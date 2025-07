V Česku se prý pořád žije dobře. Proto Hrušínský nechce ve volbách Babiše

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 10612 lidí

Prozradil, že jeho divadlem prošlo za dvacet let asi 1,5 milionu lidí.

V obecné rovině poznamenal. Že alfou a omegou všeho je pravda. V herectví a v politice. Konstatoval také, že lidi nejsou tak naivní, jak si někteří politici myslí a nenechají se tak snadno obelhat.

Tady Bartoš oponoval, že lidé mnohdy nemají dost času prostudovat, co je pravda a co není pravda. „Lidi hlavně nemají čas zkoumat ve svých životech co je a co není pravda. A často ty nároky, co politici kladou na lidi, co by měli pochopit, jsou značně přehnaný,“ upozornil Bartoš.

„Já mám osobně poměrně dobrou zkušenost s reakcemi lidí na moje názory na politiku. Dokonce mně docela rapidně stoupá počet lidí na facebooku, kde se snažím vystupovat slušně. Mě samotného překvapilo, že některé mé texty, které píšu pro Neovlivní, četlo milion lidí,“ reagoval Hrušínský.

Naznačil, že by si nepřál vítězství hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem ve volbách. „Já pořád věřím, že volby dopadnou dobře a že o svobodu nepřijdeme,“ poznamenal. Hrušínský má za to, že lidi, jako je Andrej Babiš, by mohl z politiky vyřadit lustrační zákon. „Bohužel nemáme lustrační zákon,“ podotkl Hrušínský.

Zmínil i exprezidenta Miloše Zemana.

„Když se před lety vrátil na Hrad Miloš Zeman, tak jako by polil živou vodou všechny ty neúspěšný zamindrákovaný lidi, kteří chtějí napsat silný názor, ale nemají odvahu se podepsat,“ poznamenal Hrušínský s tím, že jemu samotnému se stalo, že mu jeden člověk přál, ať zemře na rakovinu on i jeho rodina. Ale Hrušínský zjistil, kdo to napsal, tomu člověku zavolal a dočkal se řady omluv, protože v obci, kde pisatel žil, se to prý nakonec obrátilo proti němu.

„Svoboda je těžká věc a my s ní pořád tak úplně neumíme nakládat,“ nechal se slyšet Hrušínský.

Dotkl se i války na Ukrajině. „Vladimir Putin je masový vrah. Zločinec, který patří před tribunál v Haagu. Za to, co provedl nejen Ukrajincům, ale i Rusům,“ podotkl.

Upozorňoval, že my si stále připomínáme Lidice a Ležáky z dob druhé světové války, ale na Ukrajině Rusové v posledních letech podobně zničili řadu vesnic.

„Z Ukrajiny utíkají lidé, protože přišli o domov, protože nemají kam jít. Přišli o svoje nejbližší, přišli o rodiny, přišli o děti. Tam je asi 20 nebo 30 tisíc lidí, i když já neznám přesná čísla, které unesli Rusáci na převýchovu do Ruska. No to je Adolf Hitler jako přes kopírák a nechápu prostě lidi, kteří něco podobného chtějí obhajovat a kteří navíc hrozí, že tu po volbách nastane něco podobného,“ kroutil hlavou Hrušínský.

Příliš si prý nedovede představit, že by se v příští vládě Andreje Babiše objevila Zuzana Majerová, která se na sociálních sítích rozepisovala o „věšení lidí“.

Lidi podle něj zapomínají, jak zanedbané bylo Česko před rokem 1989, zapomínají, že na lidi mířili ruské tanky.

„Nakonec, Adolf Hitler všechno, co následovalo, tak popsal v Mein Kampf, ale nikdo to nebral vážně,“ varoval Hrušínský. Obává se prý také toho, co předvede Andrej Babiš, až se vrátí k moci. „Myslím si, že by lidi měli víc přemýšlet,“ podotkl Hrušínský v rozhovoru s tím, že by lidé měli víc uvažovat v kontextech a spojovat si věci.

Jedním dechem však dodal, že v Česku se pořád žije velmi dobře. A aby to tak zůstalo, možná bude třeba být méně tolerantní a čelit lidem, kteří podkopávají svobodu a demokracii. „Jsme příliš liberální,“ poznamenal v jednu chvíli Hrušínský.