Krize ve Francii: Macron prý už naštval všechny strany

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Narážel tím na fakt, že dolní komora parlamentu je rozdělena na tři tábory – sjednocenou levici, Macronovy centristy a Národní sdružení Marine Le Penové a Jordana Bardelly. Tyto tři tábory jsou přibližně stejně silné a odmítají spolupracovat. Pro jakéhokoli premiéra tak je a bude nesmírně složité cokoli prosadit.
Do této situace se Francie dostala po předčasných volbách, které prezident Emmanuel Macron vyhlásil v reakci na výsledek voleb do Evropského parlamentu, kde jasně vyhrálo Národní sdružení Jordana Bardelly a Macron chtěl vypsáním předčasných voleb posílit svou vnitrostátní pozici. Ale reálně po volbách oslabil a od té doby odmítá vypsat další předčasné volby. A odmítá rezignovat na svůj post, k čemuž ho vyzývají především členové Národního sdružení.
Své druhé pověření Lecornu přijal s vědomím, že jeho hlavním úkolem je prosazení rozpočtu na rok 2026. „Přijímám – z povinnosti – úkol, který mi svěřil prezident republiky, abych učinil vše, co je v mých silách, abych Francii poskytl rozpočet koncem roku a reagoval na každodenní životní problémy našich krajanů. Musíme ukončit tuto politickou krizi, která Francouze rozčiluje, a tuto nestabilitu, která škodí image Francie a jejím zájmům,“ napsal Lecornu na sociální síti X.
„Všechny otázky vznesené během konzultací proběhlých v posledních dnech budou otevřeny parlamentní diskusi: poslanci a senátoři budou moci převzít svou odpovědnost a debaty musí dojít až do konce,“ pokračoval staronový premiér.
J’accepte - par devoir - la mission qui m’est confiée par le Président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 10, 2025
Il faut mettre un terme à cette crise politique…
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Šéf francouzské centrální banky Francois Villeroy de Galhau v pátek předpověděl, že současná politická nejistota bude ekonomiku stát 0,2 procentního bodu hrubého domácího produktu. „Nejistota je nepřítelem číslo jedna pro růst,“ řekl Villeroy rádiu RTL. Sám však odmítá vstupovat do politiky. Chce dál vést centrální banku.
Napjatá rozpočtová jednání stála Macrona tři premiéry za méně než 12 měsíců.
Svým krokem podle agentury Reuters Macron pořádně naštval jak sjednocenou levici, tak Národní sdružení Jordana Bardelly a Marine Le Penové.
„Vláda Lecornua II., jmenovaná Emmanuelem Macronem, který je v Elysejském paláci izolovanější a odcizenější než kdy jindy, je špatným vtipem, demokratickou ostudou a ponížením pro francouzský lid,“ napsal na sociální síti X předseda Národního sdružení Bardella.
Le gouvernement Lecornu II, nommé par un Emmanuel Macron plus que jamais isolé et déconnecté à l’Élysée, est une mauvaise plaisanterie, une honte démocratique et une humiliation pour les Français.— Jordan Bardella (@J_Bardella) October 10, 2025
Le Rassemblement National censurera bien sûr immédiatement cet attelage sans aucun…
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Jenže předseda poslaneckého klubu socialistů Olivier Faure dal najevo, že sjednocená levice si v tuto chvíli předčasné volby tak úplně nepřeje, protože by vedly především k posílení Národního sdružení Jordana Bardelly a Marine Le Penové. „Nechceme rozpuštění parlamentu, ale ani se ho nebojíme,“ řekl novinářům Olivier Faure při odchodu ze schůze. Na jeho vyjádření upozornil server France 24.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák