„Vakcína proti nové variantě nechrání.“ Profesor Beran a „dnešní“ covid

Hrubou chybou by podle zástupců Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo pohlížet na covid už jenom jako na minulost. Především proto, že lidé z vysoce rizikových skupin jsou málo proočkovaní. Odbornice na infekční nemoci Marie van Kerkhoveová to pro Sky News označila za nesmírně frustrující a vyjádřila údiv nad tím, proč se tento efektivní nástroj nevyužívá, když jím lze řešit problémy s covidem, tedy především zamezit těžkým průběhům nemoci i úmrtím. Podle WHO je navíc aktuální podvarianta mutace omikronu zvaná JN.1 zákeřnější než její předchůdkyně. Kvůli své neobvyklé struktuře může vést ke snadnější infikaci a prodloužení doby onemocnění.

Přitom příznaky této subvarianty omikronu jsou velice podobné jiným mutacím – také u ní se projevuje zvýšená teplota, rýma, bolest hlavy, ztrátu čichu, průjem nebo žaludeční křeče. „Zdá se však, že JN.1 má potenciál se lépe zachytit na buňce, a tudíž nás i snadněji infikovat. Ve spojení s imunitními únikovými mechanismy tak může být pro náš organismus náročnější se této varianty zbavit,“ upozornila imunoložka z Manchesterské univerzity Sheena Cruickshanková. Proto se očekává, že covid bude i pro letošek představovat jedno z největších zdravotních rizik.

U nás dostupná vakcína očkované osoby neochrání

Vzhledem k tomu, že u nás dostupná vakcína proti aktuální variantě omikronu nepomůže, předepisují lékaři rizikovým pacientům antivirotika. Na českém trhu jsou k dostání dva druhy – léky Lagevrio a Paxlovid. „Mezi základní příznaky patří bolest hlavy, bolest zad, bolest v krku, horečka, která netrvá déle jak 2-3 dny, poté kašel, rýma a příznaky zánětu vedlejších nosních dutin (bolest hlavy, rýma, dutý zvuk hlasu). Pacienti mají příznaky odcházejícího zánětu vedlejších nosních dutin i přes dva týdny. Pokud se dostanou do zdravotnického zařízení a splňují kritéria pro předepsání Lagevria nebo Paxlovidu, pak jim je předepsán a nesetkal jsem se s jakoukoliv restrikcí či omezením,“ konstatuje profesor Jiří Beran.

Strach není žádoucí, protože infikovaného oslabuje

V minulém roce zemřelo v Česku na covid podle vyjádřeni epidemiologa Romana Chlíbka, předsedy České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, pro server Lidovky.cz 1184 lidí. „To, že zemřelo přes tisíc osob na covid, je velmi smutné, ale na druhou stranu na chřipku v předkovidové době umíralo dle odhadů asi 1500 až 2000 osob. Nikdo však nepočítá a netestuje při úmrtí osoby na rhinoviry, adenoviry, RS viry, málokdy se testuje na chřipku. Není možné se ve spektru běžných akutních respiračních onemocnění soustředit jen na jednoho původce. Pro teoretiky jen doplňuji, že název ‚akutní respirační onemocnění‘ vyjadřuje cestu přenosu těchto chorob a že většina z nich má i systémové působení, díky rozsevu viru v krvi (virémie),“ vysvětluje epidemiolog.

Před Vánocemi narostl týdenní počet nakažených až ke 23 tisícům, po poklesu ve svátečním období se předpokládá kulminace po Novém roce. Ačkoli covid má u mnohých lehčí průběh než v době pandemie, není radno onemocnění podceňovat. „Jako po každé akutní respirační infekci je důležitá rekonvalescence asi po dobu 14 dní od skončení posledního příznaku, kdy je nutné limitovat jak fyzickou zátěž, tak i psychické nasazení. Zde platí především ‚Poslouchej své tělo!‘ Onemocnění Covid-19 není nutné se obávat, ale je vhodné mu věnovat patřičnou pozornost. Strach není žádoucí, protože infikovaného člověka oslabuje,“ upozorňuje šéf Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové.

Žádná izolace, ale pestrá stravu a dostatek pohybu

Namístě není ani strach, ale ani opakování přehnaných opatření z covidových let 2020 a 2021. „Není vhodné se opětovně izolovat, je dobré mít pestrou vyváženou stravu a dostatek přirozeného pohybu, především chůze s počty kroků od 10 tisíc za den u osob okolo 50 let po 3 tisíce kroků u nejstarších spoluobčanů. Dostatek vitamínu C a D je samozřejmý. Stejně jako využití kromě podobných léků na bolest a horečku i klasické kyseliny acetylsalicylové v případě covidových bolestí či horečky. O jiných lécích nebudu hovořit, protože bych za to mohl být postihován. Je vhodné covid-19, jeho výskyt a dopady nezveličovat, ale reálně popisovat,“ dodává pro ParlamentníListy.cz profesor Jiří Beran.

