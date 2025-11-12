„Tak začínaly pogromy.“ Hrdost na tradice, víru a národ trnem v oku novináře

Pochod vlastenců k výročí polské nezávislosti vzbudil v Česku silné reakce. Senátor Zdeněk Hraba v něm viděl sebevědomý projev národní hrdosti, která by podle něj měla být inspirací i pro Česko. Novinář Marek Švehla naopak varoval, že podobné projevy patriotismu mohou snadno přerůst v pogromy.

Foto: Zdeněk Hraba
Popisek: Zdeněk Hraba

Varšavou prošel úterý 11. listopadu mohutný pochod vlastenců u příležitosti Dne nezávislosti s heslem „Jeden národ, silné Polsko“. Nad davem vlály červenobílé vlajky, účastníci měli na bundách připevněné stuhy a čepice v národních barvách. Akce přilákala podle stovky tisíc lidí. V čele průvodu šel s polskou vlajkou prezident Karol Nawrocki.

Mezi účastníky nechyběli představitelé opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) – včetně jejího lídra Jaroslawa Kaczyńského, předsedy poslaneckého klubu Mariusze Błaszczaka či bývalého premiéra Mateusze Morawieckého. Pochodu se zúčastnil také Krzysztof Bosak, lídr Konfederace, a Robert Bąkiewicz, předseda Hnutí na obranu hranic. 

Senátor Zdeněk Hraba komentoval pochod vlastenců, který v Den polské nezávislosti zaplnil ulice Varšavy, s tím, že Poláci ukázali hrdost na svou víru, tradice i národní identitu. Po něčem podobném zatoužil nyní i v Česku: „Když se na to dívám, říkám si, že snad se i u nás budou konat podobné pochody hrdosti,“ dodal člen horní parlamentní komory.

Podobná hrdost by podle něj neměla chybět ani v české společnosti. „A to je možná to, co nám dnes tolik chybí. Zdravá hrdost. Vědomí vlastních kořenů. Odvaha stát si za svým, i když to není moderní. Protože bez toho žádná země dlouhodobě neobstojí,“ uvedl Hraba.

Neopomněl také zmínit, jak obdivuje sílu a sebevědomí polského národa. „Poláci jsou sebevědomý národ. Nemusejí si každý den rétoricky dokazovat, kam patří. Oni to vědí. Vědí, kým jsou, a právě proto rostou,“ uvedl senátor.

Na komentář senátora Zdeňka Hraby, který ocenil hrdost Poláků na víru, tradice a národ, reagoval novinář Marek Švehla s ostrou poznámkou o tenké hranici mezi vlastenectvím a agresivním nacionalismem. „Davy lidí, kteří jsou hrdí na svou víru, tradice a národ… Tak začínaly i pogromy,“ naznačil Švehla, že davy, které oslavují národní jednotu a hrdost, mohou v krajním případě přerůst v davovou nenávist vůči jiným skupinám.

Pod příspěvkem novináře Marka Švehly se senátor Zdeněk Hraba následně ohradil s tím, že Švehlova reakce na pochod ve Varšavě byla původně formulována jinak. „Kam se poděla tato vaše původní verze?“ napsal Hraba a připojil i screenshot s původní verzí.

Ta zněla: „Davy lidí, kteří jsou hrdí na svou víru, tradice a národ. Senátor v tom vidí potřebný pochod hrdosti, já v tom vidím spíš předzvěst pogromu. Pořád jsme v Evropě.“

Švehla vzápětí Hrabovi změnu znění příspěvků vysvětlil následovně: „Dal jsem přesnější formulaci, myšlenka je stejná. Ještě vás něco zajímá?“ Hraba na to pak reagoval stručně: „U vás? Ne.“

V Polsku vládne koalice vedená Donaldem Tuskem, zatímco v opozici stojí silná pravicová strana Právo a spravedlnost (PiS), která má za sebou i prezidenta Karola Nawrockého. Tento stav vede k napjatým vztahům mezi vládou a hlavou státu a komplikuje prosazování reforem. Ve společnosti přetrvává hluboká polarizace mezi těmi, kdo podporují liberálnější a proevropské směřování, a těmi, kdo zdůrazňují národní suverenitu a tradiční hodnoty. Právě pochod k příležitosti Dne nezávislosti 11. listopadu, kterého se účastnil prezident Nawrocki a pravicová hnutí, potvrdil, že politický a hodnotový střet v Polsku pokračuje i mimo parlament.

