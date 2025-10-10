Babišův plán bude fungovat, ale co na to Motoristi? Padl vážný odhad

„Sterzik se dostal do emocí a obhajoval minulý režim“
„Z voleb jsem překvapený nebyl, Stačilo! už padalo několik týdnů před volbami,“ uvedl Roman Šmucler hned v úvodu hodnocení. „Já si myslím, že to hodně pokazil Sterzik, on se dostal hodně do emocí. Já mu rozumím, já jsem tohle dělal v covidu, kdy na mě všichni útočili a já obhajoval svoje názory. A on místo aby řešil nějaký program, tak reagoval na ty výtky ohledně komunistů tím, že obhajoval minulý režim. Tak logicky ti levičáci dali hlasy Pirátům, protože to je nějaká nová generace levice a chvála komunistického režimu dostala ty levicové voliče k nim.“
Šmucler dodal, že „vysavač levice se samozřejmě čekal i od Andreje Babiše, ale kdyby to Stačilo! dělalo jinak, tak by mu to bylo houby platný. Babiš nemůže být úplně levicový, protože se snaží i o voliče Spolu a Motoristů, takže kdyby Stačilo! více jelo levicovou zemanovskou rétoriku a jelo po těch platech, tak je nikdo nezastaví.“
Motoristé i Lipavský pod drobnohledem
Podle Šmuclera zůstali Motoristé za očekáváním. „Kdyby měli pro tu svoji cílovku nějaké úspěšné lidi a vysokoškoláky, tak by měli třeba 15 procent. Ale já vím, že oni sháněli lidi, ale nikdo do té politiky nechce, kdo je úspěšný. A tomu se teda vůbec nedivím,“ řekl v rozhovoru pro XTV.
Neúspěch Stačilo! byl podle něj jasný už předem. „Bylo jasné, že když je vysoká volební účast, přichází hodně nespokojených lidí, kteří chtějí Babiše, a zároveň ti, co se bojí komunistů. Pak už to bylo jasné.“
Komentoval také úspěch ministra zahraničí Jana Lipavského, který získal vysoký počet preferenčních hlasů: „On je pro lidi skoro svatej, on je nějak spojen s těmi emocemi kolem Ukrajiny a Ruska a to nemá cenu ani komentovat. Ti lidi jsou prostě věřící v Lipavského a jeho řeči, že nám hrozí válka. To, jestli je kompetentní, nikdo neřešil, tady se neskládaly žádné účty, jen se řešilo, zda budeme tzv. patřit na východ, nebo na západ. To bylo směšné, je to šaškárna, že bychom měli být nějakou součástí Ruska. My jsme vždycky měli západní kořeny a Lipavský a tihle jen strašili něčím, co bylo nereálné.“
„Spolu se po neúspěchu rozpadne“
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
„Ten nápad byl dobrej, že se v roce 2021 spojili všichni jako velká koalice Antibabiš s profesorem Fialou v čele. Ale po těch volbách měli udělat to, že navenek zůstanou koalicí Spolu, ale pojedou si každý to svoje,“ pokračoval Šmucler.
„ODS by jela ty pravicové věci, nevznikli by žádní Motoristi, všichni ti Zahradilové by byli dál v ODS, vrátil by se třeba Klaus ml. a tak. Pak byla KDU-ČSL, která by říkala, že nechce 100 pohlaví a tyhle křesťanské konzervativní věci, a pak Topka s tím, že chtějí euro a podřízení Bruselu. A to by fungovalo.“
Jako druhou možnost viděl vznik nové jednotné strany. „Opravdu vznikne nějaká strana Spolu nebo hnutí a tam se nebude kroužkovat. Ale tohle nefungovalo, byl tam nějaký nesourodý slepenec, kde ty strany vyzývaly ke kroužkování a ODS to uškodilo,“ míní Šmucler.
Podle něj nyní musí ODS znovu definovat svou identitu: „ODS si teď musí říct, co chce a zvolit si nějakou variantu, zda vytvoří fakt stranu, nebo se od toho distancuje, jako prosazuje třeba hejtman Kuba. Ten ostatně, kdyby to v ODS nějak převzal, tak bude Motoristům ouvej, protože se to zase všechno i voliči šoupnou doprava.“
„Čas ukončit operetu Antibabiš a Antifiala“
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Podle něj by měly politické strany hledat společné cíle. „Já si myslím, že ty partaje by spolu měly více spolupracovat na důležitých věcech. Přece jak SPD, tak lidovci nebo Babiš třeba chtějí, aby se tady rodily děti. Aby se v Česku žilo dobře. Ta opereta Antibabiš a Antifiala, co tu byla posledních deset let, by se měla už ukončit a politici by měli vrátit do diskuse náplň, jako je školství, infrastruktura, to jsou přece věci, na kterých se mohou shodnout, když jim jde o blaho ČR. My je za to platíme, aby se domluvili.“
„Babiš se konečně chová jako premiér“
V části věnované rozpočtu a budoucí vládě Šmucler odhadl, že Andrej Babiš se vrátí ke své klasické ekonomické politice.
„On Andrej rozjede ty svoje platby, zvýší schodek o sto miliard a bude mu to fungovat. Ona se trochu rozjede inflace, ale ekonomika poroste, on to naleje důchodcům a ti to tady zase v ČR utratí, takže tenhle plán mu bude fungovat, všichni se vlastně budou mít lépe. Ale co s tím Motoristi? Ten jejich plán na vyrovnaný rozpočet do čtyř let? To bude pro Macinku těžký.“
Na závěr předseda České stomatologické komory ocenil vývoj předsedy hnutí ANO: „Mně se zdá, že Babiš nějak vyzrál, on se chová velmi dobře státnicky, konečně se chová jako premiér a jestli zůstane v té klidné síle a zatočí s každým, kdo říká blbosti, tak by se mi to líbilo. Možná by pak časem mohl být i prezident, když zůstane takhle v klidu a státnický,“ uzavřel Roman Šmucler.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Makarovič