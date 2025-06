Smoljak si stěžuje: Rakušan měl rezignovat. Zmíněn Svěrák

Publicista Filip Smoljak si na svém facebookovém profilu povzdechl, že chtěl podepsat petici vyzývající šéfa STAN Víta Rakušana k odstoupení, ale ta existující podle něj vůbec nebudí důvěru, resp. lidé, kteří jsou s ní spojeni, jsou prý „přátelé hnědorudé vlajky“. Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 19% Neměl 77% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 7635 lidí

Dále napsal: „Tak mě napadá, že dneska si už člověk nemůže ‚normálně‘ postěžovat na vládu, protože:

1. Nikoho to nezajímá, na vládu si stěžuje každý a neustále.

2. Pokud si člověk stěžuje na vládu, která je v základních rysech normální (uznává Listinu, demokracii a přibližně tuší, co je Rusko zač), tak ihned spadne do jednoho pytlíku s někým, s kým v tom pytlíku nechce být ani vteřinu...

3. Pokud si stěžuje na vládu idiotskou, nikdo ho neslyší, protože to v normální zemi dělá dost normálních lidí. A když všichni troubí, není vaše troubení slyšet, leda vám to přináší hezký pocit, že jste si zatroubili...

4. Pokud si stěžuje na vládu zločinnou v zemi, kde vládne zločin, nikdo ho neslyší, protože je mrtvej Navalnyj, případně Homolka…“

Do čela strany se dostal s podporou zločinců z aféry Dozimetr

A pokračoval: „Tak to napíšu alespoň tady, kde to nikdo nečte...

A) Rakušan vylezl do vysoké funkce po zádech zrazených Pirátů jen proto, že lstivě vzbudil nejvyšší mužský cit – cit muže k muži (Ivana k Vítkovi). Anketa Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů? Věřím 0% Nevěřím 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17939 lidí

B) Rakušan se dostal do čela strany mimo jiné s podporou zločinců z aféry Dozimetr.

C) Rakušan se zasloužil o mazání některých webů a dodnes není zcela objasněno, zda to náhodou nebylo protiústavní (to bych do petice nedával, protože to je sporné).

D) Rakušan měl rezignovat krátce poté, kdy bylo jasné, že nerezignuje policejní prezident, který měl rezignovat krátce poté, kdy bylo jasné, že pražský šéfpolicista a mnozí další ze sboru nebudou rezignovat poté, kdy spoluzapříčinili (nejspíš z nedbalosti) zavraždění několika studentů FF UK. Rakušan měl rezignovat alespoň z úcty k obětem a vzhledem k tomu, že moc dobře ví, jak katastrofálně funguje pražská policie pod jeho vedením, které se mimochodem při jeho nástupu dostalo na post nejvyšší...

E) Rakušan měl rezignovat krátce poté, kdy se ukázalo, že jeho přítel Zdeněk Svěrák využívá pražskou policii k nátlaku na mou osobu a svých klientelistických kontaktů na vnitru (i jiných, než je sám ministr) využívá k absolutní beztrestnosti, když před soudem do protokolu si mi dovolil pateticky vyhrožovat těmito slovy:

‚Policisté mi řekli, že kdybych chtěl, tak by Filip Smoljak dostal podmínku osmnáct měsíců.‘ (Za co? Údajně za to, že jsem na Svěráka podal trestní oznámení pro dotační podvod, což není pravda hned třikrát. Nikdo nepodal na Svěráka TO, a tím méně jsem to byl já a tím méně pro dotační podvod. Nepodal jsem nikdy na nikoho TO pro dotační podvod a nepodal jsem nikdy TO na Svěráka. Navíc je potřeba říct, že zřejmě žijeme v zemi, kde opět bývalí komunisté rozhodují o tom, kdo má jít sedět kvůli vyslovení názoru/podezření, i když ho ani nevyslovili. Jak stalinistické...

F) Rakušan a celý STAN by se měl pakovat z vlády už jenom proto, aby ten celkový průser v říjnu nebyl úplně 100%!

Tímto bych chtěl zároveň jménem ODS poděkovat panu Rakušanovi za to, co pro ODS v jejím vztahu k Pirátům udělal, ale to už je trochu fousatá historie…“

Filip Smoljak je publicista, sociolog, marketér a aktivista, druhorozený syn legendárního divadelníka a režiséra Ladislava Smoljaka. V roce 2020 proti sobě kandidovali s bratrem Davidem Smoljakem do Senátu v obvodu Praha 9. David, kandidující za STAN s podporou TOP 09 a Pirátů, mandát obhájil, zatímco Filip, který šel do voleb jako nestraník za hnutí PRO Zdraví, nepostoupil do druhého kola. Kromě politiky se věnuje publicistice, sociologickým analýzám a marketingu.