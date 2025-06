Prášek pro Hřiba. První volební debatu ovládli Havlíček a Konečná

Sto dní do voleb. Pravila CNN Prima News. Prima se rozhodla, že zahájí kolotoč předvolebních debat. Bylo to dobré rozhodnutí. Hosty byli představitelé stran, které ve sněmovně jsou a těch, kteří mají reálnou šanci se do sněmovny dostat. V debatě se střetlo sedm zástupců politických stran, které ve výzkumech pro CNN Prima NEWS od začátku roku alespoň jednou překonaly pět procent, která jsou nutná ke vstupu do Poslanecké sněmovny.

Zástupci stran se na debatu těšili jako bojoví psi. A evidentně se do toho pustili s vervou. Jako politický wrestling by se toto setkání dalo brát také. Nicméně přínos pro diváky mělo nulový. Mnoho témat, mnoho kusých údajů, mnoho odborného či politického slangu, který je pro ostatní nesrozumitelný. Extrémně rychlá mluva, časté přerušování monologu, skákání si do řeči. Agresivní grafika studia. Výsledek? Politická sekaná nahrubo. Od krve byli všichni.

Nejen místopředseda ODS Martin Kupka, místopředseda STAN Jan Farský, předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Ale i předseda SPD Tomio Okamura, Karel Havlíček za ANO, Kateřina Konečná za STAČILO!. Nejméně se ušpinil Petr Macinka od Motoristů.

Debata připomínala Kotel Míši Jílkové. Moderátorce Terezii Tománkové všechna čest za sebekontrolu, ale uklidnit vzájemné poštěkávání Havlíčka s Kupkou či s Hřibem nedokázala. Bála se na celé studio zařvat zcela nežensky TICHOOO!, což by nejspíš jediné pomohlo.

Psali jsme: „Dejte mu diazepam, ať se zklidní.“ Předvolební debata. Bouře

Ke konfliktům docházelo i proto, že zástupci parlamentních stran stáli v rozlehlém studiu těsně vedle sebe a tu blízkost „protivníka“ podvědomě vnímali jako porušení komfortní zóny. Vzájemné překřikování je nepochybně zajímavější než unylé diskuse v případě, že o nic nejde nebo se probírá jedno téma. Divák komerční televize chce vidět spíš neurvalou corridu než argumentovanou „salonní“ debatu. Problém je, moderuje-li se několik konfliktních témat mezi několika řečníky a tematické bloky nejsou od sebe odděleny režií vkládanými předěly a grafikou. Pro příště by bylo dobré přinést do studia klaxon.

Formátu se rozhodně nedala upřít rychlost kulometu. Lidé mluví průměrnou rychlostí 10–15 hlásek za sekundu, rozumí ale řeči zrychlené až na 50–60 hlásek za sekundu. Rychle mluvila i Terezie Tománková, neuvěřitelnou kadencí štěkal moderátor, představující průzkumy. Mnoho čísel, do toho opakovaná pobídka k focení QR kódu a hlasování.

Rozumět řeči ještě neznamená vyhodnotit a už vůbec neznamená odlišit řečový balast od informací a zapamatovat si ty podstatné. Zvláště, pokud většina probíraných témat byla ekonomická a vyžadovala znalosti, které každý nemá. I otázky moderátorky byly nejen rychle řečené, ale navíc odborné, vyžadovaly absolutorium Vysoké školy ekonomické. Po hodině a půl není nikdo, včetně autora tohoto komentáře, schopen sepsat v bodech, o čem většina diskuse vlastně byla. Teorie praví, že z dlouhé slovní přestřelky si zapamatujete první větu a poslední větu. Bohužel, voliči si kvůli tomu z debaty pro sebe a své rozhodování domů nic neodnesli.

Podle mne nejsympatičtější a přitom ještě nejsrozumitelnější byla europoslankyně Kateřina Konečná. Věcná, bystře reagující, hovořící srozumitelně a jazykem „průměrného občana“. Jediná žena, od ostatních tím pádem zřetelně odlišitelná i kostýmem s „letně“ odhalenými rameny. To, že převyšuje ostatní v rétorice o hlavu a umí používat i ženskou mimiku, se už všeobecně ví.

Druhým nejsrozumitelnějším byl Tomio Okamura. Plechový bubínek stihl třikrát vybubnovat minimálně polovinu programu SPD… Třetím byl dle mého názoru přednáškově pomalu mluvící ministr Martin Kupka, který ovšem byl povinen vysvětlovat a hájit i nevysvětlitelné a neobhajitelné.

Diváci ale rozhodli jinak. Nejpřesvědčivější výkon podle hlasování na webu CNN Prima NEWS předvedl 1. místopředseda ANO Karel Havlíček. Svůj hlas mu dalo 27,8 procenta hlasujících. Na druhém místě se umístil s 27,3 procenta předseda Motoristů sobě Petr Macinka. Třetí byla Kateřina Konečná se 14,1 procenty. Okamura skončil s 13,2 procenta čtvrtý. Až na pátém místě se umístil první zástupce vládní koalice, ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Předposlední skončil místopředseda STAN Jan Farský s 5,7 procenty. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib získal pouze 2 procenta.

Prvním tématem byly bitcoiny, posledním ceny energií a energetické povolenky, oktrojované nám Bruselem. Vše mezi tím, včetně zahraničně-politických témat, drahých potravin a výdajů na zbraně zaniklo v rachotu slov. Poslat do debaty Karla Havlíčka místo Andreje Babiše byl od ANO dobrý tah. Havlíček vypadá laskavě, myslí rychle a přesně, je dobrý rétor, nebojí se soubojů a umí být ironicky vtipný. Někdy tak jedovatý, že i kobra by mu záviděla. Je to osvěžení proti chaotickému a unavenému Andreji Babišovi, který už je spíš jen únavný než cokoliv jiného.

Zdeněk Hříb stále ještě váhá, jestli chce výt s opozicí nebo štěkat na opozici s koalicí. Stále neví, kým chce být. Stávající koalicí, když ho nikdo nechce? A ještě neví, jestli chce být opozice, když by stál v jedné řadě s Kateřinou Konečnou.

Kromě toho jsme se dozvěděli, že za navýšení výdajů na zbraně na Trumpem požadovaných 5 % může vlastně Rusko a Putin a že za stíhačky F-35 zaplatila vláda v roce 2024 zálohu o deset miliard větší, jen abychom dostali dvě stíhačky už v roce 2030 a ne až v roce 2031. Podstatné ovšem je, že republika nemá prakticky žádnou protivzdušnou a protiraketovou obranu, což v době dronů, balistických raket, raket s plochou dráhou letu a stíhaček je problém. Putin to za nás rozhodl a přinesl válku do Evropy, pravil Farský.

Sliby voličům, citované z programů stran, byly povětšinou vábivě vágní – „dostupnost služeb“, „kvalitní vzdělávání“, „kvalitní život“, „snížíme daň z příjmu“, „snížíme ceny potravin“, „snížíme daně 90 procentům rodin“. Je to moc prima, ale mohli by nám ti dobří lidé říct, kde na to vezmou? Když sníží daně, z čeho ty nápady budou po volbách platit? Když řeknou před volbami, že daně zvýší, kdo je bude volit?

Psali jsme: Jako za Husáka. Holec k Pavlově vybírání, kdo může vládnout „Uklízečka bez smetáku“. Jednání o nedůvěře Fialovi vyřešeno už teď Bruselská internacionála, vmetl Macinka Výbornému. Ten narazil s autem Zoufalá Aňa Geislerová. Letošní volby asi vypustí