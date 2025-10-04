Ožralý předseda, ale i sebevražda. Jak proběhly volby

Příslušníci Policie ČR na sociální síti X oznámili, že volby na drtivé většině míst Česka proběhly v klidu. Až na pár výjimek. Kupříkladu předseda jedné z volebních komisí dohlížel na hlasování s 2,5 promile v krvi.

Ožralý předseda, ale i sebevražda. Jak proběhly volby
Foto: Hans Štembera
Popisek: Policejní vůz, ilustrační foto

„Volby do Poslanecké sněmovny PČR dle předpokladů nepřinesly žádné mimořádné narušení veřejného pořádku a v drtivé většině volebních míst proběhly naprosto poklidně. Vybrali jsme několik zajímavostí, se kterými jsme se setkali a které jsme řešili,“ oznámili strážci zákona na sociální síti X.

Před jednou volební místností prý hořely popelnice, před další volební místností blokoval voličům vstup pes. Na jedné z hasičských zbrojnic vlála sovětská vlajka. Před další volební místností se objevil vůz s prezentovanou nepovolenou stranickou reklamou. Do jedné z volebních místností prý pronikl volič, který dříve odevzdal svůj hlas jinde a pokoušel se hlasovat podruhé.

Došlo i na krádež státní vlajky. A na jedno úmrtí. „Na závěr jedno neštěstí - skok z okna v budově, kde se nacházela volební místnosti. Bohužel s tragickými následky,“ napsali policisté.

autor: Miloš Polák

