utíkat, a opouštět Twitter, a jiné platformy takovéhoto typu, doslova řekl, že tato vlčí smečka už se obořila i na ně, protože ve světě je vše finančně různě prolnuto.

Podle Fištejna se dnes, po zvolení Joea Bidena, v USA bojuje bitva nejen o svobodu slova, ale v podstatě o nástup nové diktatury. „Zkrátka a dobře, ve výsledku, abych to zbytečně neprotahoval, se rozhodne v přímém střetu těchto dvou paradigmat. Buď zvítězí klasický amerikanismus, s jeho souborem hodnot, nebo zvítězí postmoderna, v podstatě močál establishmentu, močál vládnoucích struktur, které si předsevzaly, že budou vládnout do skonání věků, jak se říká, navždy.“

Taková americká totalita, pod křídly Bidena a Harrisové, je prý, po nějaký čas, zcela možná varianta: „V delší perspektivě, i když musím říct, že nejsem moc optimistický, tak stejně, jako padly jiné diktátorské a totalitní režimy, i tento bude zničen, když ne z jiných důvodů, tak alespoň ekonomicky, protože bude ekonomicky naprosto konkurenčně neschopný. Ještě existují Austrálie, Kanada, rostoucí země Latinské Ameriky, které se chytnou příležitosti, a zaplní niku, kterou za sebou zanechají Spojené státy.“

Celá situace podle Fištejna povede buď k ozbrojenému konfliktu za hranicemi USA, k občanské válce, nebo více či méně násilným rozpadem Spojených států. „To není vyloučeno, a možná, že by to pro svět bylo záchranou, kdyby se válka, tento trend a tendence, vnitřní pnutí, vybily jenom mezi občany Spojených států. To by byl pro svět možná trochu milosrdnější scénář než ve velké světové válce. Každá válka může být dnes jenom světová. Takže ano, moje odpověď je jednoznačná, ne jenomže může, ale musí to skončit nějakou válkou. Podoby mohou být různé. Proč si myslím, že ve Spojených státech to může skončit válkou? Protože je to nejvíce ozbrojené obyvatelstvo na zeměkouli vůbec, a poslední měsíce se vyznačovaly až horečnatým nákupem zbraní nejrůznějších typů. Nejsou to rozhodně pistole, jsou to samopaly, kulomety, dokonce minomety,“ myslí si novinář.

Podobné problémy jako v Americe budeme podle něj jistě brzy řešit i v Evropě. „Nepochybuji o tom, že je to jenom otázka času, protože prakticky ideové základy této katastrofy jsou vidět v Evropě stejně tak, jako jinde. I Evropa prošla tímto 20-, 30letým školením, při kterém byly mnohé staré hodnoty veřejně popraveny, a jejich místo obsadily zatím velmi neurčité, ale nepochybně velmi pokrokové představy. Teď se nechci pouštět do debat třeba o fungování EU, ale každopádně i v Evropě jsou zcela viditelné problémy jako přistěhovalectví, představa mnohých Evropanů, že neexistují národní státy, že existuje volný prostor pro osidlování. Představy o tom, že každý má právo na jakýkoliv prostor na této zeměkouli, a všechno, co na tom prostoru bylo vybudováno, patří lidstvu. Takže takzvané demotivační představy, které absolutně nemotivují k tomu pracovat, velebit a tak dále. Takže všechny tyto problémy jsou zde,“ poukazuje Fištejn s tím, že Evropská unie by potřebovala velkou reformu, o které se zde mluví již desítky let, a která přesto stále neřichází.

