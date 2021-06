Muslimská Evropa? Pryč z NATO? Se Šlachtou po volbách... Bartoš pod palbou otázek

Předseda Pirátů Ivan Bartoš chce být po volbách premiérem. Zároveň také požaduje omluvu od premiéra Andreje Babiše (ANO) za to, že šíří lži a z korupce udělal systém. Prozradil to v rozhovoru s moderátorem Čestmírem Strakatým pro Prostor X.

reklama

„Věřím, že ve volbách uspějeme. Máme ambice ty volby vyhrát a podílet se na sestavování vlády. Jsem lídr společné kandidátky Pirátů a Starostů a je to můj úkol vést stranu do voleb. A lídr kandidátky je vždy kandidátem na premiéra,“ podotkl Bartoš úvodem rozhovoru. „Není to, že chci být premiérem, ale ta změna, kterou chceme přinést, je daná skrze tuto roli. A to je role, do které vstupuju a jsem si plně vědom její váhy. A doufám, že uspějeme ve volbách a tato vize bude naplněna,“ řekl. „Kdybych žil ve svobodné zemi, kde se nekrade, kde se neohýbají zákony, kde kvete demokracie, velmi rád bych byl knihkupcem,“ dodal Bartoš.

Jak je podle Bartoše Česko připravené na to, mít v čele země člověka s dredy? „Myslím si, že je důležité, co člověk reprezentuje, jaká je jeho vize. Než jsem se dostal do Sněmovny, jednal jsem s obchodními partnery. A za ty tři čtyři roky ve Sněmovně se setkávám s diplomaty, ministry... A vlastně jsem se nesetkal, kromě otázky v médiích, že by to fakticky někomu vadilo,“ řekl Bartoš.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vyjádřil se i ke svým dřívějším výrokům, které pronášel před 10–12 lety na adresu EU a migrace. „Nesouhlasím s naším členstvím v NATO, neexistují mírové bomby, odmítám politiku NATO,“ řekl před deseti lety Bartoš, což mu nyní Strakatý připomněl. „To bylo v kontextu otázek a nějakých válečných konfliktů v té době. Geneze člověka v politice nějakým způsobem probíhá, my jsme nikdy v programu naše členství v NATO nezpochybňovali,“ dodal Bartoš.

„Přál bych si, aby byl svět bez hranic. Migrace je přirozená věc; pokud má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém,“ připomněl pak Strakatý Bartošovi další starý výrok, tentokrát vyřčený na Pirátském fóru před 12 lety.

„Kdybyste se podíval na kontext, tak to byly nějaké dotazy... Tam byly dotazy, tam předcházela hodně rasistická otázka, myslím, že o čmoudech, kteří nás přicházejí zničit. To byla doba ještě předtím než migrační krize. Ta situace se vyvíjí. Ten sociální kolaps, který je ve Francii v souvislosti s tím, to jsme neznali,“ zmínil Bartoš a poukazoval na to, že každý den člověk roste díky znalostem a zkušenostem.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Má Robert Šlachta vaši důvěru? Má 55% Nemá 37% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 7128 lidí

Bartoš se také vyjádřil k případným koalicím. Věří, že koalice Pirátů a Starostů vyhraje a bez problémů se domluví na povolební spolupráci s uskupením SPOLU. Kdyby to však nestačilo, zmínil Bartoš hnutí Přísaha Roberta Šlachty. „Věřím, že to dáme...“ řekl nejprve Bartoš. Když Strakatý opakoval otázku, uvedl: „Tak jediný, kdo tam trochu vyskakuje, je pan Šlachta se svojí Přísahou jako navíc,“ uvedl. „S komunisty a SPD se nevládne, sociální demokracie to pravděpodobně nedá. Když jsem viděl jejich nápady na poslední tiskové konferenci...“

„Nevím, kam Robert Šlachta míří ve svých programových prioritách. Vytáhl tady kauzy, které jsme řešili v tomhle volebním období, třeba ty zdravotní pomůcky řešilo NCOZ na náš podnět. Nevím ani, jací lidé za Přísahou stojí. Uvidíme, co z toho vyleze,“ sdělil.

„Někdo by od vás možná chtěl slyšet: ‚Šlachta nikdy‘,“ zkoušel to dál Strakatý. „Tak ať si počká,“ odvětil Bartoš. „Viděl jsem zatím kampaň, kde pan Šlachta jezdí po České republice, hovoří o tom, jak v podstatě, aspoň to tak na mě působí, jak všechny zavře,“ dodal Bartoš.

Psali jsme: „Co kdyby fetka někoho zranila? Třeba dítě?“ Otázky na komoru od Tomáše Vyorala Trikolóra/Svobodní/Soukromníci: Kdo rychle dává, dvakrát dává Kalousek: „Vem lopatu, nebo vypadni!“ A Jurečka vzal traktor Popularita dosud mimoparlamentních lídrů roste. Boduje Šlachta i Sehnal

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.