23.12.2025 18:46
Žádná jatka se na ministerstvu zahraničních věcí (MZV) nekonají. Byla by ale zapotřebí. Takové hlasy zní zevnitř samotné české diplomacie. ParlamentníListy.cz hovořily s řadou zaměstnanců MZV i aktivních českých diplomatů. Všichni vítají odchod Lipavského a změny, které zahájilo nové vedení v čele s ministrem zahraničních věcí Petrem Macinkou. Promluvila i žena, která měla léta v Černínském paláci největší vliv na personálie.

Jatka dělal Lipavský, Macinka vrací ministerstvo do normálu. Diplomaté hovoří
Jan Lipavský přeměnil Ministerstvo zahraničních věcí ČR v křížence lidskoprávní neziskovky a soukromé PR agentury; nové vedení resortu v čele s ministrem Petrem Macinkou jen úřad vrací do normálního stavu. Těmito slovy lze shrnout pohled několik stále aktivních diplomatů a zaměstnanců Černínského paláce, se kterými měly ParlamentníListy.cz možnost v těchto dnech hovořit. 

Redakce nadto přináší i vyjádření ženy, která byla nejdéle sloužící personální ředitelkou na ministerstvu zahraničí v porevoluční historii a osobně zrealizovala více než 10 tisíc výběrových řízení. Po nástupu Jana Lipavského v roce 2021 byla z úřadu odstraněna. Z jejích slov plyne, že žádná katastrofa se na MZV nekoná, právě naopak. Rozporuje i tvrzení kritiků, že by úřad neměl dostatek schopných lidí, kteří mohou vykonávat vysoké posty. 

„Informace mám hlavně z médií, nicméně podle toho, co se píše, si myslím, že se postupuje v intencích služebního zákona i zákona o zahraniční službě. V tomto stadiu je nejdůležitější státní tajemník, který má svým podpisem garantovat zákonnost celého postupu. Poté může být změna systemizace předložena do vlády. Co mě ale zaráží je skutečnost, že se ze změny systemizace dělá skoro konec světa, tj. že dojde ke změně směřování zahraniční politiky směrem na východ, natož ke kolapsu ministerstva,” podivuje se Chmielová Dalajková.

Negativní zásahy podle ní konala naopak bývalá Fialova vláda. „Z mediálních informací mám navíc dojem, že na MZV neexistuje náhrada za několik ‚vyvolených‘ vedoucích úředníků, ale opak je pravdou. Je tam spousta minimálně stejně erudovaných lidí, kteří mohou ihned současný management nahradit bez obav z kolapsu MZV, natož ze změny kurzu. Chtěla bych upozornit, že bývalá vláda udělala tolik negativních zásahů v oblasti pracovního práva, že i zákon o státní službě odklonila od původního záměru, a právě ministerstvo zahraničí mělo efektivní nástroj v podobě zákona o zahraniční službě, kterého nikdy nevyužilo,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Iveta Chmielová Dalajková, bývalá zástupkyně státního tajemníka, personální ředitelka MZV a autorka řady publikací o personalistice ve státní správě.

Své dojmy sdělilo redakci pod podmínkou anonymity i několik současných zaměstnanců ministerstva zahraničí. Z těchto slov plyne, že na Macinkově úřadu se žádná jatka nekonají. Jde o běžné změny v personáliích, o návrat k zavedené struktuře úřadu, aby mohl lépe sloužit k prosazování národních zájmů České republiky v zahraničí.

„Lipavský sem nastoupil jako naprosto nezkušený, neměl nejmenší tušení, jak funguje zahraniční služba, netušil prakticky nic o diplomacii. Když se trochu rozkoukal, začal podnikat radikální změny, a to nejen personální. Typickým příkladem je faktické upozadění ekonomické diplomacie, která je pro náš stát zásadní. Místo toho se konalo zaměření pozornosti jen k Ukrajině a k prosazování tzv. lidských práv a tzv. demokratických hodnot v zahraničí. To znamená hlavně rétoriku, protože se asi shodneme, že země naší velikosti těžko může věci ve světě reálně měnit. Vedle rétoriky dostaly významné slovo různé neziskovky. Skutečná zahraniční politika neměla v očích Lipavského místo. Jsme moc rádi, že se to teď změní,” řekl redakci jeden z českých diplomatů.

Jak dále uvádějí naše zdroje zevnitř české zahraniční služby, Lipavského starostí byla vlastní sebeprezentace. „Prázdné fráze místo trpělivé diplomatické práce, jen vzletné řeči podpořené masivním PR oddělením, které se staralo o obraz ministra v médiích. Tomu se všechno přizpůsobovalo. Dělaly se věci jen na efekt, aby to vypadalo hezky v médiích. O tom diplomacie není a být nemá. Nový ministr to evidentně chápe. Chtělo by to ještě hlubší změny, ale mnoho z nás si uvědomuje, že to není snadné, hlavně kvůli mediální antikampani. Lipavský si sem přivedl spoustu lidí, ti mu jsou loajální ještě teď a pouštějí přes něho do médií selektivně vybrané věci a dokumenty. To je nepřípustné a lze doufat, že to nové vedení vyřeší,” dodává pro ParlamentníListy.cz další z hlasů z Černínského paláce.

