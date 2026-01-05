Ve věci Turek vytáhl Babiš na prezidenta štiplavou věc

Filip Turek (za Motoristy) by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat, prohlásil premiér Andrej Babiš pro ČTK.
Komentátor Alexandr Mitrofanov k Babišovu výroku přidal pár slov. „... a otřásl se při stále se vracející vidině vězeňské cely...“ napsal Mitrofanov na sociální síti X.
CTK: Turek (za Motoristy) by mel dostat sanci stat se ministrem a presvedcit verejnost, ze si svoji minulost i ruzne vyroky chce odpracovat, uvedl Babis.— Alexandr Mitrofanov (@alexandrmitr2) January 5, 2026
...a otřásl se při stále se vracející vidině vězeňské cely...
„Ty hlouposti a nepřijatelné věci, které měl dělat v minulosti, on většinou popírá nebo nějak obhajuje. Kdyby je udělal, je to samozřejmě nepřijatelné, ale asi by si zasloužil dostat šanci. Avšak v momentě, když bude ministr a udělá nějakou takovou pitomost nebo bude dělat ostudu, tak tam nebude,“ řekl Babiš v pátečním rozhovoru pro Deník.
Babiš tady pravděpodobně narážel na prezidentskou kampaň z roku 2023, kde ve druhém kole stál proti Petru Pavlovi. Jak Babiš, tak Pavel byli před rokem 1989 členy komunistické strany, ale podporovatelé Petra Pavla už během kampaně poukazovali na to, že zatímco Babiš po roce 1989 budoval soukromý byznys, Pavel jako voják odčinil vstup do komunistické strany ve službách demokratickému státu. Demokratickému Československu a posléze České republice sloužil s plným nasazením a vysloužil si za to i státní vyznamenání.
Babiš teď v duchu vyjadřování podporovatelů Petra Pavla podle všeho naznačuje, že i Filip Turek udělal během svého života řadu chyb, ale teď by si je mohl odpracovat.
Vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval prezident Petr Pavel v prosinci, Turka ale Babiš kvůli jeho zdravotním problémům do vlády nenavrhl. Předseda Motoristů Petr Macinka v minulých dnech opakovaně podotýkal, že Motoristé trvají na nominaci Filipa Turka na ministra životního prostředí a že očekává, že premiér Babiš jméno navrhne, i když prezident Petr Pavel dal najevo, že Turka do vlády jmenovat nehodlá.
Samotný Filip Turek dnes v médiích reagoval na slova premiéra Andreje Babiše, podle něhož by měl dostat šanci. Uvedl, že Motoristé ze své nominace neustoupí. „My nejsme schopni ustoupit z naší nominace na vedení Ministerstva životního prostředí,“ prohlásil Turek, který s Babišem o záležitosti jednal 23. prosince. „Pozici máme pořád stejnou, nic se na tom nezměnilo,“ zdůraznil čestný prezident Motoristů.
Zároveň uvedl, že věří v posun postoje hlavy státu. „Já věřím, že pan prezident celkově změní svůj názor na mě, doufám v to. Ale jak správně řekl kolega Petr Macinka, je to vláda premiéra, nikoliv prezidenta,“ doplnil.
Vedením ministerstva životního prostředí je dočasně pověřený předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka.
Postoj premiéra Andreje Babiše k nominaci Filipa Turka následně potvrdil také Karel Havlíček (ANO). Právě jeho reakci sdílel Turek na svém facebookovém profilu, kde příspěvek vyvolal rozsáhlou odezvu veřejnosti.
Podle počtu a charakteru komentářů řada uživatelů už bere Filipa Turka jako budoucího ministra. Mnozí zároveň vyjadřovali lítost nad tím, že nedošlo k jeho nominaci na ministra zahraničí, kterou považovali za vhodnější.
Opakovaně se objevoval názor, že prezident nemá zákonné oprávnění Filipa Turka nejmenovat, přičemž někteří komentující to označovali za jasný vzkaz hlavě státu ohledně mezí jejích ústavních pravomocí, které v tomto případě považují za omezené.
V komentářích se opakovala také výzva, aby Turek neustupoval a držel se svého přesvědčení, a to bez jakýchkoli kompromisů.
