Exposlanec Černoch uspěl jako jediný z kandidátky ODS v "Rathově Hostivici". Navíc až ze čtvrtého místa

Jedničkou kandidátky ODS v Hostivici byl Miroslav Petřík, dvojkou Pavel Kocián a trojkou Emil Kajer. Marek Černoch kandidoval ze čtvrtého místa. Preferenční hlasy ale s umístěním pořádně zamíchaly, Černoch jich získal 295, nejvíce ze všech na celé kandidátce a získal své místo v zastupitelstvu.

„Mám z toho obrovskou radost a chci poděkovat za důvěru a za to, že jsme dostali hlasy. Vždycky jsem to bral a vždycky brát budu jako práci, jako zodpovědnost. Jsem rád, že se člověk ještě v praxi setkává mezi lidmi, na ulici, v MHD, s 99 procenty pozitivními reakcemi. Vždycky jsem se snažil fungovat týmově, máme určitou vizi a je to závazek do budoucna. Nemyslím si, že by někdo bral negativně, že jsem šel ze čtvrtého místa. Důležité je, že jsme se tam dostali,“ řekl nám Marek Černoch.

Nejvíce hlasů v Hostivici získalo sdružení HOme – Hostivice město s 29,5 procenta, 26,01 procenta získalo hnutí Středočeši2012.cz, které vedl jako lídr současný starosta Jaroslav Kratochvíl, třetí byla HOSTIVICE 2006 s 12,92 procenty. ODS se umístila celkově čtvrtá s 8,26 procenty hlasů a jedním místem v zastupitelstvu, které získal právě Marek Černoch.

Místo v zastupitelstvu vybojoval také David Rath, který kandidoval jako lídr za Zdravou Hostivici, která získala 5,2 procenta. Méně úspěšný byl v senátních volbách, kde se ucházel o místo ve volebním obvodu Litoměřice. Rath získal pouze 4,95 procenta a o postupu do druhého kola si mohl nechat pouze zdát. Na kandidátních listinách města s více než osmi tisíci obyvateli byla i další známá jména, například úspěšným lídrem kandidátky ANO byl Robert Změlík, olympijský vítěz v desetiboji z roku 1992.

V komunálních volbách často nerozhoduje ani tak počet billboardů, ale poctivá práce přímo v obci a také kontakt s lidmi, nejen před volbami. Marek Černoch postupem ze čtvrtého místa na kandidátce až na to první dokázal, že to umí. „Hostivice je nádherný město, sice jsem se narodil v Praze, ale tady žiji již 15 let a považuji se za Hostivičáka. Je radost tady žít a naše vize je, aby to tady bylo ještě lepší,“ uzavřel Marek Černoch.

autor: Barbora Richterová