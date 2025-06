„Oteplený“ ministr způsobil své KDU-ČSL ostudu v TV

Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 20% Neměl 76% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5563 lidí



Předsedu lidovců evidentně rozladilo již to, že moderátor Martin Čermák zmínil, že by se KDU-ČSL nedostalo samostatně bez spojení s ODS a TOP 09 v rámci koalice Spolu do Poslanecké sněmovny, což naznačily dřívější průzkumy. „To je, pane redaktore, od vás naprostá spekulace,“ odmítl takové tvrzení a dodal, že již několik měsíců nejsou samostatné preference lidovců měřeny. „Pro nás je důležité, že se nám v rámci vlády i koalice Spolu daří prosazovat lidovecké priority programu, ať už je to podpora rodičů či penzijní reforma, kterou mimochodem žádná vláda před námi nedokázala připravit,“ zaznělo.



Odmítl též, že by se strana odklonila svým původním idejím. „V žádném případě nejsme ani levicový subjekt, ani progresivistický subjekt. Já bych tady mohl uvádět jeden příklad za druhým, kdy jsme jako KDU-ČSL v rámci vlády či v Poslanecké sněmovně jasně stáli za hodnotami k nimž se hlásíme. Na rozdíl od takových subjektů jako je SPD nebo hnutí ANO,“ zaznělo.

Výborný se svá slova snažil doložit na politických činech, mezi nimiž jmenoval navýšení rodičovské či revizi dávek, jež je podle něj „pravicová“ a zacílená. „Co se týče hodnotových věcí, tak jsme dlouhodobě říkali, že manželství je pro nás svazkem muže a ženy a také jsme si za tím naprosto jasně stáli,“ pravil a odmítl též „zelenost“ KDU-ČSL. „Jestli jsou ve vládě nějaké zelené subjekty, tak to není KDU-ČSL a není to koalice Spolu,“ mínil.



Šéf Motoristů Petr Macinka kontroval s názorem, že lidovci „ustoupili ze svých tradičních postojů“. „Já vidím, že KDU-ČSL je – stejně jako ODS – rozpuštěna v koalici Spolu, která je nesourodá a heterogenní. Máte tam eurohujerské lidovce, eurohujerskou TOP 09, ODS zmítající se v korupčních skandálech,“ shrnul svůj pohled.



Výbornému poté příkladem jmenoval, aby se podíval právě na lidoveckého ministra životního prostředí Petra Hladíka: „Vždyť to je v podstatě největší eurofanatik této vlády. Nejzelenější člověk. Člověk, který je v médiích schopen říct větu, že se Česká republika otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa.“

„Můžu se zeptat, kde to řekl? Kde konkrétně to řekl?“ nechtěl Výborný věřit, že by jeho spolustraník takový výrok vypustil. „Řekněte, kdy a kde to řekl,“ naléhal na Macinku, jenž mu sdělil, že on sám tuto větu zaznamenal na serveru Aktuálně.cz. „Tak si to potom najděte,“ vzkázal šéfovi lidovců, který však nevěřícně k zeleným výrokům Hladíka kroutil hlavou.

Sám Výborný tak odmítal uvěřit tomu, že by jeho ministerský kolega Hladík daná slova o oteplování Česka kdy pronesl. Ministr životního prostředí, o jehož oblibě u mnoha lidovců napovídá například to, že přestože vloni v říjnu kandidoval jako jediný kandidát na funkci prvního místopředsedy strany, nebyl jím ani po dvou kolech volby bez protikandidáta zvolen, ale tato slova pronesl.

Hladíkova „dohoda pro život“



Výbornému se tak začínají jako bumerang vracet výroky Hladíka, které se ozývaly již při jeho vstupu do ministerské funkce. Tehdy ještě čerstvý ministr životního prostředí například v rozhovoru pro CNN Prima News bilancoval téma Green Dealu a postesknul si, že jej bývalý prezident Miloš Zeman překládal coby „Zelený úděl“.



„Osobně to překládám úplně jiným způsobem jako dohodu pro budoucnost nebo dohodu pro život. Neděláme to proto, že nás k tomu nutí Evropská unie. Naše planeta se otepluje a klimatická změna je nezpochybnitelná. Planeta se otepluje o zhruba 1,2 stupně od začátku průmyslové revoluce. V posledních 40 letech se otepluje tempem 0,2 stupně Celsia za desetiletí. Změna klimatu probíhá různě na různých místech planety. V Česku se dokonce otepluje dvakrát rychleji než ve světě. Dvakrát rychleji, než je světový průměr, se ale otepluje i jinde v Evropě. Vidíme, jaké jsou teplé zimy, jak se často na českých horách nedá už ani lyžovat, vidíme extrémní výkyvy tepla v letních obdobích, dřívější nástup jara, pozdější podzim a tak dále. To jsou všechno projevy klimatické změny,“ pronesl Hladík výrok o tom, že se Česká republika otepluje dvakrát rychleji, nad nímž aktuálně Výborný akorát kroutil hlavou.

Psali jsme: Pavel jmenoval Hladíka. A ten jede: V ČR se otepluje dvakrát rychleji než na celé Zemi. Green Deal!

Zdůraznil, že je nutností „snížit množství fosilních paliv a vypouštěného CO2 do ovzduší“. „Ne proto, že to nařizuje EU, ale aby mohli naše děti a vnuci žít v podobných podmínkách jako my dnes. Jde o to, jak bude vypadat život lidské populace v příštích desítkách let,“ upozorňoval lidovecký ministr, že se máme odklonit od uhlí a ropy a zároveň potřebujeme adaptovat naše města a obce na změnu klimatu.



