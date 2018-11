Kancléře Mynáře naštvala kritika novinářů Zemanovy návštěvy v Číně. Proto sepsal tuto zprávu

Prezident Miloš Zeman se v úterý ve večerních hodinách vrátil již ze své čtvrté návštěvy Čínské lidové republiky. To, že část českých novinářů tuto významnou cestu hanila, pořádně namíchlo kancléře prezidenta Vratislava Mynáře. Nabídl proto coby přímý účastník programu Zemana v Číně na celou návštěvu svůj pohled. „Byla mimořádně úspěšná z politického i ekonomického hlediska ve prospěch České republiky,“ vzkázal nejen mediálním zástupcům ve svém prohlášení zveřejněném na hradním webu.

Hned v úvodu Mynář připomněl, že prezident Miloš Zeman je skutečným mistrem osobní diplomacie, což během pobytu v Číně prý opět prokázal. A nešlo podle jeho slov jen o úžasné lidské gesto, kdy světovým státníkům zahrál na mezinárodním veletrhu v Šanghaji na české piano Petrof svoji nejoblíbenější píseň Sentimental Journey.

Zeman prý využil příležitosti a kromě hlavního setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem hovořil i s ruským premiérem Dmitrijem Medveděvem, se kterým diskutoval o ekonomické situaci Ruska. „Nutno podotknout, že akce CIIE se zúčastnilo více než sto zemí celého světa, ale možnost osobního setkání s čínským prezidentem měly jen země tři,“ píše Mynář ve svém komentáři.

Zajímavý byl podle jeho názoru bezesporu i rozhovor s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, který je spojencem České republiky v boji s agresivní promigrační lobby. Viktoru Orbánovi pan prezident blahopřál ke statečném postoji v oblasti lidských práv. „Jedním z lidských práv je totiž také uchování kulturních kořenů, v tomto případě evropských kulturních kořenů,“ podotkl.

Nezapomněl ocenit ani úroveň českého výstavního stánku, na němž byla k vidění spousta skvělých výrobků, které umějí udělat české ruce. „Všem patří velký dík za skvělou propagaci České republiky na této výstavní akci,“ napsal.

Samozřejmě nedílnou součástí návštěvy pana prezidenta byla i ekonomická diplomacie. Důležité bylo podle Mynáře setkání s vedením společnosti CITIC Group. „Jsem rád, že mohu sdělit dobrou zprávu. Nově založená dceřiná společnost této obří čínské firmy, CITIC Europe, nejenže bude dále rozvíjet současné projekty v České republice, ale plánuje i další investice v naší zemi,“ uvedl spokojeně.

Na Česko-čínském obchodním fóru v Šanghaji v úvodním slovu pan prezident prý upozornil, že český vývoz do Číny vzrostl za poslední rok o dvacet procent, počet čínských turistů se rovněž zvýšil o dvacet procent. „To je skvělý výsledek, na který jistě naváže další zvýšení vzájemně výhodné aktivity,“ věří prezidentský kancléř a dodává, že Zemana do Číny doprovodila šedesátičlenná delegace českých podnikatelů.

Mynář vyzdvihl, že právě na obchodním fóru v Šanghaji byla podepsána řada důležitých smluvních dokumentů. Jde prý například o dohodu týkající se radarů firmy Eldis Pardubice pro čínská letiště, dohodu o dodávce letounů Skyleader 6000 společnosti Zall Jihlavan Airplanes, memorandum mezi společnostmi PPF a Huawei o rozvoji spolupráce v oblasti nejmodernější telekomunikační technologie, memorandum o strategické spolupráci mezi PPF a CITIC Group, nebo o smlouvu o prodeji letenek mezi Kiwi.com a Spring Airlines.

Závěrem připomněl, že tím aktivita pana prezidenta směrem k rozvíjení spolupráce České republiky s Čínou nekončí. Příští rok v dubnu se na pozvání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga pan prezident zúčastní summitu k nové Hedvábné stezce.

„Cílem pana prezidenta, který ostatně prosazoval i během právě ukončené návštěvy, je, aby jedna z větví nové Hedvábné stezky ústila v České republice,“ napsal s tím, že to bude již pátá cesta do Číny a bude to již osmé setkání s čínským prezidentem. Čtvrtou návštěvu Číny tak jednoznačně zhodnotil jako další Zemanův úspěch.

autor: nab