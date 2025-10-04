Nejmladší poslankyně STAN. Použila sociální sítě a přeskočila staré politiky

Ve sněmovně se objeví mimo jiné i teprve jedenadvacetiletá Lucie Smejkalová. Mladá žena, která by ráda změnila českou ústavu. Mladá žena, kterou podpořila i herečka Eva Holubová.

Foto: screen FB poslankyně Smwjkalové
Popisek: nová poslankyně Julie Smejkalová

České sněmovní volby opanoval Andrej Babiš se svým hnutím ANO a kromě Prahy vyhrál ve všech krajích České republiky. Koalice Spolu obsadila druhé místo, které je pro ni hořkou pilulkou. Pilulka ještě výrazně kyselejší je to pro končícího ministra financí Zbyňka Stanjuru z ODS, kterému se nepodařilo obhájit mandát. On a některé jiné tradiční politické tváře ze Sněmovny zmizí. A na jejich místech se objeví politici noví.

Jednou z nových tváří bude také dosud nejmladší poslankyně za STAN jedenadvacetiletá Julie Smejkalová. Ta na sebe upoutala pozornost na sociální síti TikTok.

Mladou ženu podpořila např. i herečka Eva Holubová.


 

Jedenadvacetiletá Julie Smejkalová kandidovala za STAN v Praze z 9. místa, ale v počtu preferenčních hlasů přeskočila i tamního lídra Karla Dvořáka. Starostové nakonec v Praze získali 2 mandáty. Ze Sněmovny tak vypadnou lidé jako Vladimír Balaš nebo Jan Lacina.

„Myslím si, že jsem dokázala oslovit nejen mladou generaci, tím, že se aktivně zajímám o problémy mladých lidí, ať už je to školství, bydlení, péče o duševní zdraví, nebo i třeba podpora podnikání. Myslím si, že to mezi lidmi rezonovalo, že je to něco, co chci fakt řešit. Soudím, že jsem se dokázala dobře prezentovat na sociálních sítích, a věřím, že to lidi oslovilo, a jsem za to hrozně ráda a všem moc děkuji,“ oznámila v rozhovoru pro server Aktuálně.

Prozradila také, že i jako opoziční poslankyně by ráda změnila ústavu. Konkrétně v otázce interrupce. Toto právo by ráda dostala do Ústavy ČR.

Mladou herečku podpořila např. politička Eva Holubová.

„A je to!!! Julie Smejkalová, máš to tam!! A další Starostové. A teď už jen počkám na tu 101," oznámila Eva Holubová na sociální síti Facebook.

Přání se 101 poslanci pro současnou vládu se nenaplnilo. A Eva Holubová se prý chystá na mši k profesorovi Tomáši Halíkovi.

Není bez zajímavosti, že v roce 2002 vstoupila do Sněmovny tehdy nejmladší poslankyně Kateřina Konečná. Na kandidátní listině KSČM. O 23 let později musela Kateřina Konečná spolknout svou vlastní hořkou pilulku, když jako hlavní volební tvář nedokázala do Sněmovny dovést hnutí Stačilo!, jehož nedílnou součástí byli i komunisté.

autor: Miloš Polák

