Blatný na tiskovce představil PES. Dvě tabulky, podle kterých se bude moct rozvolňovat

Havlíček právě změnou zákona o elektronických komunikacích, jež má ochraňovat spotřebitele, začal. „Usnadní se změna, pokud o ni bude zákazník usilovat. Mění se také a zjednodušují podmínky tísňové komunikace. Posilují se takzvané univerzální služby,“ popsal změnu Havlíček.

Následně hovořil o změnách v rámci nákupu do Správy hmotných rezerv. „Průběžně vyhodnocujeme zásoby. Dobrá zpráva je, že všeho zboží je dostatek. Správa hmotných rezerv nakupuje průběžně. Vše se zvládá doplňovat,“ uvedl, že tyto nákupy se nijak nedotýkají jednotlivých resortů nebo jejich podřízených organizací, které si musejí doplňovat svoje rezervy. „Nakupují si svoje prostředky bez ohledu na Správu hmotných rezerv,“ doplnil Havlíček.

Ve Správě hmotných rezerv je podle jeho slov například 72 milionů roušek, dalších 13 milionů je na cestě. Navíc se nyní dokoupily mimo jiné vyšetřovací rukavice, které ve světě docházejí. I proto bylo objednáno 45 milionů těchto rukavic.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný hovořil o antigenních testech a o tom, k jaké došlo změně. „Bude umožněna přímá úhrada distributorovi, který je nakoupí a následně je distribuuje,“ podotkl.

Podle něj se na vládě jednalo také o schválení navýšení počtu vojáků, kteří pomáhají při současné krizové situaci. „Na počet 900,“ upřesnil Blatný. „Rovněž jsme diskutovali možnost toho, jakým způsobem vyřešit pondělí 16. 11. jako případně volný den. Proč se o tom diskutovalo, byl ten fakt, že z epidemiologického hlediska by mohlo být pozitivní, kdyby bylo několik dní v kuse volno. Neexistuje žádná legální forma, jakým způsobem by to v současné době mohl někdo nařídit nebo umožnit. Berte to jako moji žádost nebo apel na maximální využití home office nebo dovolených, tak aby opravdu většina z nás mohla strávit pěkné čtyři dny mimo velká města s maximálním omezením kontaktů – to může mít význam na vývoj epidemie,“ apeloval Blatný.

A své řekl i k systému (rizikovému skóre), který by měl ukázat, jak by se mohla rozvolňovat jednotlivá opatření. „Nový systém by měl mít jméno. Zamýšleli jsme se nad tím, jaký bude mít akronym. Vymyslela ho paní doktorka Přibylová, bude se to jmenovat PES – protiepidemický systém. Jedná se, jednání probíhala intenzivně celý víkend. Vměstnat vše do jedné tabulky by bylo nepřehledné. Proto se připravují dvě tabulky – jedna hlavní – ta by měla být k dispozici během zítřka. Tabulky druhé úrovně by měly být hotové do pátku. Tento systém bychom chtěli tedy představit na páteční konferenci Ministerstva zdravotnictví a následně by mělo být zahájeno jeho používání. Systém se bude muset vyvíjet. Tak jak bude nastaven nyní, by měl být používán do konce roku a následně by měl být modifikován podle toho, jak bude potřeba,“ ubezpečil Blatný.

Jeden z novinářských dotazů pak směřoval na aktuální stav epidemie a na to, proč se mimo jiné snižuje počet testů. „Já bych příliš nerad – a nepodléhejme takovým těm rychlým závěrům, co se objeví ihned na řadě stránek a médií, že když jeden den je výkyv v testech, že to něco znamená. V neděli bylo opravdu testů méně. Když se třeba podívám na zprávy o pozitivitách testů, tak je to stále mezi 25–30 % testů. Dá se ale usuzovat, že brzdění pokračuje a zrychluje. Ale dělat z toho překotné závěry by nebylo moudré. Ukazuje to však, že opatření se projevila a určitě není důvod je zpřísňovat. Chystané skóre by do nich mělo přinést nějaký řád. A musíme se připravit na to, jak je postupně uvolňovat,“ dodal Blatný.

