Pravda o ODS zevnitř. Vlivný člen vypustil bombu

20.11.2025 21:12 | Monitoring

ODS míří k lednovému volebnímu kongresu, ale podle místostarosty Ostravy-jihu a kandidáta na předsedu strany Radima Ivana se z plánované otevřené diskuse stává uzavřená akce pro vyvolené. Kritizuje, že vedení ODS nejprve nechá zvolit nové šéfy a teprve poté umožní debatovat o programu a směřování strany – což označuje za „naprostý výsměch“ slibům o změně. Zároveň upozorňuje na nepřiměřené poplatky a omezení, jež brání široké účasti řadových členů.

Pravda o ODS zevnitř. Vlivný člen vypustil bombu
Foto: Repro YouTube ODS
Popisek: Radim Ivan

ODS chystá volební kongres už v lednu 2026. Místopředseda strany Martin Kupka oznámil, že vedení ODS zvažuje změny a po prohraných parlamentních volbách (kde ODS kandidovala v rámci koalice SPOLU) padlo rozhodnutí původní dubnový termín přesunout. Dosavadní předseda ODS Petr Fiala zároveň uvedl, že svůj post už obhajovat nebude.

Kandidaturu na předsedu mezitím oznámili dva politici: místopředseda strany a ministr dopravy v demisi Martin Kupka a také „reformátor ODS“ Radim Ivan, místostarosta Ostravy-jihu. 

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 11785 lidí

Právě Radim Ivan upozorňuje, že vedení strany chce na kongresu nejprve volit vedení a teprve poté řešit program a směřování ODS, což podle něj ukazuje, že uvnitř strany není skutečný zájem o změnu.

Kritika výkonné rady: Politika až po volbě vedení

Ve svém příspěvku na sociální síti X Radim Ivan popisuje, že jeho tým dlouhodobě upozorňuje na problémy strany, ale vedení ODS podle něj před diskusí zavírá dveře. „Otevřeně jsme pojmenovali celou řadu problémů, které ODS má. Často jsme slyšeli, že si máme nechat kritiku ‚dovnitř‘, tedy že si máme vše vyříkat na kongresu,“ uvádí a dodává, že vedení rozhodlo přesně opačně. „Výsledek? Jako obvykle. Výkonná rada ODS totiž rozhodla, že politická diskuse bude na programu lednového volebního kongresu až po volbách předsedy a prvního místopředsedy.“

Kongres jen pro privilegované

Zároveň kritizuje i přístup k delegátům a hostům. „K tomu přidala podmínku, že hosté (řadoví členové mimo delegáty) mohou být pozváni pouze členy výkonné rady, a ještě k tomu musejí zaplatit naprosto šílený poplatek 7 000 Kč (delegáti platí 5 000 Kč).“

To ale není vše. Regionální zástupci navíc platí i ubytování a další náklady. „Pro některé regionální zástupce se i s ubytováním, dopravou a stravou můžeme bavit o částce až kolem neuvěřitelných 15 000 Kč za víkend,“ vypočítává Radim Ivan, který konstatuje: „Tohle není pro všechny. Tohle je pro privilegované.“

 Následně tvrdě komentuje rozdíl mezi slovy kandidátů a realitou. „Smutné je, že od kandidátů do vedení ODS slyšíme proklamace o změnách a nutnosti reforem. Obě tato rozhodnutí však představují naprostý výsměch těmto slibům,“ pokračuje Radim Ivan, který glosuje, jak vedení komunikuje se členskou základnou. „Dosluhující předsednictvo a jeho aparát nám tím vzkazují: chceme od vás ticho, klid a hezky zaplatit. A to ještě jen od některých, od námi vybraných,“ dodává s tím, že členové chtějí pravý opak.

