Dominik Hašek: Rasismus na fotbale i v hokeji. To nejde! Proč Křetínský nic neřekl?

Rasismus do sportu nepatří, myslí si bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. A sportovci by se proti tomu prý měli ozvat, protože mají v Česku velký vliv. Mrzí ho, že se proti rasismu nevymezil miliardář Křetínský. A pochlubil se, jak dostal kluka z Afriky na led.

Před časem obletěl Česko audiozáznam z šaten Techniky Brno, ve kterém trenér Martin Stloukal svérázně vysvětloval hráčům jejich budoucí stravovací návyky. Podle některých sklouzl k rasismu, když prohlásil, že mladíci nebudou jíst kebaby „u těch cikánů špinavejch“. Jedním z těch, kdo si myslel, že údajný Stloukalův rasismus je problém, nemluvě o jeho přístupu k mládeži, byl bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. A právě o tom hovořil v rozhovoru pro Deník Referendum. Anketa Je pro vás podstatné, koho ve volbách podporují umělci a jiné známé osobnosti? Ano 2% Ne 97% Podle toho kdo 1% hlasovalo: 4809 lidí

Mnohé z toho, co Stloukal řekl, označil Hašek za nepřijatelné a dodal, že ho mrzelo, že se proti jeho slovům nevymezilo více lidí. Zvláště Český svaz ledního hokeje, který se vymezil částečně, ale dle Haška nikoliv dostatečně. Takže se, ačkoliv není oficiálním činitelem, za ně romským spoluobčanům omluvil.

Škoda je podle něj i to, že se neozvali další sportovci. „Jsem přesvědčený, že by se našlo mnoho sportovců, kteří by s vyjádřeními kouče nesouhlasili. Pohybujeme se však v prostředí, kde se podobné výroky berou jako sranda. Jejich autoři si zřejmě vůbec neuvědomují, že tím mohou druhému ublížit. Anebo je jim to jedno,“ posteskl si, že pak to vede k tomu, že se lidé bojí ozvat. „Pro mě osobně jsou přitom slova Martina Stloukala urážkou nejhrubšího zrna. Přes to všechno věřím, že se věci postupně budou měnit. Minimálně já na tom budu pracovat,“ vzkázal.

Podle něho rasismus nesmí mít ve sportu místo. Ale nechce házet vinu na hráče, ti jsou dle jeho názoru mladí, „okoukávají svět“ a názory si teprve formují. „Hlavní zodpovědnost je na straně Svazu a majitelů klubů. Tito lidé nastavují v týmech pravidla,“ prohlásil.

A zmínil fotbalové incidenty, jako např. vyvěšení transparentu White Lives Matter nebo pokřikování na hráče černé pleti. „Samozřejmě mě pak mrzí - zvlášť jako ještě pořád sparťanského fanouška - že se k tomu pan Křetínský coby majitel neumí jasně vymezit. Ten postoj se pak bohužel přenáší na hráče a celou organizaci,“ litoval bývalý brankář.

Změnit to podle něho může jen tlak veřejnosti, který ovšem v Česku není tak silný. Říká, že téma je důležité, protože v Česku ke sportovcům vzhlíží i děti. „Sportovci mají ve společnosti obrovskou moc, to máte pravdu. Lidé je vidí každý den v televizi či na internetu. Obdivují je, hltají každé jejich slovo, napodobují je a pro mladší lidi jsou to často velké vzory. Vím to z vlastní zkušenosti,“ uvedl.

Dále Hašek mluvil o tom, jak v Americe založil hokejový program pro děti ze sociálně slabších rodin Hasek’s Heroes. „Poskytujeme dětem do patnácti let možnost zdarma se učit bruslit a hrát hokej. Děti, které podporujeme, musí zároveň chodit do školy. Sledujeme jejich prospěch a spolupracujeme se školami. Dvakrát až třikrát týdně mají možnost chodit na led a když mají zájem, tak i častěji,“ popsal, co jeho program poskytuje. „Teď máme velmi šikovného kluka černé pleti. Před pár roky v devíti letech přišel s maminkou z Afriky. Dostal se včas do našeho programu a před pár měsíci mu nabídli stipendium na soukromé střední škole s možností trénovat každý den. To je úžasné!“ rozplýval se.

