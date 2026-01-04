Povodí Labe: Vstup na zamrzlé hladiny přehrad a řek nedoporučujeme

04.01.2026 16:13 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Pohyb po zamrzlé hladině je velmi rizikový bez ohledu na tloušťku ledu.

Povodí Labe: Vstup na zamrzlé hladiny přehrad a řek nedoporučujeme
Foto: Povodí Labe
Popisek: Povodí Labe - logo

Přehrady jsou vodním dílem, na nichž v důsledku vodohospodářských manipulací dochází ke kolísání vodní hladiny. Pohyb po zamrzlé hladině je zde proto velmi rizikový bez ohledu na tloušťku ledu a veřejnosti jej důrazně nedoporučujeme. Stejně tak varujeme před vstupem na zamrzlé hladiny řek.

Z důvodu kolísání hladin ve vodních dílech ani tloušťku ledu neuvádíme, aby nevznikl mylný dojem, že při určité tloušťce již považuje provozovatel vodního díla vstup na led za bezpečný. Tloušťka ledu také není na všech místech stejná, z důvodu kolísání mohou být v ledu skryté praskliny, vzduchové kapsy či místa s výrazně tenčím ledem.

Přehrady obecně jsou pro přírodní bruslení velice nevhodným a nebezpečným místem, na rozdíl od například mělkých rybníků, slepých ramen a podobně. I zde ovšem dbejte pokynů a doporučení jejich majitelů či provozovatelů. Vstup na zamrzlou hladinu je možný vždy jen na vlastní nebezpečí.

Psali jsme:

Povodí Labe: Blackout zastavil vedle proudu elektrického i proud v Labi
Povodí Labe: Další zlepšení plavebních podmínek na labské vodní cestě
Povodí Labe vybralo nového zhotovitele suché nádrže Kutřín
Povodí Labe: Stav příprav výstavby suché nádrže Mělčany

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

bezpečnost , voda , TZ , Povodí Labe

Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

demokratické hodnoty

Podle mě je jednou z největších takových hodnot svoboda slova. Co jste pro ni udělali? Podle mě jste ji bohužel spíš pošlapávali. Nebo jak si vysvětlujete, že se dost lidí bojí říct nahlas svůj názor, pokud nesouzní s většinou a také ve vašem případě s těmi vašimi? Vzpomínáte na to, co o názorových ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Povodí Labe: Vstup na zamrzlé hladiny přehrad a řek nedoporučujeme

16:13 Povodí Labe: Vstup na zamrzlé hladiny přehrad a řek nedoporučujeme

Pohyb po zamrzlé hladině je velmi rizikový bez ohledu na tloušťku ledu.