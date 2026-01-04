Povodí Labe: Vstup na zamrzlé hladiny přehrad a řek nedoporučujeme

Přehrady jsou vodním dílem, na nichž v důsledku vodohospodářských manipulací dochází ke kolísání vodní hladiny. Pohyb po zamrzlé hladině je zde proto velmi rizikový bez ohledu na tloušťku ledu a veřejnosti jej důrazně nedoporučujeme. Stejně tak varujeme před vstupem na zamrzlé hladiny řek.
Z důvodu kolísání hladin ve vodních dílech ani tloušťku ledu neuvádíme, aby nevznikl mylný dojem, že při určité tloušťce již považuje provozovatel vodního díla vstup na led za bezpečný. Tloušťka ledu také není na všech místech stejná, z důvodu kolísání mohou být v ledu skryté praskliny, vzduchové kapsy či místa s výrazně tenčím ledem.
Přehrady obecně jsou pro přírodní bruslení velice nevhodným a nebezpečným místem, na rozdíl od například mělkých rybníků, slepých ramen a podobně. I zde ovšem dbejte pokynů a doporučení jejich majitelů či provozovatelů. Vstup na zamrzlou hladinu je možný vždy jen na vlastní nebezpečí.
