Moderátorovi ČT spadla čelist. Některé učivo je zbytečné a můžeme ho vyškrtat, tvrdil senátor a pedagog z TOP 09

Čtvrtečním hostem Interview ČT24 byl první místopředseda Senátu, pedagog Jiří Růžička (nestr. za TOP 09 a STAN). Tématem bylo testování ve školách. Podle něj školy nejsou centra covidové nákazy, testování podle něj by bylo lepší prostřednictvím PCR testů a testy by nadále měly být hrazeny ze zdravotního pojištění.

Na úvod došlo na téma testování žáků a studentů. Podle něj skutečně pozitivních může být více, ale také méně. „Antigenní testy nejsou příliš spolehlivé,“ dodal. Připomněl několik případů, kdy PCR testy pozitivitu původně pozitivního antigenu nepotvrdily. Školy ale podle něj nejsou velkým centrem nákazy. „Myslím si, že ani nebyly,“ dodal Růžička.

Testování ve školách podle svých slov se skřípajícími zuby přijmul. „Mám svoje pochybnosti o mnoha věcech, pokud se těch opatření týče. Ale pokud by to mělo zajistit, že děti budou chodit normálně do školy, že budou jezdit na různé kurzy, na akce, tak ty skřípající zuby vydržím a budeme rádi, že škola bude probíhat,“ zdůvodnil.

„My jsme stáli o to, aby šly děti do škol již na jaře.“ Podle něj již v té době volali po tom, aby se testovalo prostřednictvím spolehlivějších PCR testů. Bylo podle něj žádoucí, udělat si v tomto skutečný obrázek. „Neudělalo se v této věci vůbec nic,“ zhodnotil kriticky průběh od jara.

Za falešnou představu pak Růžička považuje, že děti, které nejsou otestované, sedí stranou. „Nepovažuji za správné, že nezpívají, necvičí,“ dodal s tím, že mimo školu se ihned stejně setkají. Testování a vakcinaci považuje za správnou cestu, jak vyjít z covidové pandemie. „Měli bychom přinášet argumenty, proč je správné se otestovat nebo naočkovat,“ řekl, že je to na přesvědčování rodičů.

Testy zdarma by podle něj měly být i do budoucna. „Žádné zdarma neexistuje. Stojí to stamilióny,“ vyvrátil současně moderátorovi s tím, že si není jistý, zda to jsou správně investované peníze s ohledem na (ne)spolehlivost antigenních testů. „Ano myslím si, že ano,“ řekl pak k tomu, že by testy měly být nadále hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud testování vláda vyžaduje.

Jsme na úpatí další koronavirové krize, jak nedávno uvedl ministr zdravotnictví. Moderátora zajímá, zda je namístě přijít s restriktivními opatřeními. „Situace je úplně jiná než před rokem,“ vyvrátil a odkázal k množství naočkovaných a těch, kteří covid prodělali. „Pořád to jsou stovky případů, nejsou to tisíce,“ řekl Růžička ke vzrůstajícímu počtu nakažených.

Vliv pandemie na vzdělání, to byl další okruh, okolo kterého se točila další debata. Podle Růžičky se ukázalo, že studenti z hlediska vědomostí se dokázali připravit dobře, řekl v kontextu maturit. „Výsledky vypovídaly o tom, že studenti byli připraveni víceméně dobře. Ale škola není jen o získání vědomostí; je to také prostředí, které mladé lidi formuje,“ zdůraznil a měl na mysli třeba komunikaci či společné řešení úkolů. „Vědomosti nejsou problém,“ zopakoval s tím, že nyní se to studenti snaží dohnat a chtějí například udělat majáles se zpožděním půl roku.

Co na školách neučit, zajímalo dále moderátora. „Některé učivo je zařazeno v rámcovém vzdělávacím programu zbytečně,“ myslí si pedagog. „Něco by se mělo ubrat, aby se děti mohly naučit více,“ dodal češtinář. Měl na mysli více opakování či opravování chyb. „Dovedu si představit, co všechno se dá vynechat,“ podotkl. „Chceme toho do vás dostat co nejvíc; že to zapomenete, to už nám je jedno,“ nastínil Růžička dosavadní nepřínosný model, od kterého se už školství snaží odpoutat,

