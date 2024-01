Miliardy pro resort Černochové. Havlíček vynesl veřejně pochybnosti, kam půjdou

reklama

Havlíček: Země pro budoucnost

Jak též sdělil bývalý ministr průmyslu a obchodu, ale i dopravy za ANO, jsme jedinou zemí v Evropské unii, která nedosáhla úrovně předcovidové, tedy roku 2019. Narozdíl od současné vlády ho nenechává v klidu růst spotřeby a investic veřejného sektoru a podotkl, že je třeba důsledně vybírat daně. Vyčítá vládě, že nahnala zase část ekonomiky do šedé zóny. "Naše strategie: země pro budoucnost je také podporovat vědu a inovace. Česko je středně velká země. Jinak se vyváží do Německa, kde dochází k demontáži a následnému vývozu do Číny. A jinak do USA, kam dovážíme finální produkty a máme tam dobrou ziskovost," doplnil o exportu.

Podle Havlíčka ztrácíme konkurenceschopnost. Proto je třeba v energetice rychle reagovat a nespoléhat na eurořešení. V dopravě jde o bilionové investice. "Kupka má pravdu, když říká, že potřebuje tři sta miliard korun od roku 2027. Investice do infrastruktury a do dopravy nejsou návratné, ale jsou nutné. Dálnice, silnice první třídy, lokálky, vysokorychlostní tratě, zabezpečení železnice a tak dále. To jsou palby, přátelé. Ostatně salámovou metodou nejsme schopni udělat vysokorychlostní tratě. Jde o nenávratné bilionové investice," vysvětlil.

Mládek: Tuzemská katastrofa

Bývalý sociálnědemokratický ministr průmyslu a obchodu, ale i zemědělství, Jan Mládek prohlásil, že se nám v letech 1989 až 2020 žilo velice dobře. Česku se podařilo předstihnout okrajové země staré Evropy jako Řecko. Česko se stalo příjemným místem pro život, byť třeba Rakousko jsme nikdy nedostihli. "Do roku 2020 jsme byli v zásadě v pohodě. Přišel covid a začalo se to kazit. Výkon vlády za covidu byl docela katastrofa. Nejvíce jsme byli zavíráni, nejvíc jsme seděli v různých lockdownech, které se nedodržovaly, přesto jsme měli nejvíc mrtvých. Běhali jsme ode zdi ke zdi." V roce 2021 Mládek z ČSSD kvůli vládnutí vystoupil, ale má pocit, že dnešní parta je ještě horší.

"Vypukla inflace, jedna z nejhorších v Evropské unii. Obyvatelstvo chudne, klesá reálná mzda, všichni jsou, až na vládu Petra Fialy, nespokojení a dokonce se dějí tak absurdní věci, že se konala stávka, kterou podporovali podnikatelé. Měli totiž pocit, že je třeba vládě sdělit, že s cenami energií je zapotřebí něco dělat. Naneštěstí odbory jsou papírový tygr, kterého se bálo akorát vedení sociální demokracie. Bohužel odbory a naši pracující ještě nepochopili, že v kapitalismu dostaneš ne to, co si zasloužíš, ale to, co si vyjednáš a vybojuješ. Zatím si toho moc nevybojovali. Úplně nejhorší jsou dnes však negativní očekávání. Máme je jako občané, mají je firmy. Podnikatel dává peníze do štruzoku a kolečka ekonomiky se netočí," podotkl.

Armádní rozpočet

Jak následně podotkl Havlíček, s Mládkem se na mnoha věcech shodne. Na energetické politice, na přidané hodnotě výzkumu a vývoje, na postoji ohledně pragmatické zahraniční politiky, která má být racionální. "Fatálně nemohu souhlasit s posuzováním doby covidové. Spíš si myslím, že si vyřizujete účty s panem Babišem a je to pro mě naprosto nepřijatelné. Kdo v té době byl a existoval, musel vidět, co se odehrávalo ve světě... Byla to naprosto mimořádná situace a argument 30 000 mrtvých beru za sprosťárnu. Podívejte se, jak to bylo v Německu, na Slovensku, v Maďarsku. S ohledem na hustotu obyvatel. Takové argumenty jsou hodny současné koalice. Nikdo nevěděl, co bude zítra. Netvrdím, že jsme vše dělali dobře. Ale výdaje v rámci covidu a restrikce jsme měli plus minus stejné jako Rakousko či Německo. Nikomu nepřeju, aby v té době řídil vládu nebo v ní byl," ohradil se.

