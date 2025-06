DPP: Praha slaví 100 let provozu autobusů

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) si tento týden připomíná významné výročí pražské městské hromadné dopravy. Při této příležitosti připravil DPP víkendový program určený široké veřejnosti, nabízející mnoho zážitků, poznání i zábavy. Jedním z hlavních bodů oslav bude Den otevřených dveří v garáži Vršovice, který se uskuteční v sobotu 21. června. Návštěvníci nahlédnou do zákulisí provozu i údržby vozidel.

Vyvrcholením oslav bude v neděli 22. června slavnostní průvod autobusů napříč historií i současností – od muzejních exponátů až po moderní vozy. V čele historického defilé pojede vzácný exponát Škoda 506 N z roku 1929, následovaný legendárními vozy jako Škoda 706 RO (1951), Jelcz 272 (1973, též v zastoupení oblíbené řady Škoda 706 RTO), i další autobusy značek Ikarus a Karosa, které tvořily typický obraz městské dopravy druhé poloviny 20. století.

Průvod doplní také reprezentanti současné flotily – autobusy značek SOR, Solaris, Iveco a elektrobus Škoda E’City 36BB. Průvod odstartuje na Staroměstském náměstí a projede centrem Prahy až do Dejvic, kde budou připraveny další doprovodné aktivity pro děti i dospělé.

Den otevřených dveří v garáži Vršovice

Součástí oslav bude již tuto sobotu 21. června od 10:00 do 16:00 Den otevřených dveří v garáži Vršovice, která si letos připomíná 70 let od svého uvedení do provozu. DPP při této příležitosti otevře brány této historické provozovny a nabídne návštěvníkům jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí pražské autobusové dopravy. Zájemci si budou moci prohlédnout vozový park včetně současných elektrobusů, technologii jejich nabíjení a celé dílenské zázemí – od klempírny, gumárny a diagnostiky přes plánovanou údržbu, lakovnu, pracoviště denní kontroly až po montážní jámy. Zhlédnout mohou také ukázku zvednutí autobusu pohotovostním vozem Tatra, tzv. Kačerem.

Program doplní doprovodné aktivity pro malé i velké: dopravní hřiště, šlapací motokáry, RC modely. Na místě bude k zakoupení občerstvení, či suvenýry a tematické předměty z Fanshopu DPP. Chybět nebude ani stánek SPŠD a náboru. Návštěvníci se na tuto akci dostanou městskou hromadnou dopravou – nejbližší zastávkou je Bohdalec, obsluhovaná linkami č. 101, 135, 136, 150 a posílenou linkou č. 213.

Z historie garáže Vršovice

Autobusová garáž Vršovice, dříve známá jako vozovna Michle, má za sebou bohatou historii sahající až do 2. dubna 1955, kdy zahájila provoz jako trolejbusová vozovna. Od 5. října 1964 začala garáž sloužit také autobusům, a to nejprve na linkách č. 101 a nově zřízené č. 134. S rostoucím počtem vozidel byla v roce 1965 vybudována první odstavná plocha pro 60 autobusů, kterou následovala další dvě rozšíření – v roce 1970 severně od haly a později i v blízkosti ulice U Vršovického hřbitova.

Trolejbusový provoz ve Vršovicích skončil 30. června 1968, od té doby areál slouží výhradně autobusům. V průběhu devadesátých let se obě garážovací haly začaly využívat výhradně k údržbě vozidel.

V roce 2003 prošel celý areál komplexní rekonstrukcí – včetně vozovek, haly denního ošetření a denní kontroly – a byla vybudována čtvrtá čerpací stanice pohonných hmot. Od roku 2014 zde sídlí také vozový park vnitropodnikové dopravy. S rozvojem elektromobility vzniklo v roce 2021 ve Vršovicích 14 nabíjecích stání pro elektrobusy Škoda E’CITY 36BB. V lednu 2022 tak mohla garáž zahájit pravidelný provoz elektrobusů na linkách č. 124, 154 a 213.

Na sobotu 21. června DPP připravil i speciální jízdy retro autobusem Škoda RTO přibližně po trati první pražské autobusové linky A, která zahájila provoz přesně před 100 lety. Místenky na tyto speciální jízdy jsou k dispozici na Fanshopu DPP ZDE.

Průvod autobusů v neděli 22. června 2025

Slavnostní průvod 19 autobusů vyjede v neděli 22. června v 10:00 ze Staroměstského náměstí. Zde bude část vozidel vystavena pro veřejnost již od 9:00, interiéry vozidel budou přístupné až v rámci odpoledního programu na Vítězném náměstí. Pokud bude volná kapacita ve vozech, na místě bude ještě možné zakoupit jízdenky do novějších vozů. V čele průvodu pojede nejstarší dochovaný exemplář – autobus Škoda 506 N z roku 1929. Tento autobus jezdící ještě v levostranném provozu se poprvé představí veřejnosti po dvacetileté opravě. V závěsu se představí další zástupci historických vozidel – Škoda 706 RO z roku 1951, Jelcz 272 z roku 1973 (též v zastoupení oblíbené řady Škoda 706 RTO), Karosa ŠM 11, Karosa B731, Ikarus 280, Karosa-Renault CityBus, Ikarus E91 a Karosa B961. Historické reprezentanty doplní zástupci dnešního autobusového provozu.

Trasa slavnostního průvodu nabídne hned několik atraktivních lokalit, které potěší nejen fotografy a fanoušky městské dopravy. Historická i současná vozidla bude možné zachytit v pohybu například při průjezdu přes Čechův, Mánesův a Jiráskův most, nebo u Strahovského stadionu. Kolona se přibližně na třicet minut zastaví na Hradčanském náměstí, odkud bude následně pokračovat do cíle na Vítězné náměstí. Právě zde slavnostní jízda vyvrcholí doprovodným programem pro veřejnost ve spolupráci s městskou částí Praha 6 – chybět nebudou vystavené autobusy, muzejní silniční pracovní vozidla, ani ukázky současných moderních trolejbusů. Na místě bude i možnost zakoupení upomínkových předmětů.

Upomínkové předměty ke 100. výročí autobusů

K oslavám 100 let trvalého provozu autobusů vydal DPP speciální sběratelskou výroční bankovku v nominální hodnotě 0 EUR s motivem legendární Karosy ŠM 11 – ikonického městského autobusu, který se stal symbolem pražské dopravy zejména ve druhé polovině 60. a v 70. letech 20. století. Bankovka byla poprvé představena na jarním veletrhu Sběratel 2025, konaném 21. a 22. března v Praze.

Ve stejném duchu DPP připravuje výroční bankovku 0 EUR také ke 150. výročí pražské městské hromadné dopravy. Její slavnostní premiéra proběhne na podzimním veletrhu Sběratel, který se uskuteční 5. a 6. září 2025.

DPP dále nabízí tematicky k výročí např. igráčky, dřevěnou turistickou známku, plátěnou tašku či šňůrku na krk. Veškeré publikace, sběratelské předměty i výroční edice jsou k dispozici ve Fanshopu DPP a na vybraných pracovištích Infocenter DPP.

Ke 100. výročí byla k vidění od března na různých místech po Praze i putovní výstava, která představovala historii autobusů v Praze. Od pondělí 23. června 2025 bude k vidění nová putovní výstava, a to ke 150. výročí MHD v Praze, které připadá na září. První lokalitou bude ulice Na Příkopě, u Václavského náměstí směrem k nám. Republiky až do 20. července. Přesný přehled lokalit je k dispozici ZDE.

Z historie autobusové dopravy v Praze

Historie pražské autobusové dopravy se začala psát v červnu 1925, kdy Elektrické podniky hlavního města Prahy slavnostně zahájily její provoz. Impulsem k jejímu zavedení byl vznik Velké Prahy v roce 1922 a s ním i potřeba zajistit spolehlivé, hospodárné spojení nově připojených a často ještě málo rozvinutých okrajových čtvrtí s centrem města. Tyto lokality tehdy ještě negenerovaly dostatečnou přepravní poptávku pro investičně náročnou tramvajovou síť, a proto byla zvolena pružnější forma dopravy – autobus s pohonem spalovacím motorem, ačkoli se zvažovala i varianta elektrického pohonu.

První autobusy jezdily na palivo zvané dynalkol – směs benzínu, lihu a benzolu. Po roce 1930 došlo vlivem státních regulací k postupnému zavádění směsí benzolu s benzínem a později i čistého benzínu a nafty. Právě regulace v oblasti paliv, olejů a daní z automobilové dopravy měly zásadní dopad na ekonomiku a tempo rozvoje autobusové dopravy.

Karoserie prvních vozů umožňovaly přepravu přibližně 20 sedících a 20 stojících cestujících a jejich celková hmotnost činila zhruba 3,5 tuny. Na počátečních linkách se testovaly různé způsoby odbavení cestujících – jak jednoslužné, kde byl řidič zároveň pokladníkem, tak dvojslužné se samostatným průvodčím. Až do tarifního sjednocení v roce 1951 měly autobusy vlastní sazby.

Pravidelný provoz byl zahájen 21. června 1925 na lince A z Vršovic do Záběhlic. Tato linka měřila 3,5 km a v prvním roce přepravila 109 000 cestujících. Původně ji obsluhovaly dva, později tři autobusy. První zázemí pro údržbu i garážování se nacházelo v areálu ústředních dílen v Rustonce, výpravna se nacházela v tramvajové vozovně v Libni. Autobusové linky byly zprvu označovány písmeny, číselné značení se ustálilo až v roce 1951.

Více k historii je k dispozici také ZDE.

Zajímavá čísla z provozu autobusů DPP a jeho předchůdců za uplynulých 100 let

Počet provozovaných linek:

První rok provozu (1925): 2 linky (což je současně i nejnižší číslo za celou historii)

Nejvyšší počet provozovaných linek: 224 shodně v letech 1988 a 1990

V současnosti: 154 linek, z toho 140 denních a 14 nočních. V denním provozu je zahrnuto i 23 školních a 16 příměstských linek

Počet ujetých vozokilometrů DPP a jeho předchůdců na pravidelných autobusových linkách:

Nejméně za kalendářní rok: 66 000 v roce 1925 (v prvním roce pravidelného provozu autobusů)

Nejvíce za kalendářní rok: 66 091 000 v roce 1977 (při 136 provozovaných linkách a 1402 autobusech ve vozovém parku)

Celkem 1925–2024: 3 716 797 000, což je zhruba 92880krát objetý rovník zeměkoule nebo 4835krát ujeta střední vzdálenost ze Země na měsíc a zpět

Počet přepravených cestujících:

Nejméně za kalendářní rok: 194 000 v roce 1925 (v prvním roce pravidelného provozu autobusů)

Nejvíce za kalendářní rok: přibližně 505 470 000 v roce 1991 (jako bychom v daném roce zhruba 416krát autobusy odvezli všechny obyvatele Prahy)

Celkem 1925–2024: přibližně 20 631 720 000 (jako bychom autobusy 1891krát odvezli všechny obyvatele ČR při počtu obyvatel k 31. prosinci 2024)

Počet autobusů ve vozovém parku DPP:

Nejméně za kalendářní rok: 4 v roce 1925 (v prvním roce pravidelného provozu autobusů)

Nejvíce za kalendářní rok: 1447 v roce 1988

Celkem 1925–2024: vozovým parkem DPP prošlo za 100 let provozu celkem téměř 8500 autobusů

Nejpočetnější typy autobusů ve vozovém parku DPP:

1. místo: Karosa ŠM 11 = celkem bezmála 2150 autobusů

2. místo: Karosa B731+B732 (včetně podtypů) = celkem bezmála 1880 autobusů

3. místo: Škoda 706 RTO + Jelcz 272 (všechny modifikace) = celkem téměř 690 autobusů

4. místo: Ikarus 280 = celkem 612 autobusů

5. místo: SOR NB 12 = celkem 538 autobusů

Nejdéle sloužící typové řady autobusů v pravidelném provozu DPP:

1. místo: Karosa B731+B732 = 32 let (1982 – 2014)

2. místo: Karosa ŠM11 = 23 let (1965 – 1988)

3. místo Ikarus 280 = 21 let (1978–1999)

4. místo: Škoda 706 RTO + Jelcz 272 = 20 let (1959 – 1979)

Celková délka autobusových linek DPP:

V roce 1932 poprvé překonala 100 km = 105,7 km (17 provozovaných linek)

V roce 1963 poprvé překonala 200 km = 206 km (33 linek)

V roce 1968 překonala 500 km = 526 km (64 linek)

V roce 1975 poprvé překonala 1000 km = 1006 km (124 linek)

V roce 1994 poprvé překonala 2000 km = 2002 km (218 linek)

V roce 2002 – historicky nejdelší síť provozovaných autobusových linek = celkem v součtu 2228,20 km (205 linek)

Nejdéle kontinuálně fungující trasa, obsluhovaná městskou autobusovou linkou:

Linka A, nyní 101 – linka A zahájila provoz 21. června 1925 v trase Vršovice, Čechovo náměstí – Záběhlice, v roce 1951 byla přečíslována na 101 (v té době trasa Čechovo náměstí – Nádraží Hostivař), současná trasa Zentiva – Viktoria Žižkov. Po celou dobu linka 101 obsahuje část původní trasy, historicky první pravidelné autobusové linky A.

Nejdelší vs. nejkratší pravidelná linka DPP v současnosti:

Nejkratší linka: 249 (Nový Zličín – Zličín) – délka 650 metrů (oběh 1 750 metrů), doba jízdy 3 minuty v jednom směru

Nejdelší denní linka: 177 (Poliklinika Mazurská – Chodov) – délka 27 850 metrů (oběh 56 400 metrů), doba jízdy v jednom směru 75 minut

Nejdelší noční linka: 907 (Letiště – Baně) – délka 39 625 metrů (oběh 79 350 metrů), doba jízdy v jednom směru 75 minut

Nejdelší doba jízdy v jednom směru: 79 minut – noční linka 913 Dolní Chabry – Točná

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

