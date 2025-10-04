Nejmladší poslankyně STAN. Použila sociální sítě a přeskočila staré politiky

Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Jednou z nových tváří bude také dosud nejmladší poslankyně za STAN jedenadvacetiletá Julie Smejkalová. Ta na sebe upoutala pozornost na sociální síti TikTok.
Mladou ženu podpořila např. i herečka Eva Holubová.
Jedenadvacetiletá Julie Smejkalová kandidovala za STAN v Praze z 9. místa, ale v počtu preferenčních hlasů přeskočila i tamního lídra Karla Dvořáka. Starostové nakonec v Praze získali 2 mandáty. Ze Sněmovny tak vypadnou lidé jako Vladimír Balaš nebo Jan Lacina.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Prozradila také, že i jako opoziční poslankyně by ráda změnila ústavu. Konkrétně v otázce interrupce. Toto právo by ráda dostala do Ústavy ČR.
Mladou herečku podpořila např. politička Eva Holubová.
„A je to!!! Julie Smejkalová, máš to tam!! A další Starostové. A teď už jen počkám na tu 101," oznámila Eva Holubová na sociální síti Facebook.
Přání se 101 poslanci pro současnou vládu se nenaplnilo. A Eva Holubová se prý chystá na mši k profesorovi Tomáši Halíkovi.
Není bez zajímavosti, že v roce 2002 vstoupila do Sněmovny tehdy nejmladší poslankyně Kateřina Konečná. Na kandidátní listině KSČM. O 23 let později musela Kateřina Konečná spolknout svou vlastní hořkou pilulku, když jako hlavní volební tvář nedokázala do Sněmovny dovést hnutí Stačilo!, jehož nedílnou součástí byli i komunisté.
Ing. Kateřina Konečná
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák