Jak tomu pomohli? Ivan Vyskočil tuší za kauzami Babiše s Turkem špínu

„Kolem některých politiků to krátce před volbami vře. Vrchní soud zrušil osvobozující rozsudek nad Andrejem Babišem v kauze Čapí hnízdo. Do médií se také dostala zpráva, že Filip Turek prý čelí trestnímu oznámení, které na něj před časem podala jeho expřítelkyně. Ta ho prý viní ze znásilnění a domácího násilí, ke kterému mělo údajně docházet před patnácti až dvaceti lety. Turek tato obvinění rozhodně popírá. Co na obě kauzy říci? Měli by Andrej Babiš a Filip Turek stáhnout svou kandidaturu do blížících se voleb, jak z některých míst zaznívá? A mohou, podle vás, tyto dvě kauzy ovlivnit nějak víc výsledky voleb?" takto jsme se ptali známých osobností.

Ivan Vyskočil: Fiala, demise… a všichni ti šašci kolem něho…

„Stáhnout kandidaturu by měl hlavně pan Fiala. Ještě lepší by bylo, kdyby zároveň podal demisi a všichni ti šašci kolem něho se vzali za ruce a táhli někam hodně daleko. Třeba na jejich milovanou Ukrajinu, pro kterou dělali první poslední,“ říká herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a pokračuje.

„Už ani nevím, před kterými volbami jsem psal v Parlamentních listech, že bezpečné znamení, že se blíží volby, je, že ti naši komici vytáhnou již značně omšelé Čapí hnízdo. Že vám to není trapné. Tak do očí bijící případ stíhání, evidentně na politikou objednávku. A ještě ke všemu se to táhne už přes 10 let a Andrej Babiš byl už několikrát zproštěn vinny. Nejsem si jistý, ale slyšel jsem, že tentokrát nesmí být zproštěn vinny. To, možná naivně, doufám, že snad až taková zpupnost nemůže být ani pravda?? Tato kauza je ostudou naší justice i politické reprezentace, která očividně soud úkoluje! Fuj a třikrát fuj. Jak potom my, obyčejní občané, máme mít důvěru ve spravedlnost?“ kroutí hlavou herec a jde dál.

„Další je případ pana Turka. Opět, snaha zbavit se volební konkurence z toho čouhá jak péro z gauče. To tu holčinu museli hodně dlouho přemlouvat, aby si vzpomněla na sex před dvaceti lety. A nejspíše té vzpomínce pomohli nějakým tučným bakšišem. Prostě, šikne se každá špína, která by se dala hodit na volební konkurenci. Když není, tak je třeba nějakou vymyslet. Znova - fuj a fuj!!“ vzkazuje Ivan Vyskočil a dodává.

„Pana Okamuru se snaží odstavit přes volební plakáty, na kterých není nic rasistického. Kdyby ve zprávách bylo, že opět nějaký zrzoun zaútočil nožem na německé ulici, mohl být na plakátu zrzavý týpek. Teď ještě vymyslet něco na Katku Konečnou! A to všechno vymýšlejí a zadávají ti, kteří mají hroudy másla na hlavách, že ani nemohou vyjít na ulici bez těžkooděnců. Ba nemohou ani na slunce, protože to máslo by po nich teklo tak, že by se v něm mohli utopit,“ uzavírá Ivan Vyskočil.

Michal Gulyáš: Trapáci století… Co dozimetr? Co kampelička?

„Celé je to účelové. S Babišovým hnízdem už Spolu-koaličníci a jejich prořídlé řady sympatizantů spadají do kategorie Trapáci století. Co dozimetr? Co kampelička? Co bitcoinova kauza? Co sliby, záludnosti a lži této koalice? Co to zkoušejí?“ ptá se herec a kandidát za Stačilo! do sněmovních voleb za Středočeský kraj Michal Gulyáš a pokračuje. „Pokud jde o Turka; je potřeba ikonického představitele Motoristů zdehonestovat. Je to trapné, účelové, schematické, prostoduché. Ubožáci to vymýšlí, hlupáci tomu věří, ubožáci se těší, že z veřejnosti udělají hlupáky, aby odvrátili pozornost od svých zločinů, včetně vlastizrady. Pouštějí se i do Stačilo!, pouštějí se do SPD, holt jim JDE O VŠECHNO! Vymyslí cokoliv, zfalšují cokoliv, udělají cokoliv, aby nic z toho, co usurpují, nevypadlo z jejich křečovitých mafiánských pařátů,“ pokyvuje herec a vzkazuje. „Je třeba je převálcovat a zahrabat na politickém hřbitově s nápisem na náhrobku: ,Kontaminováno zlem!‘ Prostě zdravý rozum velí: Stačilo!“

Jan Schneider: Jestli tohle není politický proces, tak jsem čínský bůh srandy...

