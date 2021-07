Orbán bude přemlouvat seniory: Naočkuj se! Vakcinace jinak

reklama

„V Maďarsku momentálně nic nesvědčí o tom, že by tu byl koronavirus. Po naočkování 5,5 milionu obyvatel vláda zrušila zbývající omezení a umožnila i lidem bez vakcinačních certifikátů navštěvovat interiéry. Roušky se již nosí jen ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Přípravy na deltu se zatím koncentrují hlavně kolem očkování,“ píše Sulovská v úvodu svého příspěvku. Anketa Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle? Ano, má podlomené zdraví 3% Ne, simuluje 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 7863 lidí

Dále informuje o tom, že vláda premiéra Viktora Orbána ale v této souvislosti nařídila povinnou vakcinaci zdravotníků. V plánu by údajně měly být také „vakcinační dny“ pro školáky. Dosud neočkované seniory by měli dokonce navštěvovat zdravotníci doma a přesvědčovat je o výhodnosti vakcinace.

„Ve věkové skupině 12 až 15 let je naočkováno asi 15 procent dětí, ve věku 16 až 18 let pak 46 procent. Je očkováno 82 procent lidí nad 60 let a 85 procent nad 65 let,“ popisuje dále novinářka. Maďarsko také jako jedna z prvních zemí umožní svému obyvatelstvu očkovat se třetí dávkou vakcíny. Rektor Semmelweissovy univerzity Béla Merkely prý řekl, že by třetí dávku doporučil hlavně osobám s oslabenou imunitou, typově například onkologickým pacientům. Nedoporučoval by ji dle svých slov těhotným ženám, a to kvůli nedostatku potřebných dat.

Maďarský premiér Viktor Orbán k třetí dávce řekl: „Myslím, že náš operační tým učinil správné rozhodnutí, když řekl, že od 1. srpna – protože máme dostatek vakcín, protože jsme je včas obstarali a obstarali jsme je z různých zdrojů, pročež jich máme dostatek – od 1. srpna může každý maďarský občan požádat o třetí očkování a po konzultaci s místním lékařem se rozhodne, jaký typ očkování dostane. To je první věc, kterou umožníme všem. Myslím, že jsme první v Evropě, kdo to udělal; hlavně proto, že ostatní nebyli schopni podat ani druhé dávky.“

Psali jsme: Jan Urbach: Orbán se zeptá Maďarů

K celkové epidemiologické situaci politik uvedl následující: „Ano, máme 23 delt a dvě gamy, přičemž ještě přesně nechápeme, co gama znamená, to je další varianta, na jejímž zmapování pracují zdravotníci. Situace v Maďarsku je nyní taková, že ti, kteří dostali obě dávky očkování, tvoří více než 55 procent populace. To je více než ve Spojených státech, Velké Británii nebo Německu, takže lze s jistotou říci, že Maďarsko je dnes z epidemického hlediska jednou z nejbezpečnějších nebo možná nejbezpečnější zemí v Evropě.“

Orbán také uvedl, že před nástupem do školy jeho vláda nebude váhat se zahájením plošné očkovací kampaně dětí nad 12 let. Nejkontroverznější otázkou podle něj bylo pro jeho vládu nařízení povinné vakcinace pro zdravotníky. „I já jsem byl velmi zarputilý, a abych byl upřímný, nemám takové věci rád, ale pan ministr Kásler a zdravotní pracovníci předložili přesvědčivé argumenty, že jsme skutečně v situaci, kdy je morálně přijatelné zavést povinné očkování pro lidi pracující v zařízeních, která se starají o pacienty, přicházejí do styku s pacienty.“



Psali jsme: Není suchar! Je s ním sranda, je vzdělaný, je to průkopník. Petr Fiala zachráněn manželkou Nora Fridrichová: Češi jsou méně vzdělaní, věří Parlamentním listům. Nemám jim to za zlé Mladá Boleslav: Ministerstvo spravedlnosti odebere 175 osobních automobilů Škoda EU narazí. Elektromobily ano, ale nelze nic nařizovat. Sehnal hodnotí plán eurokomisařů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.