Důrazně připomíná, že smyslem kongresu má být společná debata všech členů, ne jen elit. „Kongres má být o dialogu všech, kteří o něj stojí. Na pódiu i v lobby.“ Mezi členy sám vidí silnou poptávku po skutečné debatě o směřování strany. „Při cestách po oblastech a regionálních sněmech všude cítím hlad po debatě, diskusi o programových a vnitřních prioritách pro další roky a po znovunastolení soutěže.“ Vyslyšet tuto touhu považuji za jednu z nejdůležitějších priorit své kandidatury na předsedu ODS.

„Chceme otevřenou ODS, která se nebojí diskuse, nových myšlenek a nových lidí,“ shrnuje Radim Ivan svou vizi. Jedině tak může ODS posunout vpřed.

„Společně s každým, kdo ještě věří ve vnitřní demokracii a diskusi, navrhneme změnu programu kongresu tak, aby nejdůležitější volby v rámci ODS za poslední roky proběhly až po politické diskusi. A aby se jich mohlo účastnit co nejvíce řadových členů. Alespoň hned uvidíme, kdo to myslí s reformou strany vážně a kdo jen blbě kecá,“ zakončuje Radim Ivan svůj komentář.

 

Radim Ivan se už před parlamentními volbami vyjadřoval otevřeně k vnitřním poměrům v ODS i k celkové atmosféře v české politice. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz tehdy kritizoval „příliš osobní spory“, které podle něj dlouhodobě brzdí stranu i celou politickou scénu, a zdůrazňoval potřebu kultivovanějšího veřejného prostoru. Podle Ivana má politika spojovat, ne rozdělovat, a ODS by měla být silou modernizace, nikoli vnitřních bitev.

Zároveň prosazoval ekonomickou odvahu a modernizaci České republiky včetně podpory inovací a technologického rozvoje. Hlásil se i k odmítání extrémních zelených regulací – zejména systému ETS2 –, ale vždy s důrazem na to, že nestačí jen protestovat; podle něj je nutné nabídnout realistické a proveditelné alternativy.

Na otázku, co očekává po volbách, tehdy odpověděl, že skutečný výsledek většinou vypadá jinak, než se předpokládá. Podle něj měla po volbách nastat snaha o sjednocení společnosti, protože „nás čekají turbulentní doby“. Dodal, že pokud se do nich vstoupí „jako parta fracků hádajících se na školním výletě“, bude to politické reprezentaci „šeredně líto“ – a že osobní ambice musejí jít stranou.

Psali jsme:

Ministr Baxa: Zvýšení maxima pro pobídky zlepší konkurenceschopnost české audiovize
Tak tu válku ukončete! Kupka bojoval za vlajku Ukrajiny, přišla reakce
Senátorka ODS se pustila do Fialovy vlády: Otevřela dveře neziskovkám
O vedení ODS se hlásí Radim Ivan. Český Javier Milei „Děsí strejce a probudí stranu“

 

Zdroje:

https://twitter.com/radim_ivan_57/status/1991521146353709311?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Mlady-lidr-ODS-Ivan-o-Motoristech-Piratech-a-hrozbe-bandy-fracku-780738

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kongres , ODS , x , Radim Ivan

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Omezuje vedení ODS vnitřní demokracii tím, jak nastavilo pravidla lednového kongresu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Bc. Hana Ančincová byl položen dotaz

Kdo přesně tu podle vás normalizuje nenávist a násilí na menšinách přechází mávnutím ruky?

Myslíte, že to dělá někdo z budoucí vlády? Kdo? Já s vámi souhlasím v tom, že přehlíží nepatřičné chování některých, ale že by normalizovali nenávist a přehlíželi násilí na menšinách? To podle mě nikdo nedělá. Ostatně koho myslíte tou menšinou? Děkuji za vysvětlení.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jste opilí mocí. Lipavský srdnatě hájil Pavla proti stoosmičce

22:01 Jste opilí mocí. Lipavský srdnatě hájil Pavla proti stoosmičce

Končící ministr zahraničí Jan Lipavský označil novou sněmovní většinu za „opilou mocí“. Nová koalice…