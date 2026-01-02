Babiš: Turek by měl dostat šanci být ministrem

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce změnit styl vládnutí i politické priority a soustředit se především na vnitřní problémy České republiky. V rozhovoru pro Deník klade důraz na ekonomickou stabilitu, v oblasti bezpečnosti slibuje přehodnocení klíčových projektů, transparentnost a snahu o ukončení válečného konfliktu. Zároveň odmítá vliv zákulisních hráčů a tvrdí, že vládu bude řídit osobně, i v rámci koaliční spolupráce.

Andrej Babiš po svém jmenování zdůraznil, že jeho vláda chce změnit způsob komunikace i politických priorit a zaměřit se především na situaci v České republice. Odmítá podle svých slov neustálé strašení válkou a slibuje důsledné naplňování vlastního programu. „My na rozdíl od minulé vlády nebudeme strašit válkou, nebudeme stále mluvit o jiných zemích, ale o České republice,“ uvedl Andrej Babiš pro Deník. Zároveň dodal, že Česko už dnes považuje za velmi dobré místo k životu a cílem jeho kabinetu je tuto pozici dál posilovat.

Odmítl také kritiku, že slibované zvyšování důchodů, reálných mezd či snižování cen energií povede k neudržitelnému zadlužení státu. Klíčovým ukazatelem je pro něj poměr dluhu k HDP a připomíná, že za jeho působení na Ministerstvu financí se zadlužení výrazně snížilo. Podle něj chce vláda místo škrtů bojovat se šedou ekonomikou, lépe vybírat daně a kombinovat úspory s investicemi, což má přinést další příjmy do státního rozpočtu.

F-35 i muniční iniciativa projdou přehodnocením

Ministr obrany Jaromír Zůna (nestraník za SPD) oznámil pokračování muniční iniciativy, k nákupu F-35 řekl, že se naše armáda dostane na vyšší úroveň a dál budeme posílat zbraně na Ukrajinu. V reakci na jeho plány Babiš uvedl, že o detailech muniční iniciativy se dozvěděl až relativně pozdě a chce mít jistotu, že celý proces probíhá transparentně.

Připustil, že iniciativa může být přínosná, zároveň ale zdůrazňuje nutnost kontroly, aby nedocházelo ke korupci nebo zneužívání války na úkor Ukrajiny a spojeneckých rozpočtů. Za klíčové přitom považuje ukončení samotného konfliktu. „V každém případě je nejdůležitější ukončení konfliktu,“ upozornil premiér.

Co se týká nákupu stíhaček F-35 zdůraznil, že smlouvu hodlá znovu posoudit a rozhodnout podle toho, zda je skutečně výhodná pro Českou republiku. „Aby bylo jasno, já jsem garantem zahraničně-bezpečnostní politiky, takže na smlouvu na stíhačky se podívám a udělám si názor, jestli je pro nás výhodná,“ dodal

Obranu nebude řídit žádný oligarcha, tvrdí Babiš

K otázkám kolem vlivu zbrojařského průmyslu a spekulacím, zda obranu fakticky neřídí podnikatel Michal Strnad napojený na nové vedení resortu obrany, se Babiš vymezuje jednoznačně. Jakékoli podezření na střet zájmů nebo zákulisní vliv by podle něj řešil okamžitě a bez kompromisů. Zároveň zdůrazňuje, že vládu řídí on sám, byť v rámci koaličního uspořádání. „Mohu vás ujistit, že kdyby byl na obraně jakýkoliv náznak toho, že ji řídí někdo jiný, budu to řešit velice rychle a radikálně,“ říká Babiš a zdůrazňuje, že vládu řídí on sám, byť v rámci koaličního uspořádání. „Žádné kmotry nebo lobbisty nepotřebuji. Já jsem premiér, nemám žádné loutkovodiče jako někteří přede mnou,“ zdůraznil.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Následně vysvětlil, proč Česká republika odmítla garantovat půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur. Podle Babiš je český rozpočet už nyní přetížený a stát podle něj nemá prostředky ani na vlastní sociální výdaje, natož na další zahraniční závazky. V této souvislosti připomněl, že Ukrajina už získala masivní finanční pomoc z Evropské unie a dalších zdrojů. „Z českého rozpočtu už nemůžeme dávat peníze Ukrajině, protože nemáme ani na naše školní kuchařky nebo na neformálně pečující,“ uvedl Babiš.

Za klíčové považuje především ukončení války a nastolení míru. „Je úplně jasné, že když válka skončí, Rusko jako agresor musí platit reparace. Ale to se dělá až tehdy, když válka skončí,“ dodal s tím, že o této otázce hovořil i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem 26. prosince. „Musíme být realisté. Pokud někdo tvrdí, že porazíme Rusko, tak experti říkají, že ne,“ podotkl premiér.

Diplomacie má sloužit hlavně ekonomickým zájmům Česka

Také otázky kolem personálních změn na ministerstvech a fungování české diplomacie vyvolávají obavy části opozice, která mluví o rozvratu zahraniční politiky a vlivu zákulisních hráčů. Andrej Babiš ale tvrzení o čistkách ze strany Petra Macinky na ministerstvu zahraničí jednoznačně odmítá a staví se velmi kriticky k fungování diplomacie v uplynulých letech. „Žádné čistky, prosím vás, česká diplomacie poslední čtyři roky neexistuje. Pan Lipavský si z ní udělal aktivistické centrum a mluvil stále o Rusku, o Ukrajině, o válce. Byla to ostuda naší zahraniční politiky,“ uvedl Babiš.

Podle něj si řada zkušených diplomatů Macinkovy změny naopak pochvaluje, i když připouští, že komunikace měla přijít dříve. „Podle mého názoru měl nejdříve vykomunikovat, co tam jde změnit a proč. Ne naopak, ale dobře, on je zkušený, strávil s Václavem Klausem dlouhá léta,“ uvedl Babiš. Zároveň zdůraznil, že klíčové je, aby se resort do budoucna soustředil především na ekonomickou diplomacii.

Šance pro Turka, ale bez tolerance k excesům

Na přetřes přišly také otázky kolem toho, zda by měl Filip Turek být ve vládě, a sice na Ministerstvu životního prostředí. Prezident Petr Pavel jej možná odmítne jmenovat. Resort nyní dočasně vede Petr Macinka, stejně jako ministerstvo zahraničí. Podle Babiše by měl Turek dostat šanci. „Za mě je pan Turek tvář Motoristů. Ty hlouposti a nepřijatelné věci, které měl dělat v minulosti, on většinou popírá nebo nějak obhajuje. Kdyby je udělal, je to samozřejmě nepřijatelné, ale asi by si zasloužil dostat šanci,“ řekl s tím, že v momentě, když bude ministr a udělá nějakou takovou pitomost nebo bude dělat ostudu, tak ve vládě nebude.

V případě, že prezident odmítne Turka jmenovat, nebude Babiš podle svých slov podávat kompetenční žalobu. Filip Turek prý musí sám přesvědčit nejenom prezidenta, ale i kolegy ve vládě, aby  ním nějakým způsobem spolupracovali.

