„Fico není Čaputová.“ Zle kolem smlouvy s WHO

Světová zdravotnická organizace na svém plenárním zasedání v Ženevě schválila Pandemickou úmluvu.

O tomto globálním dokumentu jsme nedávno hovořili s publicistkou Cecílií Jílkovou. Dcera Ludvíka Vaculíka a Lenky Procházkové byla v Česku jedinou, kdo se věnoval kritickému rozboru této dohody.

Na Slovensku šlo o poměrně intenzivně diskutované mediální téma, zatímco u nás postoj většiny médií již před dvěma lety nastolil expresivní titulek komentáře na Deník.cz „Pandemická smlouva zavede diktaturu, WHO ovládne svět, tvrdí lháři. Je to jinak“.

Cecílie Jílková v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz zhodnotila text dohody slovy, že „pokud vám minulá pandemie přišla jako zlý, hodně dystopický sen, tak tato dohoda v podstatě vše posouvá ještě na vyšší level“.

WHO dává bezprecedentní pravomoci vyhlašovat nejen pandemie, ale i stavy nouze včetně třeba klimatických krizí. Podkladem pro stav nouze může být nejen jakékoli ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, ale i pouhé riziko.

Součástí dohody je i „posílení vědecké, veřejné zdravotní a pandemické gramotnosti u obyvatelstva“, jehož součástí je i aktivní potírání zdravotnických dezinformací. „Kontrola informovanosti veřejnosti je tak poprvé mezinárodně definována jako očekávaná součást zdravotní politiky v podobě úkolování států, že budou monitorovat, řídit anebo omezovat veřejný diskurz,“ poznamenala k tomu Cecílie Jílková.

Hlavním propagátorem dohody je prezident Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ten stojí v čele WHO už od roku 2017. Jde o někdejšího marxistického revolucionáře ze separatistické Tigrajské fronty národního osvobození a po úspěšné občanské válce ministra zahraničí Etiopie, která byla právě v době jeho úřadování vnímána jako hlavní africká základna Číny. Po jeho zvolení do čela WHO začala být i zdravotnická organizace vnímána jako „čínský podnik“, zejména po její reakci na covidovou pandemii. Právě na základě těchto zkušeností oznámil odchod USA z organizace prezident Trump.

Prezident Ghebreyesus jako první hlava WHO v historii nemá lékařské vzdělání, ačkoliv na sítích vystupuje pod jménem „Dr. Tedros“.

Jednání o globální Pandemické dohodě začala v prosinci 2021 a byla propagována jako reakce na covidovou pandemii, která má do budoucna zajistit rovnoprávný přístup k vakcínám a testům pro všechny členské státy včetně těch chudších.

Cecílie Jílková ale citovala slova někdejšího výzkumníka WHO Davida Bella, podle kterého je dohoda především nástrojem farmaceutických lobby a dalších vlivných hráčů světového zdravotnictví.

Konečná podoba dohody byla mezi členskými státy uzavřena v dubnu, objevil se ale požadavek, aby její přijetí bylo stvrzeno zvláštním hlasováním členských států na kongresu, který se sešel v pondělí v Ženevě. Požadavek byl částí delegací přijat nesouhlasně, ukazuje prý „symbolické zpochybnění“, které je nežádoucí ukázkou nejednoty, zejména poté, co WHO po nástupu Donalda Trumpa hlasitě opustily USA.

Požadavek vznesla delegace Slovenska, a Robert Fico dohodu již dříve kritizoval. Vysloužil si za to označení za antivaxera a proruského populistu. Jak informoval na sociálních sítích, byl „poctěn“ i osobním telefonátem od „Dr. Tedrose“. Ten jej měl žádat, aby slovenská delegace změnila svůj požadavek na hlasování, což se ale nestalo. „Jako předseda vlády Slovenské republiky vyjadřuji svůj údiv, že existují snahy vyhnout se základnímu demokratickému institutu hlasování,“ napsal k tomu na facebooku.

Robert Fico dohodě vytýká, že narušuje suverenitu členských států a zasahuje do lidských práv. „Dost se divím, že premiérovi nevolal také někdo z Pfizeru. Asi věděli, že by jim třískl telefonem, není totiž Čaputová, ani Leyenová,“ poznamenal k tomu na sociální síti poslanec Luboš Blaha.

Na Slovensku jsou ale na téma rozdílné pohledy i ve vládě, ministr zdravotnictví Šaško uvedl, že „Pandemická dohoda žádným způsobem neohrožuje suverenitu jednotlivých zemí. Nikdo nemůže nikomu přikázat například povinnost naočkovat se či uplatňovat lockdowny“.

Při pondělním hlasování o rezoluci bylo v panelu pro 124 zemí, proti nikdo. Svůj distanc vyjádřilo neúčastí jedenáct států, šlo vedle Slovenska například o Rusko či Írán, ale také Polsko, Izrael a Itálii.

Dr. Tedros ale přesto jásal nad historickým večerem. A v úterý před desátou dopolední, po ranní schůzce s čínským vicepremiérem, hlásil přímo z aplaudujícího sálu, že „nastal obrovský moment pro historii globálního zdravotnictví“.

It's official: the #PandemicAccord is officially adopted by the World Health Assembly!



My warmest congratulations to @WHO Member States for their commitment to keeping their people and the world safer.



What a moment in global health history. Together! pic.twitter.com/DfEHDBrhUB — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 20, 2025

V platnost vstoupí ratifikací v 60 členských zemích WHO.

České ministerstvo zdravotnictví úmluvu podporuje, na svém webu k ní uvádí, že „explicitně stanoví, že státy mají plnou suverenitu, pokud jde o přijímání opatření na ochranu veřejného zdraví na svém území a WHO jim nemůže nařizovat národní politiky nebo legislativní opatření“.

„Pandemická úmluva stanoví opatření týkající se pandemické prevence včetně zaměření se na interakci člověka se zvířaty a životním prostředím obecně. Dále napomůže posílit mezinárodní výzkum a vývoj a usnadnit vývoj nových diagnostik, léčiv a vakcín. Bude také možné rychleji mobilizovat mezinárodní zdroje, vč. lidských v podobě emergentních týmů, na zvládání zdravotnických krizí,“ věří české ministerstvo.

Novinář Petr Šourek, který se dlouhodobě zaměřuje na vědecká témata, pro ParlamentníListy.cz vyjádřil názor, že tato dohoda bude hřebíčkem do rakve celé WHO.

„Koncept WHO se totálně přežil. Jejím původním smyslem byl transfer know-how, technologií a lidí z vyspělejších zemí do těch méně vyspělých. Ale to už se v podstatě povedlo, původní účel byl splněn a ta organizace by měla zeštíhlit a najít si nějaký nový smysl. Ale to samozřejmě vůbec nevyhovuje těm úředníkům, co si žijí ve skleníku v Ženevě, jednom z nejkrásnějších měst na světě, takže si hledají novou činnost, kterou by mohli vykázat,“ říká Petr Šourek.

Jedná se podle něj o typický příběh byrokracie, odtržené od reality, která se snaží udržovat při životě vytvářením do značné míry umělé práce a agendy. To je také důvodem, proč už tento skleník odmítají nadále platit USA.

„Aktuálně vše vsadili na narativ, že v budoucnu přijde nějaká velká nemoc a oni na ni musejí svět připravit. Minule to přitom zcela zvorali,“ poznamenává Petr Šourek pro ParlamentníListy.cz.

„Měli bychom tohle termitiště přestat platit,“ uzavřel.

