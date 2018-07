Kabinet asi odmítne zrušení prokazování původu majetku

Vláda by v něm měla mimo jiné uvést, že autoři návrh na zrušení prokazování původu majetku dostatečně nezdůvodnili.

„Důvodová zpráva pouze uvádí, že toto zrušení se navrhuje pro jeho nesystémovost, aniž by zároveň zmiňovala, v čem tato nesystémovost spočívá, chybí rovněž odůvodnění hlavních principů navrhované úpravy, vysvětlení její nezbytnosti, ekonomické dopady a její případné přínosy do budoucna,“ napsali vládní legislativci do předběžného stanoviska kabinetu.

Poslanci TOP 09 podle nich neuvedli ani to, co konkrétně mají na mysli, když do odůvodnění předlohy napsali, že český právní řád i tak umožňuje finanční správě efektivně postihovat nelegální příjmy a šedou ekonomiku.

Prokazování původu majetku schválili zákonodárci v minulém volebním období. Finanční správa při podezření, že rozdíl mezi nárůstem jmění poplatníka a jeho vykázanými příjmy je vyšší než pět milionů korun, ho může vyzvat k prokázání původu majetku a případně jej zdanit.

Pravomoc finanční správy má podle zdůvodnění tehdejší vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL pomoci odhalovat nepřiznané nebo zatajené příjmy poplatníků. V případě, že poplatník není schopen prokázat původ svých příjmů, správa mu může dodatečně vyměřit daň včetně penále. Jeho výše je 50 procent doměřené daně, nebo 100 procent v případě, že poplatník s daňovým úřadem nespolupracuje.

Za porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku hrozí až tříletý trest vězení. Možná je i peněžitá sankce.

autor: mp