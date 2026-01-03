Na Hradě visí, že „Pravda vítězí“. Úder Pavlovi v přáních pro rok 2026

Co vás na české politické scéně minulý rok nejvíce „nadzvedlo ze židle"? A co konkrétně by Česká republika v novém roce potřebovala? Co by se mělo změnit? Tak jsme se ptali zmíněných známých osobností. Padla slova i o prezidentovi, Filipu Turkovi a došlo i na Mádlův film Vlny. Nechybí ani vzkaz pro Václava Vydru.
Ivan Vyskočil: Doufám, že už nám ukrajinský velvyslanec nebude kecat do našich věcí
„Já už se ze židle ve svých letech zvedám poměrně těžko. Ale spolehlivě mě po celý minulý rok vždy ,nadzvedla ze židle' vláda toho neumětela Fialy i se všemi jejími členy. A s těmi průsery pana Rakušana, který se tváří jako největší spasitel. To celé mě celý minulý rok sr*lo, sr*lo a sr*lo!“ začal velmi rázně herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil.
A co by Česká republika podle něj v novém roce potřebovala? Co by se mělo změnit?
„Řeknu to jednoduše. Byli jsme nedávno na letišti, když jsme odlétali do Egypta a byla tam také asi šestičlenná ukrajinská rodina, která nevypadala nijak movitě. A jelikož nás to stálo hafo peněz, tak má přítelkyně se na mě obrátila a ptala se mě – prosím tě, co to muselo stát tuto šestičlennou rodinu? A já povídám – no co je to muselo stát? Vždyť jsme jim to zaplatili. Možná že pracují, vydělávají, já proti těm pracujícím Ukrajincům, čestné slovo, nic nemám, no ale jestliže mají na každého člena státní příspěvek, jestliže mají příspěvky na bydlení a toto všechno…. Samozřejmě, já za to neviním ty Ukrajince. Já za to viním náš blbej stát. Protože blbej, kdo dává a blbější, kdo nebere,“ říká herec a vysvětluje. „Takže doufám, že v tomto roce tato bezbřehá a neadresná pomoc skončí a ty peníze se budou moci věnovat českým lidem, prosperitě tohoto státu a ne prosperitě cizího státu“.
A dostal se i k tolik diskutované „aktualitě“. „Také doufám, že už nám ukrajinský velvyslanec nebude kecat do našich věcí, protože to považuji za největší sprosťárnu. A za největší sprosťárnu to považuji stejně, jako když naše vláda kecala Slovákům do toho, jak to mají dělat, koho si mají zvolit… To je prostě taková hanebnost. Jako kdyby mně někdo přišel domů a začal mi vykládat, jak to mám dělat. Jo, poradit, to ano. Ale aby mi začal vykládat, co mám dělat a co nemám dělat, tak mu dám takovou facku, že vypadne z baráku jak cukrář,“ pokyvuje Ivan Vyskočil a dodává.
„Jinak souhlasím s panem Okamurou, už ani korunu na zbraně do Ukrajiny, protože to se jenom podporuje zabíjení, jenom se podporuje válka. A Vašek Vydra řekne, vybírejte na drony…. To bych mu rád připomněl, že ty drony mohou také zabíjet i ty jeho milované koně, někde tam….,“ vzkazuje svému hereckému kolegovi.
Michal Gulyáš: Všudypřítomné hajzlovství, propaganda, fízlování...
„Za vlády Spolu a pod ministerským předsedováním Petra Fialy se na židli sedět nedalo. Všudypřítomné hajzlovství, propaganda, fízlování, nekompetentnost a ty kauzy, včetně posledního bitcoinu, to je soustava fakírské podložky na židli. Volby, byť nedopadly dobře pro Stačilo!, za které jsem jako nezávislý kandidoval, přece jen odstranily ten Fialový hnus,“ netají se radostí z konce minulé vlády herec Michal Gulyáš a pokračuje. „Soudruh prezident na Hradě dělal ofuky Babišovi a pořád dělá ofuky s Turkem. Novoročním projevem zakončil ten starý rok a jeho obsah komentuji na svém profilu FB v tradičním komentáři.“
„Co potřebuje Česká republika?“ zamyslel se následně a servítky si rozhodně nebral. „Aby zmlkli libtardí škůdci, probrali se a začali dělat něco užitečného. To je ale nesplnitelné přání. Lepšolidní virus je vitální forma mentální poruchy, známé také pod názvem stupně retardace jako debilita. Představte si, když dostane záchvat celá komunita takto postižených jedinců. S větší mírou pochopení, že největší debilové v EU parlamentu už svoje záchvaty nezvládají a co nevidět jim ústav spadne pomyslně na hlavu, vzniká nervozita všech lepšolidních retardů ve stejné míře, jak bývalý ministr Hladík řekl, že se u nás v ČR otepluje dvakrát více, tak i retardi zde u nás mají dvakrát silnější reakce. Bylo by fajn vynalézt látku zdravého rozumu, který jim potom můžeme ve vakcíně píchat do hlaviček, až budou roztomile odulí. Mám sice neskromné přání, ale člověk nemá mít malé cíle,“ uzavírá.