„Babiše nižší soudy pojednávají spravedlivě, ale narážejí na ty vyšší, které jsou ,ideologicky uvědomělé’ (asi jako ty v padesátých letech). Podle mého soudu je kauza Čapí hnízdo bezpředmětná, protože pravidla pro dotace neuvádějí, že žadatelem může být pouze firma nově založená. Takže celé je to blbost. Vyvést malou firmu z velké, aby vyhověla podmínkám pro dotace, nemůže být trestným činem, je to pouze administrativní úkon, který firmu přizpůsobuje dotačním podmínkám. Jestli toto není politický proces, tak jsem čínský bůh srandy,“ říká publicista, emeritní bezpečnostní analytik a někdejší bubeník Plastic People of the Universe, dnes i člen Klubu 2019, Jan Schneider.

„Pokud jde o Filipa Turka, myslím, že trestněprávní orgány by neměly spěchat, a nechat to nařčení k projednání až po volbách. Když to mohlo tolik let čekat, tak se to už zdržením o nějaký ten měsíc nezblázní. Vyhnuly by se tak podezření z ovlivňování předvolební situace. Krom toho nařčení ze sexuálních deliktů se velmi těžko dokazuje, ale velmi snadno se z něho obviňuje. Množí se případy, kdy se dlouhým a veřejně známým trestním řízením podaří někomu zkazit pověst, kariéru, ambice, či celý život. K tak opožděným trestním nařčením by proto trestněprávní orgány měly přistupovat s maximální obezřetností, zkoumat okolnosti, proč je činěno právě nyní (u Filipa Turka ta účelovost obvinění čouhá jak sláma z bot) a zejména seznámit oznamovatelku se skutečností, že náš právní řád zná též ochranu před neoprávněným nařčením, a má proto v trestním zákoníku pod § 345 trestný čin křivého obvinění s docela výživnou trestní sazbou (při úmyslu přivodit jinému trestní stíhání až tři roky natvrdo),“ upozorňuje Jan Schneider.

René Kekely: Opravdu se kauzy politiků řeší vždy zásadně před volbami?

„Aniž bych chtěl hodnotit, zda se Andrej Babiš dopustil něčeho protiprávního, nebo ne, a případně jakou vinu na tom nese nebo jaký trest by eventuálně měl či neměl dostat, co mně na tom zaráží daleko víc je, že se kauza táhne asi devět až deset let. Před 6 lety vydala Sněmovna Andreje Babiše ke stíhání. Opravdu našim soudům trvá tak dlouho, než prověří, zda došlo k nějakému porušení zákona a případně jak moc? Opravdu se nejsou odborníci na justici a právo sto (kteří, doufám, v těchto řadách stále jsou a nejsou vůbec špatně placení) dohodnout, zda se tedy fakticky stal trestný čin nebo ne. A pak, jeden to zastaví, další obnoví, pak padnou rozsudky, ty se mění. Ale víte, co je zajímavé? Že se ta kauza vždy vytahuje dva tři měsíce před volbami. To v průběhu volebního období se s tím případem nic neděje? (A lhostejno, koho by se to týkalo). Opravdu se kauzy politiků řeší vždy zásadně před volbami? Nebo na to soudy mají vždy čas až pár měsíců před tím, než jdou lidé k volebním urnám?“ zamýšlí se moderátor, producent a PR manažer René Kekely. A i on se vyjádřil k tomu, co se děje kolem Filipa Turka v souvislosti s trestním oznámením od jeho expřítelkyně.