„Potřebujeme chladit naše obydlí, potřebujeme více zeleně a zadržet dešťovou vodu. Tomu se věnuje jak Green Deal, tak ministerstvo životního prostředí,“ ujistil.



Ocenil též, že se právě české předsednictví za Fialovy vlády zasadilo vyjednat veškeré parametry konce prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035 a za klíčová označil rovněž další opatření, jež podle něj zajistí obrovské finanční prostředky pro Česko, přinášející prý „velké možnosti, jak zabezpečit, že tato transformace nebude znamenat zchudnutí pro část občanů ČR“. „Cílem je, abychom byli v roce 2050 klimaticky neutrální,“ deklaroval.

A nutno podotknout, že si Hladíkův resort za jeho slovy nadále stojí, což pro ParlamentníListy.cz potvrdila tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí (MŽP) Veronika Krejčí. „Česká republika se za posledních 60 let oteplila o víc než 2 °C, přičemž oteplování zde probíhá dvakrát rychleji, než je světový průměr. Globální průměrné oteplení od předindustriální éry je zhruba 1,2°C. Potvrzuje to řada zkoumání i data ČHMÚ a například hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu mluví o tom, že se Evropa otepluje rychleji než světový průměr,“ sdělila mluvčí MŽP redakci a na podporu Hladíkova výroku, jemuž v nedělním pořadu nemohl uvěřit jeho ministerský kolega a stranický šéf Výborný, sdílela kupříkladu statistiky zveřejněné na webu Fakta o klimatu, rozhovor s tvůrcem tohoto webu Ondrášem Přibylem pro Český rozhlas, rozhovor s klimatologem Radimem Tolaszem pro SeznamZprávy.cz anebo článek RTE shrnující zprávu Světové meteorologické organizace o oteplování Evropy.

V posledních 40 letech se svět otepluje rychlostí +0,2 °C za dekádu.



Český kontext:

??Česká republika se otepluje přibližně 2x rychleji, než je globální průměr (jsme pevnina).

??Od roku 1961 se zvýšila průměrná teplota ČR o +2,2 °C. pic.twitter.com/HPoHFW0qZU — faktaoklimatu.cz (@faktaoklimatu) February 1, 2024

„Vůbec nechápou, kdo jsou jejich voliči“

Hladík je dle Valeše u tématu klimatické změny „silně probruselský“, což má znázorňovat rozchod současné KDU-ČSL od té původní. „Původní KDU-ČSL byla především zemědělskou stranou, stranou venkova. A venkov je vůči všem těmto bruselským výmyslům velmi skeptický, a to oprávněně, jelikož zdražují výrobu, pohonné hmoty a nezvyšuje to kvalitu života. Spíše naopak. Že se zrovna lidovecký ministr a lidovci jako takoví profilují ekologicky, což byla vždy doména městských stran, zase svědčí o tom, že vůbec nechápou, kdo jsou jejich voliči,“ podotkl s odkazem na podporu strany u voličů.



Výborný v pořadu Za pět minut dvanáct odmítal, že by jeho strana ustupovala od konzervativních hodnot. „My se k nim jednoznačně hlásíme,“ mínil, že je ve straně aktuální i odkaz Jiřího Čunka. „Jsme stranou křesťansko-konzervativní,“ ujišťoval a podtrhl, že lidovci mají tyto hodnoty hájit i na půdě Parlamentu.

„Musím odmítnout, že by v KDU-ČSL byly nějaké proudy. Každý máme své politiky, kteří jsou svobodní a senátoři chodí tam, kam chtějí sami chodit. To je nesporné. Ale i s Jiřím Čunkem pravidelně hovořím a jsme schopni si sednout u kávy a rozebírat aktuální politická témata,“ doplnil dále s opětovným ubezpečením o konzervativnosti lidovců.



Valeš situaci uvnitř lidovců vnímá odlišně. „Kdysi dávno u lidovců jako všude jinde bývalo normální, že je víc názorových proudů. Ale bohužel u nich, stejně jako dnes u ODSky anebo TOPky, žádné nejsou. Jsou tam sice matadoři jako Jiří Čunek, ale ti jsou víceméně vyloučeni z rozhodování, přičemž není náhodou, že zrovna Čunek se zúčastnil Konzervativního kempu a byl mimochodem velmi úspěšný. Tak jako se Jan Zahradil rozešel s ODS, tak podobně to teď vypadá v KDU-ČSL. Jediná hodnota, kterou lidovci mají, je udržet se u moci co nejdéle,“ hodnotí.



Dle politologa je KDU-ČSL „smutný příklad strany, která kdysi byla konzervativní“ a dokázala spojovat konzervativní hodny jako je rodina, církev a občanská společnost tak jako v Německu tamní křesťanští demokraté z CDU/CSU. „Ale dnes z toho zbylo to, že i přes sliby ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky lidovci, včetně něj samotného, prosazují dlouhodobě asociální politiku, která paradoxně míří nejvíce proti jejich vlastním voličům. Pro mě je to trochu nepochopitelné, ale asi jde o daň za spojenectví v rámci koalice Spolu, protože snížení valorizace důchodů, snížení všech pobídek a daňových slev pro manželství, školkovného a další podobná opatření postihují jejich dvě hlavní voličské skupiny – rodiny s velkým počtem a důchodce,“ jmenuje.

„To znamená, že se dnes stala z lidovců klasická liberální strana. Možná chodí do kostela, což je asi jediné, co je ještě s konzervatismem spojuje, ale žádné konzervativní hodnoty neprosazují, což vidíme koneckonců i v aktuální bitcoinové kauze,“ uzavírá Valeš pro ParlamentníListy.cz.



Celý díl pořadu Za pět minut dvanáct můžete zhlédnout zde:

