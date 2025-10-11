Krize ve Francii: Macron prý už naštval všechny strany

11.10.2025 10:16 | Monitoring

Politická krize ve Francii pokračuje v nezměněné síle. Prezident Emmanuel Macron totiž novým premiérem France jmenoval Sebastiena Lecornu, muže, který před pár dny na post premiéra rezignoval s tím, že v současné době nevidí cestu ven z politické šlamastiky. A jak sjednocenou levici, tak Národní sdružení Jordana Bardelly a Marine Le Penové tím Macron pořádně naštval.

Krize ve Francii: Macron prý už naštval všechny strany
Foto: FCB
Popisek: Emmanuel Macron

Anketa

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?

70%
1%
2%
1%
25%
1%
hlasovalo: 5791 lidí
Francouzský prezident Emmanuel Macron rozhodl o tom, že se Lecornu stane francouzským premiérem podruhé. Přitom poprvé nevydržel ve funkci ani jeden celý měsíc a post premiéra opustil se slovy, že při současném rozložení politických sil v zemi Francii nelze vládnout.

Narážel tím na fakt, že dolní komora parlamentu je rozdělena na tři tábory – sjednocenou levici, Macronovy centristy a Národní sdružení Marine Le Penové a Jordana Bardelly. Tyto tři tábory jsou přibližně stejně silné a odmítají spolupracovat. Pro jakéhokoli premiéra tak je a bude nesmírně složité cokoli prosadit.

Do této situace se Francie dostala po předčasných volbách, které prezident Emmanuel Macron vyhlásil v reakci na výsledek voleb do Evropského parlamentu, kde jasně vyhrálo Národní sdružení Jordana Bardelly a Macron chtěl vypsáním předčasných voleb posílit svou vnitrostátní pozici. Ale reálně po volbách oslabil a od té doby odmítá vypsat další předčasné volby. A odmítá rezignovat na svůj post, k čemuž ho vyzývají především členové Národního sdružení.  

Své druhé pověření Lecornu přijal s vědomím, že jeho hlavním úkolem je prosazení rozpočtu na rok 2026. „Přijímám – z povinnosti – úkol, který mi svěřil prezident republiky, abych učinil vše, co je v mých silách, abych Francii poskytl rozpočet koncem roku a reagoval na každodenní životní problémy našich krajanů. Musíme ukončit tuto politickou krizi, která Francouze rozčiluje, a tuto nestabilitu, která škodí image Francie a jejím zájmům,“ napsal Lecornu na sociální síti X.

„Všechny otázky vznesené během konzultací proběhlých v posledních dnech budou otevřeny parlamentní diskusi: poslanci a senátoři budou moci převzít svou odpovědnost a debaty musí dojít až do konce,“ pokračoval staronový premiér.

 

 

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

6%
78%
12%
4%
hlasovalo: 9427 lidí
Ekonomové se shodují, že Francie potřebuje reformy, ale stávající politická nejistota fakticky znemožňuje jejich prosazení, což bude v konečném důsledku ekonomiku dál oslabovat.

Šéf francouzské centrální banky Francois Villeroy de Galhau v pátek předpověděl, že současná politická nejistota bude ekonomiku stát 0,2 procentního bodu hrubého domácího produktu. „Nejistota je nepřítelem číslo jedna pro růst,“ řekl Villeroy rádiu RTL. Sám však odmítá vstupovat do politiky. Chce dál vést centrální banku. 

Napjatá rozpočtová jednání stála Macrona tři premiéry za méně než 12 měsíců.

Svým krokem podle agentury Reuters Macron pořádně naštval jak sjednocenou levici, tak Národní sdružení Jordana Bardelly a Marine Le Penové.

„Vláda Lecornua II., jmenovaná Emmanuelem Macronem, který je v Elysejském paláci izolovanější a odcizenější než kdy jindy, je špatným vtipem, demokratickou ostudou a ponížením pro francouzský lid,“ napsal na sociální síti X předseda Národního sdružení Bardella.

 

 

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 17193 lidí
Sjednocená levice volá po snížení věku odchodu do důchodu. Zvýšení věku odchodu do důchodu prosadil Macron v roce 2023 a levice ho od té doby chce zrušit.

Jenže předseda poslaneckého klubu socialistů Olivier Faure dal najevo, že sjednocená levice si v tuto chvíli předčasné volby tak úplně nepřeje, protože by vedly především k posílení Národního sdružení Jordana Bardelly a Marine Le Penové. „Nechceme rozpuštění parlamentu, ale ani se ho nebojíme,“ řekl novinářům Olivier Faure při odchodu ze schůze. Na jeho vyjádření upozornil server France 24.

Psali jsme:

Odstoupí i Macron? Krize ve Francii se prohlubuje
Volby v Moldavsku: Zakladatel Telegramu odhalil francouzskou stopu
Bombastické titulky? Rakušan a Dozimetr. Vyoral prokoukl mainstream
Znovu hořící Francie? Jednání s novým premiérem nepomohlo

 

Zdroje:

https://twitter.com/J_Bardella/status/1976742981010178292?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/SebLecornu/status/1976740050022154629?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.france24.com/en/france/20251010-i-accept-out-of-duty-macron-asks-outgoing-pm-lecornu-to-try-again-to-form-government

https://www.reuters.com/world/macron-summons-party-leaders-deadline-naming-pm-nears-2025-10-10/

https://www.rtl.fr/actu/politique/la-france-est-le-wagon-de-queue-de-l-europe-regrette-le-gouverneur-de-la-banque-de-france-7900551397

https://www.rtl.fr/actu/politique/ma-mission-est-a-la-banque-de-france-sur-rtl-francois-villeroy-de-galhau-ecarte-une-participation-au-futur-gouvernement-7900551469

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

důchod , důchody , ekonomika , Francie , předčasné volby , senioři , volby , zahraničí , x , Le Penová , Reuters , Macron , France 24 , Bardella , Lecornu

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s tím, že návrat Sebastiana Lecornu do pozice premiéra politický pat ve Francii nevyřeší?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Volby

Dobrý den, před volbami jste avizovali, že vaši členové volebních komisí si budou zapisovat výsledky v okrsku a že pak ty jejich výsledky porovnáte s oficiálními výsledky. Platí to? Uděláte to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nepříjemná plíseň z nehtů vybublá pomocí peroxiduNepříjemná plíseň z nehtů vybublá pomocí peroxidu Domácí lék na vysokou hladinu cholesteroluDomácí lék na vysokou hladinu cholesterolu

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mraveniště, kam bylo načůráno. V ODS teď prý každý bojuje sám za sebe

11:10 Mraveniště, kam bylo načůráno. V ODS teď prý každý bojuje sám za sebe

Zmizel Zbyněk Stanjura, dosavadní ústřední postava stranického dění. A v ODS teď prý každý bojuje sá…