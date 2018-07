Maďarsko v minulosti vždy couvlo. Francouzský velvyslanec v Praze řekl něco, co Orbána nepotěší

K příštím evropským volbám by chtěl bývalý Trumpův poradce Steve Bannon přistoupit s cílem sjednotit „populistické“ síly na starém kontinentu. Jak by měly reagovat státy jako takové, si velvyslanec není jistý. Stačí se podle něj podívat například na vnitropolitickou situaci ve Spojeném království, kde nyní vládne kvůli brexitu značný zmatek. „Kdyby něco podobného vyvolal pan Bannon uvnitř antievropských hnutí, byla by to pro Evropany nakonec dobrá zpráva,“ míní.

Pozornosti neuniklo ani řízení, které Evropská unie nyní vede s Maďarskem v čele s premiérem Viktorem Orbánem. Evropská komise zahájila před několika dny řízení pro porušení smlouvy. „Musím ale konstatovat, že u všech případů, které s Maďarskem proběhly v minulosti, Maďarsko nakonec couvlo,“ uvedl velvyslanec s tím, že doufá, že se to bude opakovat i tentokrát.

Od projevu prezidenta Macrona na Sorbonně, v němž představil návrhy na reformu Evropské unie, uplynul už téměř rok. V červnu dosáhl dohody s kancléřkou Merkelovou. „Z té schůzky vzešel dokument, který je velmi důležitý a do jisté míry i revoluční. Je v něm francouzsko-německá dohoda o společném rozpočtu eurozóny, ale i další závazky, jako je harmonizace v oblasti daní a obrany,“ upřesnil francouzský velvyslanec.

Další scénář tedy aktuálně už probíhá. V červnu se s dokumentem seznámila Evropská rada a nyní by na všech otevřených otázkách měly státy pracovat. Počkat až na výsledek evropských voleb na jaře 2019 prý není potřeba. „Čekat na volby? Myslím, že ideou prezidenta je nečekat, řekl to i ve svém projevu v Cáchách,“ uzavřel velvyslanec s tím, že situace v Evropě vyžaduje odhodlanou a rychlou akci – luxus prokrastinace si prý nemůžeme dovolit.

autor: nab