Úplně jinak. Reforma „slovenské ČT“ tak, jak se o ní nepíše

Zrušení dosud fungujícího Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS) a nahrazení novým subjektem s názvem Slovenská televize a rozhlas je trnem v oku nejen tamní opozici, ale pochopitelně i řediteli slovenského veřejnoprávního rozhlasu a televize RTVS Ľuboši Machajovi. „Nemůžu to brát jinak než jako ohrožení svobody média, a tím pádem i ohrožení demokratického vývoje a občanské společnosti na Slovensku,“ prohlásil pro Rádio Impuls v pořadu Impulsy Honzy Benešovského. Tento návrh předložila začátkem března ministryně kultury Martina Šimkovičová, tuto středu ho schválila vláda a v Národní radě jde návrh zákona o transformaci veřejnoprávního mediálního prostředí na Slovensku do prvního čtení. Podle Machaje je cílem Ficovy vlády předlohu schválit do začátku letních prázdnin a od září nasadit do čela připravované STVR nové vedení.

„Žijeme to, co Orwell předpověděl ve svém románu 1984, vládne nám doublespeak! V románu tak ‚Ministerstvo pravdy‘ šířilo největší lži. A přesně to zažíváme dnes na Slovensku, kde ti, co zde tři a půl roku likvidovali právní stát a brutálně zneužívali svou moc, ječí, že prý náprava té deformace ohrožuje právní stát. Největší likvidátoři svobody slova se dnes pasují za ‚ochránce‘ svobody slova, když chce nová vláda napravit to, jak zdeformovali k obrazu svému veřejnoprávní média. A zároveň počítají s totální ztrátou paměti občanů. Proto také v Česku zoufalci jako Mádl brojí proti seniorům, kteří si moc pamatují,“ říká pro ParlamentníListy.cz Gustáv Murín, vědecký pracovník Univerzity Komenského v Bratislavě, ale rovněž slovenský publicista a spisovatel.

Za Dzurindy izolovali nepohodlné novináře v 28. patře

Upozorňuje, že každá nová vláda na Slovensku měnila redakci zpravodajství veřejnoprávní televize. „Tam totiž samotní redaktoři rádi sklouzávají k službičkám aktuální moci. A pak se diví, když se vláda změní, že je to neudržitelné. Tak za premiéra Dzurindy, podporovatele kandidáta na prezidenta Korčoka, obdivovatele NATO-rozvědčíka Pavla a vzorného sluhy zaoceánských zájmů, došlo k ‚deratizaci STV‘. Třicet redaktorů a nepohodlných pracovníků STV bylo ráno 2. ledna 1999 za asistence bezpečnostní služby nuceno opustit pracoviště a navzdory protestům se muselo přesunout do 28. patra výškové budovy, kde vedení veřejnoprávní televize zřídilo tzv. Středisko pro vyrovnání pracovněprávních vztahů. Tam měli být zaměstnanci televize soustředěni během výpovědní lhůty, která měla tehdy podle zákona trvat pět měsíců,“ připomíná Gustáv Murín.

Byla to absurdní situace, kdy redaktoři i ostatní zaměstnanci měli dostávat základní plat, ale nesměli pracovat, nesměli navštěvovat obvyklá pracoviště a kontaktovat se s kolegy. „Na všechno dohlížel ozbrojený pracovník soukromé bezpečnostní služby... Ponižující? Ano! Stěžoval si někdo z bdělých ochránců demokracie v Česku nebo nedejbože na Západě? Nikdo! Když se nedávno Donald Tusk dostal v Polsku k moci, už za dva týdny na to vyházel celé vedení polské veřejnoprávní televize. Stěžoval si někdo z bdělých ochránců demokracie v Česku nebo nedejbože na Západě? Nikdo! A najednou tolik povyku, když se to samé děje dnes na Slovensku daleko kultivovanější cestou. To není náhoda, to je poslední útok zločinné bruselské kamarily – paní Lajnová je přece už vyšetřována, ačkoli laxně – a jejích poskoků na demokracii na Slovensku…“ tvrdí slovenský publicista.

