Hádka mezi Bělobrádkem a Bohumilem Doležalem. Ve finále se probíralo, co prováděli lidovci v koalici s Babišem

Lidovci jsou dnes opoziční stranou a jako správná opozice nenechávají na premiéru Babišovi nit suchou. Kvůli jeho trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo, kvůli tomu, jaké lidi mají problémy, když se ukázalo, že někteří z nich mohli podvádět při psaní diplomových prací, a tak podobně.

Politolog Bohumil Doležal však Bělobrádkovi přes server Forum24.cz vzkázal, že lidovci byli celé čtyři roky s Babišem v koalici. V té době bylo známo, že Babiš v minulosti spolupracoval s komunistickou státní bezpečností. Taktéž – právě za vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL – vyšlo najevo, že Babiš možná spáchal dotační podvod s firmou Čapí hnízdo. Lidovci přesto v koalici dál setrvávali, čímž Babišovi umožnili pokračovat v kurzu, který nastolil a který přetrvává dodnes.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Dnes by pro začátek možná stačilo, kdyby se trochu víc snažili např. ti, kteří sedí v Poslanecké sněmovně; speciálně mám na mysli takové, co nejdřív čtyři roky spolupracovali s panem Babišem ve společné koalici, a teď by chtěli na jiných, aby jim zaplnili Václavák a Letenskou pláň,“ podotkl na adresu Bělobrádka Doležal.

Psali jsme: Bělobrádek: Senát bude tím, kdo bude muset bránit naši demokracii Koho obdivují čeští politici? Kurze, Macrona, ale třeba také Merkelovou „Já vím, že mě zkoušíte, takže vám opět rád odpovím.“ Okamuru si pozvali před kameru ČT, aby zhodnotil včerejší Sněmovnu Rusové jsou Mongolové a my jsme Němci, uvedl blízký spolupracovník Bělobrádka a Topolánka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp