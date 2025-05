Kolářovy miliony z ČVUT: A s čím tam tedy folklorista radil?

Podle kritiků rektora Vojtěcha Petráčka vyvolal podezření výrazný nárůst výdajů za externí poradce a právníky, přičemž právě Petr Kolář byl podle nich placen za to, že zajistí rektorovi lepší přístup k vlivným osobnostem včetně prezidenta republiky. Akademický senát ČVUT má kvůli tomu ve středu hlasovat o možném odvolání Petráčka, jak uvádějí Novinky.

Nezveřejněné smlouvy a sporné zakázky

V registru smluv jsou dohledatelné pouze dvě smlouvy mezi ČVUT a Kolářem – z let 2023 a 2024. ČVUT i Kolář však připouštějí, že spolupráce započala už v roce 2022 a pokračuje i v roce 2025. Proč tyto smlouvy chybí v registru, instituce nevysvětlila. Přitom platí, že nezveřejněné smlouvy jsou podle zákona neplatné a jejich plnění by mělo být vymáháno zpět.

Mluvčí ČVUT v reakci uvedla, že Petr Kolář byl jediným placeným poradcem rektora Petráčka, a to od roku 2022. „Byl panu rektorovi doporučen v souvislosti s potřebou dořešit spolupráci státu, ČVUT a GE Aviation na rozvoji leteckého průmyslu v ČR. Z téhož důvodu byl placen z prostředků Fakulty strojní, jíž se zasmluvněná spolupráce bezprostředně týkala,“ sdělila pro Novinky, že smlouva nebyla uzavřena s rektorátem.

Naopak děkan Fakulty strojní ČVUT Miroslav Španiel v reakci uvedl, že smlouvu s Petrem Kolářem uzavíral rektorát, nikoli fakulta. „Obecnou interakci projektu a českého státu zajišťoval rektorát ČVUT. Ten měl smlouvu s Petrem Kolářem a také definoval jeho roli. S dotazy na smlouvu se prosím obraťte na tiskový odbor rektorátu,“ napsal děkan Novinkám. Zároveň potvrdil, že v roce 2022 jeho fakulta Kolářovi vyplácela 145.200 korun měsíčně, tedy přes 1,7 milionu korun ročně. Kolář přitom jiným veřejným institucím poskytuje své poradenství bez nároku na honorář.

Petr Kolář: Začal jsem pro bono

Kolář spolupráci s ČVUT vysvětlil tím, že původně pomáhal bez nároku na odměnu, a to kvůli hrozbě arbitráže mezi školou a firmou GE Aviation. „Začal jsem s univerzitou spolupracovat nejdřív pro bono a pak mi bylo nabídnuto, zda bych s nimi nechtěl mít smlouvu. Já jsem to přivítal a od té doby jsem konzultant a poradce pana rektora,“ sdělil Kolář pro Novinky.

Z veřejných smluv vyplývá, že Kolář získal od ČVUT v roce 2023 jeden milion korun a o rok později 1,25 milionu. Obě smlouvy uvádějí, že konkrétní úkoly zadává ústně rektor Petráček a plní je osobně Kolář. Právě tato neprůhlednost a nemožnost zkontrolovat výstupy je podle akademiků jedním z důvodů pro návrh na předčasné ukončení mandátu rektora. Ten by přitom za běžných okolností skončil až v únoru 2026.

Petr Kolář odmítl, že by kontroloval, zda byly všechny smlouvy řádně zveřejněny. Odpovědnost za jejich uveřejnění podle něj nese univerzita. Momentálně se prý soustředí hlavně na oblast mezinárodních vztahů a strategického směřování ČVUT.

Ohlasy na sítích

Vyplácení milionových částek Petru Kolářovi rozvířilo debatu i na sociálních sítích. Mezi kritickými ohlasy se objevil i ironický komentář, který poukazuje na údajnou nesouvislost mezi Kolářovým vzděláním a funkcí poradce technické univerzity: „Mě by jenom zajímalo (pomiňme částku, moje peníze se vyhazují za spoustu kravin, třeba duhové pochody, tak co už?!) co vystudovaný etnograf a folklorista může radit rektorovi vysokého učení technického??!! Kdyby to poradenství pana Koláře alespoň mělo s ČVUT nějakou souvislost, .ale takhle? To je prostě flusanec na flanelové košili,“ napsal glosátor veřejného dění pražský ódéesák Honza Paluska v narážce styl oblékání spojený s prezidentem Petrem Pavlem, s nímž je Petr Kolář jakožto jeho poradce často spojován.

Kauza milionových plateb bývalému diplomatovi Petru Kolářovi, který jako poradce rektora ČVUT inkasoval téměř čtyři miliony korun, kontrastuje s odchodem uznávaného odborníka na umělou inteligenci Tomáše Mikolova. Mikolov, jenž dříve působil ve výzkumných týmech Facebooku, Microsoftu a Googlu, podle informací iDNES.cz odešel z ČVUT kvůli tomu, že se mu nepodařilo zajistit odpovídající grantové financování pro výzkum AI.

Na tento rozpor upozorňuje i facebooková stránka Neprojdou – NO pasaran, která ke kauze Kolář napsala: „V bývalé prestižní ČVUT neseženou geniální vědci peníze na výuku studentů a vývoj projektů. Ale zato může ČVUT zaplatit 4 mega chudému poradci našeho prezidenta, a to za ústní rady, kteréžto nelze dokázat, ale jistě tady snad nikdo nad jejich významem nepochybuje! Nebo snad nechcete stát na správné straně?!“

Ferda Mravenec za čtyři miliony

K situaci kolem Petra Koláře se na svém facebooku vyjádřil i europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo!). Jeho komentář je pln ironie a narážek na minulý režim, úředníky všeho druhu a dnešní mocenské vazby. Kritizuje, že zatímco běžní lidé si musí vystačit s málem, Kolář dostává miliony jako „poradce všeho druhu“. „Z ČSSR do MLR z ČVUT RNDr. musí chudák s ČSAD nebo s ČSD. Ale kdeže, pane Mládek. Za čtyři míče z ČVUT za poradenství si prezidentův poradce Kolář pořídí nejen nová šoupátka z NDR, ale klidně celé nové DéKáWé. Přítel po boku prezidenta, lobbista zbrojařů, poradce ČVUT. Ferda Mravenec, práce všeho druhu,“ uvedl politik.

Konvička: Akademická obec drží režim. Tohle už může být přes čáru

Entomolog Martin Konvička v příspěvku na facebooku reagoval s ironií, zároveň však s poukazem na atmosféru uvnitř akademického prostředí, které sám dobře zná: „Z aféry Kolář x ČVUT jsem nadšen! Chodím do toho prostředí do práce, vím, jak je řada kolegů naivních (nebo vyčůraných?) ohledně libodégoš poměrů. Taky vím, jak se (všem) krátí zdroje a jak to je přijímáno. A kolik v tom prostředí znamenají 4.000.000 z fondů rektorátu. Potíž není v tom, že tekly nějaké peníze za ‚poradenství‘. Jenže takové věci by měly být úměrné poměrům v branži obvyklým – které jsou o 1-2 řády nižší,“ napsal.

Zároveň varoval, že tento případ by mohl znamenat zásadní zlom ve vztahu akademické obce k současné politické reprezentaci: „Tohle Hrad u široké akademické veřejnosti, která režim dosud široce podporovala, nevydýchá. A pokud vydýchá, bude veřejně povoleno čůrat ctěným akademikům na hlavy, protože pak už vydýchají vše,“ dodal Komvička.

