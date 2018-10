Babiš bude ve Varšavě jednat mimo jiné o migraci

Když Evropská komise nedávno navrhla zvýšit počet zaměstnanců pohraniční agentury ze stovek na 10.000 do roku 2020, Babiš tento návrh zpochybňoval, a to i kvůli růstu nákladů na evropskou stráž. "Náklady byly asi 1,7 miliardy euro (43,3 miliardy korun), teď komise navrhuje deset miliard (254,5 miliardy korun). Jsem přesvědčen, že Řecko, Itálie a Malta žádný Frontex nepotřebují," uvedl při zářijové návštěvě Slovenska. Těžiště činnosti Frontexu by podle Babišových představ mělo spočívat v navracení přistěhovalců do zemí jejich původu či do tranzitních zemí. Ve sněmovně na počátku října prohlásil, že právě o tom hodlá ve varšavské centrále Frontexu jednat. Ve Varšavě se Babiš setká také s českými experty, kteří ve Frontexu působí.