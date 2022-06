Organizovaný zločin. Sluha oligarchy. Vždyť ten pán je normální gangster. Na Primě to létalo

reklama

„Já jsem přesvědčena o tom, že ta kauza je skutečně závažná. A my teď musíme přesvědčit občany, že to bylo selhání jedince, a ne systému ve STAN. Nás to velmi mrzí, jsme zklamáni – a teď musíme přesvědčit voliče, že to bylo jen selhání jedince. Jsem velmi zklamaná. U pana Hlubučka to vnímám jako zradu, i když, pokud vynecháme tuto poslední kauzu, tak za ním stály výsledky. Ale velmi mě to mrzí,“ poznamenala Kovářová.

Podle ní je třeba politicky reagovat i na to, když se objeví nějaké nejasnosti okolo kontaktů s panem Redlem a v tu chvíli, i když se objeví jen podezření, pak na to musí reagovat všichni politici. „Nejen Petr Gazdík,“ podívala se na Vondráčka v narážce na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, který byl několik let trestně stíhán, teď už je i obžalován a v září stane před soudem.

Zdůraznila, že hnutí STAN zareagovalo na situaci velmi rychle, a Petr Gazdík už oznámil odchod z vlády. Naproti tomu hnutí ANO muselo měnit svůj etický kodex, aby nemuselo vyloučit svého trestně stíhaného předsedu, připomněla Kovářová.

Vondráček argumentoval, že etický kodex ANO se neměnil kvůli Babišovi. A vyrazil do útoku.

„Já myslím, že hnutí STAN pořád nedochází, co tady sledujeme. To už je prorůstání organizovaného zločinu do politického hnutí. Tady jestli bude policie šetřit tak, jak šetřit má, a bude měřit všem stejně, stejně jako měřilo Metrostavu, tak je tady potenciálně možné, že hnutí STAN bude trestně stíháno. Pan Hlubuček seděl v těch funkcích a reprezentoval STAN. A tam v hnutí STAN docházelo ke kontaktům s panem Redlem. Jestliže policie dělá, co má, tak se může stát, že hnutí STAN jako právnická osoba bude trestně stíháno,“ pravil Vondráček.

„Já si myslela, že máme spolu korektní vztahy, ale tohle tady musím říct, že to považuju za nehoráznost, když mluvíte o prorůstání organizovaného zločinu do STAN. To je, jako kdybych já o vás tvrdila, že jste sluhou oligarchy,“ ohradila se Kovářová. „Vše musí být řádně vyšetřeno a až budeme mít informace, tak se k tomu můžete adekvátně vyjadřovat a nemáte dělat to, co jste teď udělal,“ zlobila se Kovářová.

Ale Vondráček trval na svém. „Přece není možné, aby předseda právnické osoby, která bude potenciálně šetřena, zastával funkci ministra vnitra. Toto se v celé polistopadové historii ještě nestalo, že by celé politické hnutí mohlo být stíháno,“ zaznělo od Vondráčka.

Kovářová vyrazila do protiútoku.

„Prosím pěkně, vy o střetu zájmů vůbec nemluvte, protože tady máme také střet zájmů vašeho pana předsedy. Z toho, že byl obviněn Petr Hlubuček, je jasné, že do toho ministr vnitra nezasahuje. A pokusy vašeho předsedy, že se Vít Rakušan údajně pokoušel ovlivňovat policejního exprezidenta Jana Švejdara, tak on to popřel. Takže to jsou lži,“ nedala se Kovářová.

„Vám to pořád nedochází, že tady může být vyšetřováno politické hnutí jako právnická osoba a že není normální, aby byl předseda tohoto hnutí ministrem vnitra?“ kroutil hlavou Vondráček. „Ministr vnitra nemůže být vyšetřovaný a zároveň vyšetřující,“ pokračoval Vondráček ostře, aniž by zmínil, že kauzy vyšetřuje policie a nikoli ministr.

