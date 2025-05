Nová práce pro Foltýna? Konečná překvapila

Plukovník Otakar Foltýn působí ve funkci vládního koordinátora strategické komunikace přesně rok. Foltýn má za sebou řadu ostře kritizovaných výroků a činů, včetně označení části populace za svině, komunikační karty pro poslance, jak by se mohli veřejně vyjadřovat ke konkrétním citlivým tématům nebo video, ve kterém bylo prezentováno květnové osvobození v roce 1945 Rudou armádou jako okupace.

Foltýn působení své a svého týmu, jehož složení od počátku tajil, obhajuje a veřejně říká, že odvedli dobrou práci, ve které by budoucí česká vláda měla pokračovat.

ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků napříč spektrem, jak roční působení plukovníka Foltýna hodnotí, a zda souhlasí s jeho názorem, že nová vláda by měla na jeho práci navázat.

„Není to ani promarněná šance a není to ani částečný úspěch. Je to totální průšvih vlády Petra Fialy a Víta Rakušana. Plukovník Foltýn svou aktivitou poškodil co mohl. Agresivními výkřiky znechucoval lidem podporu Ukrajiny, hysterickým strašením Kremlem zvyšoval dosah ruských narativů a urážkami lidí popřel Masarykův demokratický odkaz. Jestli něco musí nová vláda udělat, tak je nastavit svobodnou komunikaci s lidskou tváří,“ je přesvědčen místopředseda hnutí ANO a šéf sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček.

Europoslankyně a lídryně Stačilo! Kateřina Konečná přišla s nečekanou reakcí. „Možná vás překvapím, ale přece jen by se pro toto dosud zbytečné - či spíše škodlivé oddělení - nějaká práce i v budoucnu našla. A byla by pro občany naší země mnohem přínosnější. Mohli by sledovat ceny potravin, energií a marží zahraničních obchodníků. A klidně i porovnávat se zahraničím, aby se ukázalo, jak vláda myslí na své vlastní občany. My už na podzim řekneme Fialově drahotě Stačilo!“ uvedla.

„Plukovník Foltýn odvedl za uplynulý rok v čele strategické komunikace státu velmi profesionální a důslednou práci. Dokázal navázat na předchozí snahy o koordinaci státní komunikace v krizových situacích a zároveň přinést systémový přístup, který v českém prostředí dlouho chyběl. Jeho tým nejenže připravil základní strategické rámce a metodiky, ale také aktivně reagoval na aktuální hybridní hrozby, dezinformační kampaně i krizové situace – a to v úzké spolupráci s dalšími institucemi. Výsledkem je funkční model, na který by budoucí vláda měla navázat a dál ho rozvíjet, místo toho, aby začínala od nuly. Plukovník Foltýn má pravdu – kontinuita v této oblasti je zásadní. V době, kdy čelíme rostoucímu tlaku informačních operací ze zahraničí, je silná, důvěryhodná a profesionální strategická komunikace jedním ze základních pilířů bezpečnosti demokratického státu,“ zní odpověď lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského.

Podle senátorky Jany Zwyrtek Hamplové se stane Foltýn v historických knihách kaňkou na současné demokracii. „Vysvětlování kroků vlády zaměnil za hrubé urážky oponentů. Navíc ve vojenské uniformě. Není totiž v žádném pracovním poměru k vládě, což je veřejným tajemstvím, a jeho pozici ušili horkou jehlou pro svojí, nikoli vládní potřebu. Nevím, co tím chtěl básník říci, ale v každém případě se mu to hrubě nepovedlo. V historii to bude velká kaňka na demokracii,“ míní ve svém vyjádření pro ParlamentníListy.cz.

„Plukovník Foltýn by jako voják neměl prosazovat politické prohlášení vlády ve svých vyjádřeních. Posílání komunikačních karet poslancům, které nejsou navíc založeny na pravdě a vláda se nikdy od jeho výroků nedistancovala. Měl být již dávno odvolán a pokud bude hnutí SPD součástí příští vlády, tak jej odvoláme z funkce v řádu dnů,“ reagoval poslanec SPD Radovan Vích.

Senátor a předseda Přísahy Robert Šlachta nad Foltýnovou prací jen kroutí hlavou. „To, co plukovník Foltýn ve své funkci už víc než rok dělá, nepovažuji za strategickou komunikaci. Je to jenom další dělení lidí na ,správné' a ,nesprávné'. Česká republika rozhodně potřebuje strategickou komunikaci, ale ne ve formě, jak se to děje teď,“ řekl redakci.

„Jediné, co vybudovali, je společnost rozdělená na ty vyvolené a uvědomělé na straně jedné a na zombíky a svině na straně druhé. Celý rok pouze šířili nenávist vůči lidem s jiným názorem, jež dehonestovali, reputačně i profesně likvidovali nebo dokonce kriminalizovali se stejnou vervou jako jejich nacističtí či bolševičtí předchůdci. Foltýn bude brzy už pouze smutnou připomínkou temné doby vlády Petra Fialy. Naštěstí však bude brzy zapomenut,“ řekl předseda strany PRO Jindřich Rajchl.

Statutární místopředseda SOCDEM a exministr zahraničí Lubomír Zaorálek připomíná ostrý Foltýnův nástup. „Otakar Foltýn zahájil komunikaci s veřejností prohlášením že část národa jsou svině a zombie. Připomněl nám postavy feldvéblů a lampasáků z nesmrtelného Haškova románu Dobrý voják Švejk. Věřím že každá příští vláda si dá pozor, aby s dílem tohoto srdnatého zápasníka fotícího se se zakrvácenou českou vlajkou někde na Ukrajině neměla nic společného,“ sdělil.