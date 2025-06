Docent Ševčík: Má Decroix vůbec maturitu? Tvrdá slova o ODS

Ve středu vyzvalo hnutí SOCDEM koalici STAČILO! ke společnému postupu do voleb. V rámci prohlášení s názvem „Voláme všechny stoupence levice“ vedení SOCDEM varovalo, že pokud se levice nespojí, hrozí rozvrácení státních financí, zmrazení důchodů, vyšší daně, privatizace, návrat poplatků ve zdravotnictví a další zdražování. SOCDEM vyzvalo STAČILO! k jednotě.

Publicista Pavel Černocký v souvislosti se vznikem tzv. levicové fronty připomněl, že podobný postup zvolila i SPD, když se spojila se Svobodnými, Trikolorou a hnutím PRO, aby zabránila propadnutí hlasů. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7490 lidí

Miroslav Ševčík, který povede společnou kandidátku těchto stran v Jihomoravském kraji, k tomu dodal, že díky jejich spojení se podařilo zabránit propadnutí až jednoho milionu hlasů. Předtím, než okomentoval možné spojení SOCDEM a STAČILO!, se vrátil právě ke vzniku spojení SPD se Svobodnými, Trikolorou a PRO.

„Myslím si, že je dobře, že se SPD s těmito menšími stranami spojila a že pozvalo i nás, kteří nejsme v žádné politické straně a chceme pomoci z toho marasmu, který tady připravila naprosto nejhorší vláda, která tady kdy byla,“ řekl Ševčík. Vládu Petra Fialy (ODS) přitom označil za nejhorší vládu od vlád Klementa Gottwalda a Antonína Zápotockého, přičemž zkritizoval i její „marxistické myšlenky“.

Možné podobné spojení SOCDEM a STAČILO! okomentoval Ševčík spíše kritičtěji. Podle něj se strana SOCDEM na poslední chvíli začíná spojovat se STAČILO! proto, že samotná byla odsouzena k neúspěchu a do Poslanecké sněmovny by se nedostala.

O předsedkyni SOCDEM Janě Maláčové, která dříve působila jako ministryně práce a sociálních věcí, Ševčík prohlásil, že ji „nemusí“. Své antipatie vůči bývalé ministryni Ševčík odůvodnil jejím působením v důchodové komisi, kde podle něj připravila „naprosté nesmysly“ a k tomu „vyrobila Nerudovou“.

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) byla v letech 2019 a 2020 předsedkyní komise pro spravedlivé důchody, kterou zřídila Jana Maláčová během svého působení na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Ševčík o tom, co reprezentuje europoslankyně Nerudová, hovořil coby o „katastrofě“, která podle něj špatně reprezentuje ženy v politice. „Je to zásluha Maláčové, že Nerudovou takhle vyrobila,“ dodal Ševčík.

Slovo si poté od Ševčíka přebral publicista Černocký a vyjmenoval čtyři ženy, které podle něj v politice „nemají co dělat“. Zařadil mezi ně Janu Maláčovou (SOCDEM), Danuši Nerudovou (STAN), poslankyni Pavlu Pivoňku Vaňkovou (STAN) a ministryni spravedlnosti Evu Decroix (ODS).

Ševčík v souvislosti s ministryní spravedlnosti vyjádřil své pochybnosti, zda vůbec dosáhla maturitního vzdělání. Podle jeho názoru jakožto vysokoškolského pedagoga minimálně na titul magistra rozhodně nedosáhne. „Chlubí se něčím, co vůbec nemá. Decroix je prototyp dalšího podvodu na naší politické scéně. Mrzí mě, že to je spojené s ODS, která je dnes úplně někde jinde, než když ji zakládal prezident Klaus,“ řekl Ševčík.

Politické kauzy a kdo za nimi stojí: Čapí hnízdo, Dozimetr a bitcoiny

Černocký s Ševčíkem se poté zaměřili i na „nezpochybnitelného vítěze voleb“, hnutí ANO a kauzu Čapí hnízdo předsedy hnutí Andreje Babiše. Ekonom Ševčík uvedl, že podle jeho názoru nedošlo k dotačnímu podvodu, protože údajně nemělo dojít ani k žádné škodě či zpronevěře peněz. Ševčík kauzu vnímá jako součást politického boje, který se podle něj přesunul i na soudní půdu a zpochybnil přístup českých soudců k případu. Dodal, že pokud by soudci rozuměli ekonomice a systému dotací, žádný takový případ by nemohl vůbec vzniknout.

Ševčík zdůraznil, že se nemíní zastávat Andreje Babiše, který je de facto jeho politickým konkurentem, ale podle něj je celá kauza Čapí hnízdo výsměchem právu v České republice i v rámci Evropské unie. Anketa Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025) Výborný prezident, dle očekávání 48% Zklamal mě 37% Mizerný prezident, dle očekávání 11% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7437 lidí

„Kauza Čapí hnízdo se otvírá kvůli tomu, aby se odklonila pozornost od Dozimetru. Tak jak chtěli příznivci hnutí STAN odklonit pozornost od Dozimetru bitcoinovou kauzou,“ vysvětlil Ševčík, který vyjádřil svou domněnku, že hnutí STAN o kauze vědělo skrze svého náměstka Karla Dvořáka na Ministerstvu spravedlnosti a „napráskalo“ ODS.