Uplatňování dvojího metru s cílem dezinformovat veřejnost

Ze strany nejsilnější opoziční strany Progresivní Slovensko zaznívají obavy, že vláda chce touto změnou nejen odstranit současné vedení RTVS, ale především si podmanit média. „Vláda Roberta Fica pokračuje v realizaci svého volebního programu či předvolebních slibů svým voličům i v oblasti informování veřejnosti a zřejmě věří, že vyhraje i příští volby, alespoň dle způsobu ‚volby‘ nových radních STVR. Nicméně faktem je, že dosavadní management RTVS zavedl do zpravodajství a publicistiky pravidla mainstreamu kolektivního Západu obdobně, jak to v České televizi prosadil Petr Dvořák. Tedy uplatňování dvojího metru s cílem dezinformování veřejnosti na bázi utajování faktů. Aktuálně informace o genocidě v Gaze a zejména o masových protiizraelských protestech nejen v zemích proklamujících uplatňování lidských práv, nýbrž i v autokraciích,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Radim Hreha, mediální analytik a bývalý ředitel Slovenské televize.

Poukazuje také na ignorování opozičních politiků ze strany RTVS, kupříkladu Ľuboše Blahy či Tomáše Taraby, včetně vytěsnění nezávislých osobností jako Eduard Chmelár, analytiků typu Jana Baránka či umělců, sportovců a mnoha dalších slovenských občanů, jejichž společným jmenovatelem je kritické myšlení. „Nicméně odvolání generálního ředitele a členů rady bez dofinancování národního veřejnoprávního média na Slovensku bude pouze výkřikem do tmy. Obavy politiků Progresivního Slovenska z ‚progresivních‘ změn formou zprostředkování nezkreslené reality domácích a zahraničních událostí v STVR jsou proto stejně liché jako naděje politiků Slovenské národní strany. Výměnou šéfa nového média nedosáhnou žádného zásadního obratu, jelikož nezávislých novinářů kritického myšlení je v euroatlantickém prostoru po systematickém a trvalém brainwashingu neoconů poskrovnu,“ myslí si Radim Hreha.

RTVS realizovala bruselskou totalitně-válečnickou propagandu

Obavy opozičního Progresívního Slovenska ani trochu nesdílí Gustáv Murín. „Strana Progresívní Slovensko vedená výsadkářem z Bruselu, Šimečkem, je prý ‚strana odborníků‘. To jsou takoví ‚odborníci‘, že chtěli odvolávat ministra nové vlády, když ještě nebyl ministrem, a jedna jejich exponentka neuměla odpovědět na otázku, kdy vnikla Československá republika a kdo byl jejím prvním prezidentem! Cokoli vyhlásí tato zoufalá smečka komsomolců, přidejte k tomu opačné znaménko a budete blízko pravdě. Ne, ‚ovládnout‘ média na Slovensku není možné. Vždyť za ně ‚kope‘ celý ze zahraničí placený žlutý tisk, jak byly v USA začátkem minulého století označeny noviny, kterým se nedalo věřit ani to, že vyšly na papíře. Jediné, co je možné, je vrátit veřejnoprávní televizi a rozhlasu jejich původní smysl. Nejnověji v RTVS přišli se sloganem ‚Veřejnoprávnost má smysl‘. Má to jedinou chybičku – oni nemají smysl pro veřejnoprávnost,“ podotýká publicista.

Další opoziční strana Svoboda a Solidarita se obává, že se z RTVS stane „dezinformační médium“, které bude šířit provládní a proruskou propagandu a že se Slovensko vrací do „tvrdého socialismu“. „Strana Svoboda a Solidarita byla specifickou součástí Matovičovy vlády, jejíž bruselskou totalitně-válečnickou propagandu po nástupu ředitele Machaje začala RTVS realizovat. Členové SaS proto zcela logicky dedukují, že nové vedení média veřejné služby bude podobně oddané stranám vládní koalice, jako tomu bylo za jejich bačování. Zřejmě se nemýlí, nicméně nechápu jejich obavy z návratu do tvrdého socialismu, tedy jakési transformace ekonomiky na čínský způsob, která by s velkou dávkou nadsázky snad mohla Fica inspirovat. Vždyť SaS od svého vzniku uctívá a zbožňuje tržní principy, které Čína vyšlechtila na úroveň, jakou kolektivní Západ pod vedením amerických neoconů nikdy nedosáhne,“ je přesvědčen bývalý ředitel Slovenské televize Radim Hreha.

O svůj kredit přišli utajováním a zamlčováním zásadních faktů

Podle Gustáva Murína odedávna vehementně bojuje proti „dezinformacím“ proto, aby na ně mohla mít monopol. „Zatajují, co se nehodí a nafukují, co se hodí. Je to přímo hrůza, jak jsou poplatní minulé moci. Máme zde ‚moderátorku‘ Jančkárovou, která v rozhovoru s pány Mečiarem a Klausem prohlásila, že ČSFR se měla zachovat jako v Irsku, kde samotným Irům v logickém sjednocení ostrova brání anglická armáda! I s těmi vězněnými a postřílenými vlastenci! Tato paní nemoderuje, ona vnucuje hostům své zvrácené ideologické nápady. Vždyť i proto z toho rozhovoru pan Klaus následovaný Mečiarem odešel! V Česku nemáte ponětí, jaká zvěrstva zde takoví exponenti RTVS páchají. Generálním ředitelem, jehož znám osobně více než 30 let, je poskok jistého Matoviče, což je jasný sociopat, který jako premiér – expresně z této funkce vyhnán vlastními – přivedl Slovensko na pokraj bankrotu a má zodpovědnost za smrt tisíců občanů svými bláznivými proti-pandemickými nápady psychopata,“ míní slovenský publicista.

Nesouhlas s rozhodnutím Ficovy vlády zrušit dosud fungující Rozhlas a televizi Slovenska a nahradit ho novým subjektem s názvem Slovenská televize a rozhlas vyjádřilo přes 1200 zaměstnanců RTVS. Obávají se, že se RTVS stane služkou moci a zájmů politiků a oni nebudou moci zaručit objektivitu, nezávislost a pravdivost, které jim stanoví nejen zákon a etické kodexy, ale především jejich morálka. Ve čtvrtek dali svůj odpor najevo tím, že přišli do zaměstnání v černém. „Obavy zaměstnanců zpravodajství nejsou namístě. O svůj kredit a zejména kredit televize a rozhlasu veřejné služby přišli v části slovenské společnosti disponující kritickým myšlením svojí bezvýhradnou spoluúčastí na utajování či zamlčování zásadních faktů či událostí v zahraničí i na Slovensku,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Radim Hreha.

Protesty stávajících zaměstnanců jsou jen bouří v nočníku

Má pro ně ale doporučení, jak to mohou napravit. „Chtějí-li skutečně přispět k naplňování poslání národního veřejnoprávního média, měli by akceptovat nové podmínky včetně nového managementu a společně tvrdě trvat na vytěsňování jakékoliv snahy o vysílání virtuální reality. Ze strany manažerů dosazených SNS o ně jistě nebude nouze. Ostatním zaměstnancům patří úcta za profesionalitu, kterou permanentně prokazují ve svých pracovních pozicích, ačkoliv jsou ve srovnání se svými kolegy v České televizi finančně podhodnoceni. To však není důvodem k odmítání vládního záměru cílenému k profesionalizaci zpravodajství,“ vysvětluje mediální analytik a bývalý šéf Slovenské televize.

„Je to bouře v nočníku. Velmi, ale velmi pochybuji, že je to opravdu 1200 zaměstnanců, co protestuje. Nezapomínejme, že žijeme rok ‚1984‘. Zde vybraní exponenti RTVS hlásají, co se jim hodí, a zatajují, co se jim nehodí. Ve skutečnosti se službou minulé vládní lůzy pošpinilo a svou profesi zradilo jen pár nejexponovanějších jednotlivců. Ale vždyť již zmiňovaná strana novodobých komsomolců z Progresívního Slovenska je tu proto, aby strašila, že už nikdy nebudeme mít dobré vztahy s Českem, jako kdyby ho celé reprezentoval efemérní poskok Fiala, že nás obsadí Rusové, kteří nemají důvod jít dál než na hranice Donbasu, že nás Evropská unie ‚vydědí‘, ačkoli ve skutečnosti zločinná kamarila paní Lajnové končí, a proto jsou tak zuřiví, a nakonec že si nás koupí Číňané. Jsou to absurdity, ale oni jsou na tento doublespeak školení,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Gustáv Murín.

