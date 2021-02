Česko, tam ne! Radí migrantům, jak do Evropy. Špína, hnus a bída, píší o nás

Migranti proudící do Evropy mají web, na němž si mohou najít informace, které by jim pomohli s cestou do bohatších zemí. Česká republika není pro migranty příliš populární i tak se však o ní na webu píše, ovšem ne zrovna v dobrém světle. Česká republika není otevřená migraci. „Polsko, Maďarsko a Česká republika jednaly v rozporu s právem EU, když odmítly dohodu o kvótách na migranty,“ káral článek českého premiéra. Ten sice prý na jednu stranu odmítá migraci, na druhé straně ovšem zaměstnává spoustu zahraničních pracovníků.

Na první pohled by se mohlo zdát, že téma uprchlické krize v poslední době utichlo v porovnání s pandemií koronaviru. Na internetu ovšem vznikl web Infomigrants.net, který poskytuje novinky a informační stránku právě primárně pro migranty. Migrantům poskytuje stránka rady, jak čelit dezinformacím na každém bodě jejich cesty – v zemi původu, na cestě či v místech, kde chtějí začít nový život. Tak aspoň stránku popisují její tvůrci. Aby uprchlíci obsahu rozuměli, tak kromě angličtiny a francouzštiny je web přístupný i v arabštině, pastštině a v jazyku dari.

„Migrace není nová. Lidé vždy cestovali a hledali lepší budoucnost. Od začátku syrského konfliktu v roce 2011 čelila Evropa bezprecedentním migračním tokům. Každý týden stovky lidí nadále riskují své životy, aby se dostali k evropským břehům. Jak se s touto výzvou vypořádat, zůstává rozporuplným problémem. Existuje však shoda ohledně jedné myšlenky: Migranti potřebují ověřené a vyvážené informace, ke kterým mají během své cesty často obtížný přístup. Ještě předtím, než opustí své domovy, jsou migranti vystaveni šíření nespolehlivých informací. Studie ukazují, že většina migrantů dostává své informací hlavně od obchodníků s lidmi a převaděčů, kteří se je snaží uvést v omyl a manipulovat s nimi,“ popisuje Infomigrants.

Stránka radícím migrantům k dispozici ZDE:

A jak se píše na webu o České republice? Česko dlouhodobě není nijak zvlášť otevřené migraci, obzvlášť z arabských zemí. Premiér Andrej Babiš odmítá kvóty na migranty. Nepřekvapí tedy, že Česká republika se ve velké části článků kritizuje.

Jeden článek z konce září informuje například o tom, že český premiér Andrej Babiš spolu s polským a maďarským kolegou shodili ze stolu plánovanou reformu migračního systému, který navrhla Evropská komise. V návrhu je stanoven komplexní společný evropský rámec pro řízení migrace a azylu včetně několika legislativních návrhů. V článku se píše, že premiér Babiš pravil, aby migranti byli zachytáváni již na hranicích Evropské unie a posíláni domů. „Musíme změnit systém kvót, je to pro nás nepřijatelné. Proto bychom měli pokračovat v jednání ... strategie by měla vypadat takto – lidé z těchto zemí by měli být zastaveni a měli by být obráceni zpět do svých zemí a tam by jim měla být poskytnuta pomoc,“ pověděl tehdy Babiš.

V jiném článku se psalo, že země střední Evropy, tedy včetně České republiky, porušovaly právo Evropské unie, když odmítaly migranty. „Evropský soudní dvůr rozhodl, že Polsko, Maďarsko a Česká republika jednaly v rozporu s právem EU, když odmítly dohodu o kvótách na migranty, když v roce 2015 dorazili migranti hromadně do bloku Evropské unie,“ psalo se v článku.

Jiný článek popisoval příběh dvacetipětiletého Saeda ze Sýrie, který emigroval v roce 2015 kvůli režimu Bašára Asada a nakonec dorazil do Drážďan, kde žil po několik nocí jako bezdomovec. Své hrůzné zážitky popisoval ve škole v Litoměřicích v rámci česko-německého programu. Žáci mu prý pozorně naslouchali.

„Bylo mi pouhých 17 let, když revoluce začala v roce 2011,“ řekl Saed skupině žáků. „Mělo to být skvělé období v mém životě, ale místo toho jsem viděl na ulici před sebou jen válku a mrtvé lidi. Vše, co jsem si přál, byla svoboda,“ pověděl. Popisoval i to, jak byl režim Asada špatný a že policisté v Sýrii patřili k tomu nejhoršímu v zemi, jelikož vždy podporovali režim. „Pokud byste se pokusili vyjádřit svůj názor a demonstrovat na ulici, byli byste zatčeni. Někdy můžete ve vězení čelit mučení. Někteří lidé byli zabiti ve vězení,“ pověděl litoměřickým žákům.

Server ovšem přináší i informace o tom, že česká policie zastavila náklaďák, ve kterém se nacházelo 48 migrantů. Došlo k tomu na začátku listopadu. Jednalo se údajně o syrské migranty na cestě do Německa a Nizozemí. Přes Českou republiku tedy měli pouze projíždět. „Čtyřicet sedm mužů a jedna žena tvrdili, že jsou ze Sýrie a jsou na cestě do Německa a Nizozemska,“ uvedl mluvčí policie. Uvedl též, že migranti mohou v České republice požádat o azyl, a dodal, že policie je může vrátit do země, ze které přijeli. Infomigrants nezapomněl zmínit, že Česká republika je dlouhodobě odpůrcem migrace.

Na webu byl i dlouhý článek o Andreji Babišovi. Ten sice na jednu stranu odmítá migranty, ale na druhé straně ve svých fabrikách zaměstnává velké množství cizinců. Infomigrants popisovali příběh třicetišestiletého Vietnamce, který odešel do České republiky za vidinou lepší budoucnosti. „Řekl, že zaplatil 14 000 dolarů (12 350 eur) vietnamskému prostředníkovi, který mu pomůže překonat všechny byrokratické překážky. Po několika měsících skončil v české drůbežárně,“ psal článek.

Drůbežárna v Mirošovicích patří do holdingu Agrofert Andreje Babiše. Ten je webem popsán jako miliardář a zároveň populistický politik, který se staví do role oponenta ilegální migrace. „V továrnách své holdingové společnosti Agrofert však Babiš zaměstnává řadu hostujících zahraničních pracovníků ze zemí mimo EU včetně Vietnamu, Ukrajiny a Mongolska. Bez nich by Agrofert, stejně jako mnoho dalších společností v zemi, musel čelit extrémnímu nedostatku pracovních sil. Jsou placeni mizerně; většina z nich přišla do České republiky za velmi pochybných okolností,“ psalo se dále.

Samotný muž, který je v článku pojmenován Van Ga Nguyen, ačkoliv z důvodu bezpečnosti nejde o jeho jméno, tak je vyučený svářeč. Je ženatý a ve Vietnamu má dvě malé děti. Do Evropy odešel za lepšími penězi a jeho plánem bylo se po několika letech vrátit zpátky do Vietnamu, kde by si otevřel malý obchod. „Přišel do kontaktu s prostředníkem, který mu slíbil snadnou práci v drůbežárně za zhruba 1000 dolarů měsíčně. To byl asi pětinásobek průměrné vietnamské měsíční mzdy,“ psalo se dále.

Prý je těžké dostat víza bez pomoci placeného prostředníka. Van Ga Nguyen měl zaplatit celkově 14 000 dolarů, které částečně zaplatil půjčkou a částečně hypotékou na rodinný dům. Během roku 2016 povolení obdržel.

Realita však prý byla značně jiná, než jakou ji sliboval prostředník. V dubnu 2016 Nguyen skončil spolu s dalšími čtyřiceti Vietnamci v drůbežárně. Jeho práce byla taková, že stál na začátku produkční linky a musel pověsit na háky tisíce živých kuřat denně během své směny. „Byla to špinavá, někdy krvavá, velmi nehygienická a špatně placená práce,“ myslí si. Dostal tedy i méně peněz, než kolik mu sliboval prostředník. Dostával v přepočtu 550 euro (v současném kurzu 14 300 Kč), tedy hodnotu velmi blízkou minimální mzdě. Nedostal přidáno, ačkoliv o to požádal.

„Někteří ze zahraničních pracovníků žijí v chatrčích hned za továrnou, která vyžaduje renovaci. Jsou obloženy bílo-žlutou deskou; staré lino pokrývá podlahu uvnitř a pokoje zaměstnanců mají pouze jednoduché zasklení. K dispozici je společná kuchyň a společné toalety – vše přispívá k extrémně nehostinnému a zchátralému prostředí,“ popisuje web pro migranty. Za bydlení v těchto zařízeních musí pracovníci platit téměř 100 eur měsíčně (2600 Kč). Babiš prý však odmítá, že by měl ve svých podnicích špatné pracovní podmínky. Mluvčí Agrofertu označila dotazy na stav pracovních zařízení za hrubě urážlivé a dehonestující a dodala, že zahraniční pracovníci mají stejné podmínky jako ti čeští.