Ševčíkovo angažmá v politice a komunistické strany

„Nemám z toho radost, nikdy jsem to nechtěl dělat. Ale protože za mnou opakovaně přišel Radim Fiala, kterého si vážím – byl v ODS a je to čestný člověk, tak jsem se nakonec nechal přemluvit,“ řekl Ševčík, který bude kandidovat na kandidátce SPD jako nezávislý.

V rámci SPD Ševčík ocenil spolupráci s poslankyní SPD Lucií Šafránkovou, o které prohlásil, že je podle něj „o 100 procent lepší“ než političky jako Markéta Pekarová Adamová, Miroslava Němcová či Danuše Nerudová.

Publicista Černocký stranu SPD a strany sjednocené kolem ní označil za jednu z formací, které obklopují „hegemona voleb“, hnutí ANO Andreje Babiše. Na druhé straně je pak levicová formace tvořená SOCDEM a STAČILO!. Miroslav Ševčík však toto rozdělení na pravici a levici odmítl. Předsedkyni STAČILO! vnímá jako „menší komunistku“ než všechny představitele hnutí STAN, má podle něj „zdravý selský rozum“. Naopak z hnutí STAN by podle Ševčíka měl radost Karel Marx.

Problém podle Ševčíka spočívá v tom, že ne všichni lidé dnes rozumějí tomu, co skutečně znamená komunismus. Současnou vládu Ševčík zkritizoval za zavádění cenzury a označil ji za tu, která se sice tváří jako středová či pravicová, ale podle něj jedná „marxisticky“.

Nakonec Ševčík vyjmenoval, které strany on sám považuje za komunistické. „Máme tu několik komunistických stran: STAN, Piráti a bohužel se k tomu začíná blížit i ODS,“ prohlásil Ševčík.

Černocký se s Miroslavem Ševčíkem zaměřil také na prudké navyšování výdajů na obranu. Ševčík poukázal na to, že mezi lety 2021 a 2025 došlo k nárůstu rozpočtu Ministerstva obrany o 103 procenta. Hlavní příčinou tohoto podle Ševčíka bezprecedentního nárůstu bylo „nesmyslné předplacení“ stíhaček F-35, což podle něj představuje „protistátní akt“.

„Jsem bytostně přesvědčen, že tam přebraly roli korupční kanály napojené pravděpodobně až na prezidenta prostřednictvím Petra Koláře,“ upozornil Ševčík a uvedl, že on osobně by se pokoušel hledat právníky, kteří by smlouvu na nákup stíhaček vypověděli, a požadoval by, aby se zaplacené prostředky vrátily zpět do státního rozpočtu.

V reakci na dohodu na summitu NATO v Haagu, kde se členské státy zavázaly investovat do roku 2035 až 5 % HDP do obrany, Ševčík uvedl, že i když je potřeba určité prostředky na vnitřní bezpečnost a vnější obranu vyčlenit, považuje tento závazek za přehnaný. Podotkl, že tak vysoké částky se v Česku nedávají ani na sociální záležitosti.

Pomoc Ukrajině jako byznys

V otázce války na Ukrajině se Černocký s Ševčíkem shodli, že Česká republika v čele s vládou Petra Fialy pokračuje v podpoře „nejzkorumpovanějšího státu na světě“. Skutečným vítězem války na Ukrajině jsou podle Ševčíka finanční skupiny, například BlackRock, kterým jsou lidské životy lhostejné a jde jim pouze o zisk.

Černocký vyjádřil pochybnost nad tím, zda politici myslí svá slova vážně, když prý všichni dobře vědí, že ukrajinský prezident Zelenskyj údajně rozkradl značnou část pomoci a za tyto peníze si pořídil nemovitosti v zahraničí.

„Zelenskyj je zloděj, který rozkradl polovinu finanční pomoci Ukrajině a postavil si za to domy v Londýně, Itálii ve Španělsku a tak dále, a oni se tváří, že to nevidí?“ nechápal Černocký.

„Tak když se podíváš, tady to nevidí ani Česká televize a Český rozhlas,“ reagoval Ševčík kritikou médií, která podle něj ignorují realitu. „Zkorumpovaní novináři budou psát, co jim zaplatí. Bohužel část veřejnosti je tímto indoktrinovaná a vůbec nepřemýšlí o tom, že to není boj proti ruskému agresorovi, ale že to je boj ve prospěch určitých finančních skupin,“ řekl Ševčík.

Černocký navíc zpochybnil tvrzení některých vládních představitelů, že se Česko musí bránit před možným útokem ze strany Ruské federace. „Myslet si, že by někdo vojensky napadl Českou republiku, mi přijde jako absurdní nesmysl,“ řekl Černocký a připomněl, že Rusko by si nedovolilo napadnout některý ze států NATO, protože by válku se Severoatlantickou aliancí jednoznačně prohrálo.

Koncem rozhovoru Ševčík zmínil, že SPD požaduje referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. On sám by z vystoupení z EU neměl strach. „Neměli bychom poslouchat diktát establishmentu Evropské unie. Dnes to řídí pár desítek tisíc úředníků a ti, kteří jsou navázáni na přerozdělovací procesy,“ uvedl Ševčík.

Celý rozhovor Miroslava Ševčíka s publicistou Pavlem Černockým najdete ke zhlédnutí zde: