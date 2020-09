Pamatujete na ministra zdravotnictví Hegera? Teď promluvil o Vojtěchovi a Prymulovi

reklama

"Já bych strašně nerad komentoval vystoupení pana premiéra. Myslím, že je na místě říct něco o panu ministrovi Vojtěchovi a jeho vlivu na zdravotnictví..." začal zdlouhavě Heger. Moderátor Daniel Takáč jej však přerušil s tím, že chce komentář k osobě Romana Prymuly. Bude dobrým ministrem zdravotnictví? "Já si myslím, že Roman Prymula je mimořádně zkušený člověk a není mnoho lidí, kteří by měli tolik zkušeností se zdravotnickým systémem jako on. Na druhou stranu musím říct, že epidemie covidu-19 je jedna velká loterie. Ani politici, ani sebelepší odborníci se neshodli, jak postupovat, je potřeba zvolit nějakou linii a té se držet. A to vyhodnocení, jestli to bylo správné, nebo ne, bude v této přírodní loterii opravdu uděláno, až bude po všem," uvedl Heger.

"Roman Prymula je člověk, který bude v ministerské funkci schopen se dohodnout s politiky. On se vlastně stává politkem a nebude působit jako solitérní odborník, těch odborníků je ve hře víc a mohlo by to situaci zklidnit," dodal Heger. Důležité je podle něj bojovat proti epidemii. "A pravděpodobně zde bude bojovat pevnější rukou než ministr Vojtěch," sdělil Heger, že co se týče koncepčnější práce, na tu zřejmě nebude dostatek času.

A co Heger řekl k Adamu Vojtěchovi? "Celý ten půlrok, kdy vypukla epidemie, jsem nechtěl do médií vystupovat s názorem na to, jak postupovat. Na to jsem byl příliš mimo hru. A tak si myslím, že tuhle stránku věci nebudu hodnotit ani u pana ministra Vojtěcha. Co se týče koncepční stránky, tak sám Vojtěch vyjmenoval celou řadu úspěchů, které já musím potvrdit," sdělil Heger s tím, že Vojtěchovi se podařilo navázat na celou řadu rozpracovaných věcí.

Zda Vojtěch podléhal Babišovi, tak co se týče koncepčních věcí, podle Hegera je dělal sám a nepodléhal mu. "Bylo dobře, že zdravotnictví plánoval podle svého," mínil Heger.