Následně padl dotaz týkající se obrovských výdajů na obranu. "V roce 2014 byly výdaje na obranu 42 miliard a v roce 2021, když jsme končili, byly 85 miliard korun. Šli jsme z 0,9 procent hrubého domácího produktu na 1,4. A věděli jsme, že bude třeba pokračovat až na úroveň dvou procent. Měli jsme rozumný scénář. Přišla válka a vláda rozhodla, že to budou ta dvě procenta. My jsme principiálně proti dvoum procentům neprotestovali. Já s tím mám jediný problém, že jde o příliš rychlý skok nahoru. Jsme v situaci, kdy se v tuto chvíli má vyskočit o 40 miliard korun meziročně, což je velká dávka. Záměrně jsem říkal, že jsme o těch 40 miliard plus minus vyskočili během osmi let a vím, jak to bylo náročné. Musí se to vysoutěžit, musí to být efektivně utraceno a já jen tvrdím, že okamžitý skok o 40 miliard korun je dost vysoký a jsem si skoro jistý, že meziročně se to efektivně nevynaloží a dokonce jsem si i jistý, že se to efektivně nevysoutěží. Část peněz zůstane v nespotřebovaných výdajích, stanou se rezervou, ale budou se čerpat další peníze po další roky," zmínil Havlíček.

Mládek se nechal slyšet, že: "Zbrojení je klacek s dvěma konci. Mnohé české zbrojařské firmy jedou jako divé, protože na Ukrajinu se posílá nejen pomoc, ale prodává se i za peníze. A co se týče výdajů na obranu, s tím bych se moc netrápil, protože to je vis maior. Budeme holt mít dvě procenta HDP, ale je třeba pracovat na tom, za co to utratíme. Především není nutné všechno strkat do zbraní, protože by za to šlo opravovat mosty silniční i železniční, neboť je třeba řešit, jestli přes ně přejedou tankové kolony a zásobování. Část peněz z obranného balíčku by se tedy dala do dopravní infrastruktury. Také bych řešil, kolik dostane domácí obranný průmysl, který zaměstnává lidi, a kolik toho půjde do zahraničí."

Havlíček: O vládních parašutistech

Jak také sdělil Havlíček, který vede stínovou vládu hnutí ANO, tak covid je důvodem, proč není jeho strana u vesla: "Po osmi letech vládnutí, kdy jsme byli okoukaní, nenalhávejme si, že ne, po naprosto brutální covidové době, jsme získali sedmadvacet procent. Postavili proti nám pětikoalici. Kousek chybělo, abychom to měli. Stále se zpochybňovalo, co jsme v covidové době dělali. Nedivme se, že lidé byli naštvaní. Rozumím tomu." Podle něj je do budoucna nutné získat zpátky pod kontrolu státu energetickou infrastrukturu. Ne zcela, ale z větší části. A bude se muset "říznout" do společnosti ČEZ, bude nad ním třeba získat stoprocentní kontrolu.

Mezi řečí také zmínil, že v současné vládě jsou parašutisté, tedy lidé, co netušili, že budou někdy ministry, takže osoby nekompetentní: "Já prostě tvrdím, že ministr zemědělství by měl mít povědomí o zemědělství, ministr průmyslu o průmyslu, zdravotnictví o zdravotnictví, financí o financích. Možná jsem příliš náročný, ale to je základ. Pokud to nemáte, tak vás ve finále semele ten úřad, protože si velmi rychle vykolíkuje hřiště přes náměstky a vrchní ředitele. A vy tam děláte jen stafáž. Když vy si vykolíkujete hřiště, tak to může fungovat." ANO prý musí v příštích volbách "zvítězit o parník", aby mohlo sestavovat vládu.