To okamžitě připomněla Kovářová, která zdůraznila, že sám Vít Rakušan nic neprovedl, kauzu Petra Hlubučka šetří policie a ministr nemá mít a ani nemá přístup k interním informacím ze spisu.

„Ale ten pan Redl, to je člověk od Krejčíře. To je normální gangster. Říkám pravdu, že s největší pravděpodobností pocházely z trestné činnosti peníze, které skončily ve vašem hnutí jako dary?“ ptal se naléhavě Vondráček.

A připomněl, že pražská radní Hana Marvanová psala Vítu Rakušanovi už před dvěma lety, že kolem Petra Hlubučka existují určité podezřelé kontakty. Ve skutečnosti tento dopis Marvanová psala až letos v lednu a nikoli před dvěma lety, na což Vondráčka upozornila moderátorka Terezie Tománková.

Podle Vondráčka to ale nemění nic na tom, že „rekonstrukce vlády je nevyhnutelná“.

„Už máme podpisy na mimořádnou schůzi a počkáme, jak se k tomu pan premiér postaví. ... On se k tomu musí nějak postavit, on se tím nemůže promlčet. Podívejte se, ta kauza zasahuje už i do TOP 09, kde vyloučili dva členy. Už dva členové z pěti ve vládní koalici jsou v problémech. To přece takhle nelze!“ soptil Vondráček.

Kovářová konstatovala, že vláda jako celek je stabilní, má 108 křesel a může vládnout a řešit krize, energetickou krizi, uprchlickou krizi a další.

Vondráčka však nepřesvědčila. Ten prý čekal, že ve své nedávné promluvě „k národu“ premiér Fiala řekne pár slov i k „možná největšímu politickému skandálu v polistopadové historii,“ ale to se nestalo. Podle Vondráčka se Fiala jen snažil překrýt závažnou vládní kauzu informacemi, na které by stačila normální tisková konference.

Kovářová prohlásila, že „žijeme v nejtěžších časech od druhé světové války, pár set kilometrů od našich hranic zuří ruská invaze proti Ukrajině a tato ruská agrese zesiluje ještě energetickou krizi“. Tady Kovářová zopakovala, že vláda nenechá v krizi občany padnout. Jen ještě doplnila, že musí být schválena také novela energetického zákona, aby lidem bylo možné poskytnout onen úsporný energetický tarif, který vláda připravila. „Informace o tomto tarifu budou brzy k dispozici. V každé té skupině se bude jednat o pomoc ve výši 10 tisíc korun,“ oznámila Kovářová s tím, že přesné detaily se všichni lidé dozvědí určitě před začátkem topné sezóny. Pokud tedy hnutí ANO nebude příslušnou legislativu blokovat.

„Takže od nás zase budete chtít pomoct a zase nám to předložíte na poslední chvíli ve stavu legislativní nouze,“ zlobil se Vondráček.

Nezůstal ale jen u toho.

„Já si nemyslím, že bychom žili v nejhorších časech od druhé světové války. V padesátých letech se žilo hůř, po roce 1969 se žilo hůř,“ oponoval Kovářové.

A hned Kovářové vmetl, že vláda už dávno měla a má lidem plošně pomáhat, jak po tom od počátku volá hnutí ANO. Ale teď, když se to konečně děje, tak podle Vondráčka vláda pomůže nejvíc těm nejbohatším občanům, protože největší pomoci se dočkají vlastně ti, kteří vlastní více domů nebo bytů.

Nakonec vládě vyčetl, že např. Polsko pomáhá svým firmám víc a díky tomu jsou pak kupříkladu polské firmy zajímavější pro partnery v Německu. „Vždyť vy tady podřezáváte český průmysl,“ řekl Vondráček.

Kovářová kontrovala, že vláda už lidem i firmám uvolnila desítky miliard korun a další prostředky prý ještě uvolní.

