Je mi z toho na zvracení. Politický analytik Baránek a jiní o fotce slovenského exministra obrany s českou „nánou“ Černochovou

„Přijde k většímu a staršímu bratrovi, protože tak se to tradovalo, a tak moc se mu chce dostat do análního otvoru...,“ odplivává si nad exministrem obrany Jaroslavem Naděm politický analytik Ján Baránek. Oba ze Slovenska. Rozhořčení vzbudila fotografie Nadě s českou ministryní obrany Janou Černochovou s cedulkou zakazující vstup Slovákům.

„Slovákům a dezolé vstup zakázán.“ Cedulku s takovým nápisem ukazuje na fotografii bývalý slovenský ministr Jaroslav Naď a naše ministryně obrany Jana Černochová. On s grimasou Pepka námořníka ukazuje gestem ruky ‚V for Victory‘, tedy symbol vítězství. Ona se tváří s květinou zhruba jako šťastná budoucí nevěsta, která dostala konečně zásnubní prstýnek. Stalo se v hospodě Dno pytle na pražských Vinohradech, již spoluvlastní Dušan Makovský z ODS, který je přirovnáván se svým kontroverzním politickým stylem k ódeesáckému starostovi Řeporyjí Pavlu Novotnému. Na Slovensku nad fotografií nyní „hromy divo bijú“.

Baránek o československých kreaturách

„Nechtěl jsem věřit tomu, že nejde o výplod umělé inteligence anebo něco podobného. Proto mi příprava trvala déle, protože jsem si to musel nechat ověřit a poslal jsem fotografii i přátelům do České republiky. Není to podvrh... Je mi z toho na zvracení... Je tam slovenský exministr obrany, který dělá této české náně poradce... Co se tomu člověku musí stát v hlavě anebo je takový odjakživa, to neumím posoudit, že něco takového udělá... Tohle je pro mě tak pokleslé, ubohé... Přijde k většímu a staršímu bratrovi, protože tak se to tradovalo, a tak moc se mu chce dostat do análního otvoru...,“ říká ve svém videu Česko slovenské kreatury slovenský politický analytik Ján Baránek, zakladatel nové strany Zdravý rozum, takže prý nechce být vulgární.

Jako Slovák se prý nesmírně stydí za to, co „tato kreatura“ dělá, a styděl se i před Čechy, jimž tu fotku posílal. Vzpomněl také, že Naď lidem jako on na Slovensku nadával do dezolátů. Podle Baránka jde o ztrátu národní i osobní hrdosti. Ostatně i Černochová je, jak řekl, „nacistická kreatura“, protože každého muselo při pohledu na fotografii logicky napadnout zákaz vstupu Židům či černochům. Zamyslel se nad tím, jak je možné, že to české úřady tolerují, a proč si kvůli tomu slovenská vláda nepředvolala českého velvyslance v Bratislavě. Kdyby byl v hospodě Dno pytle, začal by jim to tam asi rozbíjet. Končí otázkou: „Kam se dostala Česká republika?“

Pod videem se hned objevilo mnoho reakcí. Vybrali jsme pár těch českých. „Omlouvám se všem Slovákům za vymr***ost naší české vlády,“ napsal jeden divák. „Pane Baránku, to není ministryně ničeho, i když rozhazuje. To je odpad společnosti,“ sdělila divačka. „Zdravím pana Baránka a je mi zle z naší vlády. O ministryni ani nemluvě! Je to ostuda celého Česka,“ zní další vzkaz.

Štubniak hledá prokurátora s „guľami“

Slovenský politický komentátor a youtuber Juraj Štubniak k tomu řekl, že se opět děje mezinárodní skandál a opět bez povšimnutí médií bývalého slovenského mainstreamu. Naď, který rozdal z toho, co nebylo jeho, se uchýlil pod křídla „podobně zvrhlé osoby, která v současné době vysává státní rozpočet jako ministryně obrany České republiky“. Majitel pajzlu Dno pytle je „progresivní nacista s afinitou k banderovským časům a způsobům“. Podle něj by se fotkami měl někdo zabývat kvůli podezření ze spáchání trestného činu podle slovenského zákona 300 z roku 2005 a paragrafů hanobení národa, rasy a přesvědčení a podněcování rasové, národnostní a etnické nenávisti. Svůj videovstup končí otázkou: „Najde se na Slovensku prokurátor s ‚guľami‘?“

Ostatně Štubniak nedávno ParlamentnímListům.cz v rozhovoru sdělil: „Za ministra obrany Jaroslava Nadě, který teď radí vaší paní Černochové, což nechápu, se vyprázdnily sklady a darovaly všechny zbraňové systémy Ukrajině. Dost se divím, že ten člověk ještě není v teplácích. Vždyť to spadá pod definici trestného činu vlastizrady. Takže i kdybychom chtěli darovat něco ze státních rezerv a z armádních skladů, tak už nemáme co. Tam už jsou jen myši.“

Fotit, či nefotit?

Na Slovensku to dost vře, hovoří se o dalším hřebíku do rakve vzájemných politických vztahů. Podle politika Györgyho Gyimesiho ze strany Aliance všichni vědí, že by byl Naď raději občanem USA než Slovenska. Poslanec Ján Mažgút ze strany Smer-sociální demokracie na sociálních sítích napsal: „Když tuto politiku razí naši čeští sousedé a vy ji všemožně podporujete, tak s vašimi projevy nenávisti vůči Slovákům kandidujte do Evropského parlamentu za Českou republiku!“ Je totiž třeba dodat, že Naď je kandidátem své strany Demokrati do eurovoleb.

Slovenský spisovatel Gustav Murín například poslal přes sociální sítě video s nedávným rozhořčením poslankyně ANO Bereniky Peštové nad fotkou přímo na půdě Poslanecké sněmovny České republiky. Ta mimo jiné řekla: „Vy jako ministryně jste měla poukázat – vy jste měla poukázat na to, že toto je trestný čin a že to je podněcování nenávisti vůči národu. Tak to prostě je, a jestli v tom pan exministr viděl nějaký vtip, tak je hloupý! Vy jste měla na to upozornit, a ne se fotit!“ Černochová tehdy reagovala i takto: „A ještě jednou opakuji, tu cedulku držel slovenský občan, občan Slovenské republiky, držel cedulku ‚Slovákům vstup zakázán‘ poté, co dvě hodiny v té restauraci seděl. Víc už vystupovat nebudu. Myslím, že je každému vše jasné, a paní poslankyně Peštová mně opravdu nebude říkat, s kým se budu fotit a nebudu fotit. To je moje věc!“

