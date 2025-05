„Darebáku“. Fialova veřejná omluva voličům narazila

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 1% Nepřijímám 99% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 168 lidí

V rámci předvolební kampaně od premiéra Petra Fialy zazněla omluva, která je zároveň přiznáním. A to v oblasti daní a daňové zátěže. „A teď k těm daním. A to říkám úplně vážně. Prostě já bych daně nezvýšil, kdybychom nemuseli. A ne na žádnou Ukrajinu. Mimo jiné třeba na to, abychom pomohli lidem s cenami energií. Zastropovali jsme ceny energií pro lidi, pro firmy. Vždyť to něco stálo. Teď důležitá věc: Nesáhli jsme v podstatě na daň z příjmu. Zvýšili jsme majetkové daně, které jsou daň z nemovitosti. Vím, že to je nepříjemný. Je. Ale daň z nemovitostí je i po tom zvýšení v České republice jedna z nejnižších, nejenom v Evropské unii, ale i v zemích OECD. Takže je to únosné,“ tvrdil Fiala na setkání s občany.

„Ano, já kdybych nemusel, tak na žádné daně nesáhnu. Ano, řekl jsem, nebudeme zvyšovat daně. A já jsem to řekl fakt ve chvíli, kdy jsem nevěděl, co se stane. Jestli jste někdo věděli, že bude válka na Ukrajině, že bude taková energetická krize v Evropě, jaká byla, že budeme mít takové problémy, jaké jsme měli. Já jsem to prostě nevěděl. Takže nedělal jsem to rád. Omlouvám se za to, že jsme museli zvýšit daně, ale museli, jinak bychom si s tou situací neporadili,“ pokračoval Fiala ve vysvětlování.

„A my jsme nejprve některé daně zrušili, snížili jsme daně zhruba o 30 miliard korun a pak, když jsme měli ty problémy, tak jsme je zvýšili o 31 miliard. Byly to samozřejmě jiné daně, byla to jiná struktura, lidí se to dotklo, naštvalo je to jako vás, to já chápu, rozumím tomu, mě to mrzí, ale toto jsme museli udělat,“ doplnil ještě premiér.

K premiérově omluvě se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil ekonom a lídr Motoristů v Ústeckém kraji Vladimír Pikora. „Premiér Fiala se omlouvá, že zvyšuje daně. Ještě před volbami ale sliboval opak – nižší daně pro všechny. Teď se vymlouvá na válku a covid, ale pravicová vláda by měla dělat pravicovou politiku: šetřit na výdajích, ne sahat lidem do peněženek,“ říká.

Doporučuje také Fialovi, kde by měl brát. „Například škrty v dotacích nebo zrušení nesmyslných daňových výjimek – tam jsou desítky miliard ročně. Pamatujete na to slavné tiché víno s výjimkou a nulovou daní? Populismus jako malovaný.“

Že Fiala tvrdí „jsme museli zvýšit daně“, je dle něho alibismus. „ODS už není ODS, je to Spolu – a v koalici prý musí dělat kompromisy. Výsledek? Volič vlastně neví, koho volí. A omluvy? Ty nám připomínají Svobodné, kteří se v roce 2021 omlouvali za spolupráci s Trikolorou, aby s ní teď byli zase v koalici.“

Podle Pikory je pro vládní politiky zvyšování daní nepříjemné, nicméně snižování vládních výdajů ještě horší. „Proto raději volí ‚levicové‘ recepty. Vládnout levicově je snadné. Peníze druhých se rozdělují vždycky dobře. Ale to už jsme tu měli – třeba v té Venezuele,“ vysvětluje ekonom.

Podle poslance ANO Radka Vondráčka by se Fiala měl omlouvat celý rok, od rána do večera.

„Vy jste neuvěřitelný darebák. Vymlouvat se na válku může skutečně jen darebák,“ vzkazoval Fialovi místopředseda Svobodných Luboš Zálom. „V rámci úspor jste začali vládnout se třemi novými ministerskými místy, navýšili jste rozpočet předsednictvi EU, aby bylo víc peněz na žranice, a tak pokračujete stále až dodnes...“ vyčítal Fialovi Michael Macala.

„Pokud jste věděl, že nemůžete splnit své předvolební sliby a původní vládní program, měl jste rezignovat, vyvolat nové volby a jít do toho s novým programem a novými sliby. Takto zůstanete lhářem, který lpěl na postu předsedy vlády a zapříčinil čtyři roky stagnace ČR,“ vzkázal premiérovi podnikatel Bohuslav Coufal.