„No, a to je podobné. Aniž jakkoli znám pozadí údajné kauzy, nařčení, či toho, co se mělo nebo nemělo stát, už to, že se to mělo odehrát před takovou dobou. Dnes je panu Turkovi skoro 40 let. Tehdy mu mělo být 19 - 24 let. To ta slečna či paní si vzpomněla na něco takového až po takové době? A zajímavé, že opět před volbami. A zase – je jedno, koho se to týká, nebo by se týkalo jakéhokoli politika: zda je to pan Turek, Vomáčka nebo Novák. Ale máme cca 3 měsíce do voleb. To ta paní (ve vší úctě k ní) nevěděla loni, předloni? Proč to trvalo tak dlouho? Nehledě na to, a to si přiznejme, už před pár týdny až měsíci se v kuloárech politických i společenských proslýchalo, že ,se na Turka něco chystá’. To znamená, že to muselo mít nějakou přípravu, načasování,“ míní moderátor a dodává. „ Docela by mně zajímalo (aniž bych tímto jakkoli vyjadřoval sympatie Filipu Turkovi), jak chce tyto věci dotyčná po takové době dokazovat? Čekám, na koho ještě vyplave nějaká špína. Třeba se objeví, že někdo pojídá malé děti a jejich hlavičky si věší na plot. Nebo že někdo může za nějakou živelnou tragédii na druhém konci světa.“

Zamyslel se i nad tím, zda mohou tyto dvě kauzy nějak více ovlivnit výsledky voleb.

„Bezesporu! A myslím si, že to spíš těmto dvěma pánům hlasy přinese, než ubere. K radosti jedněch a neradosti druhých. Tak to je přece vždycky! Stejně tak bude mít ,kauza Bitcoiny’ dopad na výsledky voleb zase pro ,jiné pány’. Tam to bude ale mít nejspíš opačný efekt. Ale co už, co chtěli, to mají,“ krčí rameny moderátor a podotýká. „Někteří mi v té kauze, která je vážně hodně trapná a působí spíš jako z příběhu o Švejkovi, a naprosto nehodná a nedůstojná lidí s VŠ vzděláním, připadají jak mentálně zaostalí s IQ nižším než 80. Protože normální člověk by si nejprve vše prověřil, zjistil, poradil se s mnoha odborníky z oblastí financí, práva, spravedlnosti, kriminalistiky a hospodářské kriminalistiky, a až pak by udělal nějaké rozhodnutí atd. Nuž, nestalo se“.

Bruno Solařík: Manipulující ruka „hlubinného nadstátu“….

„Kdyby někdo pořád ještě postrádal jasný důkaz faktu, že do každých ,demokratických’ voleb, nemluvě o ,nezávislém’ soudnictví, zasahuje manipulující ruka ,hlubinného nadstátu’, tak tady má ty důkazy hned dva. Vlastně tři: korespondenční volba, kauza Babiš a nová kauza Turek. Stíhání Babiše za Čapí hnízdo je už tak profláknutá záležitost, že její předvolební obnovení muselo být trapné snad už i tomu soudci, který dostal za úkol celou věc znovu iniciovat. Kauza Turek zase prozrazuje, jak ,nezávislé’ jsou všemožné nadace, které ze zahraničí financují údajně antisystémová občanská hnutí,“ říká publicista a autor literatury faktu Bruno Solařík a pokračuje.

„Soudružka Rychlíková, která v takovém nadačně revolučním prostředí působí, samozřejmě musí vědět, že se účastní čistě politické provokace, rozpoutané v zájmu právě těch nadnárodních megamocností, proti kterým naoko vystupuje. Vzhledem k situaci je myslím jenom otázka času, kdy se nějaké slušivé poskvrny dočká někdo z SPD, a především jsem zvědav, jaký druh denunciace bude vybrán pro Vidláka s Konečnou. Zvlášť pokud se jim podaří utvořit koalici se SOCDEM, která by byla pro bitcoinový gangbang ještě o dost hrozivější než turecké i japonské nebezpečí. Nedávno odhalená propojenost Fialovy koalice s mezinárodním zločinem, která se nesporně projeví na jejím volebním výsledku, se prostě musí přeřvat, i kdyby kvůli tomu měla naši mediální a justiční mafii nahradit mafie skutečná,“ uzavírá publicista.