Jan Schneider: Co si o kom zpovykaná hradní pavlač myslí…
Vyjádřil se i publicista, emeritní bezpečnostní analytik a někdejší bubeník Plastic People of the Universe, dnes i člen Klubu 2019, Jan Schneider. „Nejvíce mě nadzvedlo oficiální hradní vyjádření Petra Pavla v kauze Filipa Turka: ,Není přitom rozhodující, zda mu byly jednotlivé výroky a činy zpochybňující ústavní hodnoty prokázány, ale to, zda na ně tímto způsobem nahlíží významná část veřejnosti.' - Na Hradě přitom visí standarta, že ,Pravda vítězí' - a tento hybridní pošuk prosazuje úplný opak, že rozhodující je, co si o kom zpovykaná hradní pavlač myslí. TGM v případě Hilsnera se přímo postavil proti tomu, co si myslela ,významná část veřejnosti', a to mu dalo obrovský mravní kredit. Prostě rozdíl mezi těmito dvěma prezidenty nemůže být propastnější,“ upozorňuje Jan Schneider a pokračuje.
„Nadto ale hradní standarta vyjadřuje jeden z pilířů demokratického státu, na což by měl zareagovat Koudelka (§ 5 zák. č. 153/1994 Sb. - Působnost zpravodajských služeb - (1) Bezpečnostní informační služba zabezpečuje informace a) o záměrech a činnostech namířených proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti České republiky,). Měl by premiéra upozornit, že prezident jedná v rozporu s demokratickými základy republiky, protože jeho rétorika vyjadřuje samu podstatu společenského jevu, který končí lynčováním. Žádný soud, žádná možnost obhajoby, ale rozvášněný dav bude konat. Senát by tudíž měl neprodleně začít s přípravou impeachmentu,“ vzkazuje Jan Schneider a dodává. „To je současně věcí, kterou bych si od počínajícího roku přál. A přál bych celé EU, aby se vrátila ke svým civilizačním hodnotám, tedy k zásadě, že spor dvou rozhoduje někdo třetí, a ne ten silnější. Děsivý náznak této tendence je zřejmý v případě sankcionovaného plukovníka Jacquese Bauda.
René Kekely: Nebouří se žádné štíty demokracie, ani milionová chvilková uskupení
Nad tím, co ho v minulém roce nejvíce „nadzvedlo ze židle“, se zamyslel také moderátor, producent a PR manažer René Kekely. „Především arogance moci a přehlížení jedné z největších ,korupčních' kauz – a sice bitcoinů. Kdy ministr instituce, která by měla být jednou z nejváženějších a nejdůvěryhodnějších, nejenom že připustí, ale obhajuje praní špinavých peněz v řádu mnoha miliard. Kdy sice odstoupí, ale premiér a bohužel ani prezident to evidentně jako nějaký zásadní problém nevidí. A je jaksi ,ticho po pěšině',“ kroutí hlavou moderátor a pokračuje. „Je to zvláštní a je nutno se ptát, kolik takových případů ještě mohlo být, o čem veřejnost neví? Nebouří se žádné štíty demokracie, ani milionová chvilková uskupení. Být to za jakékoli jiné vlády a jiného prezidenta, už by vyzývali k naplnění Letenské pláně. Tady se to ale vzalo jako ,jakýsi přešlap' a jede se dál. To mi přijde uboze pokrytecké a vážně trapně legrační…,“ vysvětluje a dodává.
„Tady někdo nezaplatí správně daně nebo nezaplatí pokutu a už jdou na něj s exekucí, a na opačné straně jeden z nejvyšší představitelů vlády umožní praní špinavých peněz a jede se dál. A ještě se ta vláda sama označí za jednu z nejúspěšnějších. To chce buď notnou dávku arogance anebo jsou to všechno ,autisti', kteří nevnímají realitu?!“ ptá se.
René Kekely odpověděl i na další otázku, co konkrétně by Česká republika v novém roce potřebovala a co by se mělo změnit.
„Především stabilizovat situaci v oblasti financí, bezpečnosti a nějakých záruk, že občané ČR nebudou jakkoli uměle zapojováni do válečných a jiných konfliktů. A že se konečně přestane strašit s jakoukoli válkou. Že konečně politici a nejenom ti naši, začnou hledat řešení k míru, nikoli prohlubování konfliktů,“ vzkazuje moderátor a dodává.
„A taky, že poté, co jsme měli nejnižší porodnost za asi 200 let, se ,cosi' konečně změní k tomu, aby mladí měli důvod zakládat rodiny. Aby se opravdu začalo řešit dostupné bydlení, slušné žití pro seniory, kteří celý život pracovali, a aby skutečně potřební lidé, kteří žijí v této zemi, měli stejná práva, včetně různých příspěvků, přídavků, jako ti, kteří jsou zde jen dočasně. Pomoc všem utiskovaným je bezesporu potřeba. Ale je taky potřeba rozlišovat, a hlavně neumožnit zneužívání štědrosti. A to se bohužel děje, a ne zrovna v malém.“
Pavel Černocký: ČT… Divák musí mít dojem, že snad ty volby vyhrála ODS…
„V roce 2025 mě ,nadzvedla ze židle' řada věcí, ale nejvíce asi zpravodajská redakce ČT. To neobjektivní zpravodajství, jednostranná podpora Fialovy vláda a útoky na Babiše, Rajchla a Okamuru,“ říká publicista Pavel Černocký a podotýká. „A v roce 2026 to jede dál. Divák musí mít dojem, že snad ty volby vyhrála ODS. ČT24 se evidentně stává protivládní televizí. Maximum prostoru na ČT24 dostává infantilní Kupka a šašci jako Zdechovský, Pivoňka nebo Zelenskyj a jeho parta,“ kroutí hlavou Pavel Černocký a pokračuje. „Nadzvedlo mě i zhlédnutí filmu rádobyrežiséra Mádla ,Vlny'. Film plný historických nesmyslů, nepřesností, manipulací a lží. Česká republika by v roce 2026 zoufale potřebovala rekonstrukci zpravodajství ČT tak, aby občané dostávali skutečně objektivní zprávy, a ne nestoudnou manipulaci,“ uzavírá.
