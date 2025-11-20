Pravda o ODS zevnitř. Vlivný člen vypustil bombu

ODS chystá volební kongres už v lednu 2026. Místopředseda strany Martin Kupka oznámil, že vedení ODS zvažuje změny a po prohraných parlamentních volbách (kde ODS kandidovala v rámci koalice SPOLU) padlo rozhodnutí původní dubnový termín přesunout. Dosavadní předseda ODS Petr Fiala zároveň uvedl, že svůj post už obhajovat nebude.
Kandidaturu na předsedu mezitím oznámili dva politici: místopředseda strany a ministr dopravy v demisi Martin Kupka a také „reformátor ODS“ Radim Ivan, místostarosta Ostravy-jihu.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Právě Radim Ivan upozorňuje, že vedení strany chce na kongresu nejprve volit vedení a teprve poté řešit program a směřování ODS, což podle něj ukazuje, že uvnitř strany není skutečný zájem o změnu.
Kritika výkonné rady: Politika až po volbě vedení
Ve svém příspěvku na sociální síti X Radim Ivan popisuje, že jeho tým dlouhodobě upozorňuje na problémy strany, ale vedení ODS podle něj před diskusí zavírá dveře. „Otevřeně jsme pojmenovali celou řadu problémů, které ODS má. Často jsme slyšeli, že si máme nechat kritiku ‚dovnitř‘, tedy že si máme vše vyříkat na kongresu,“ uvádí a dodává, že vedení rozhodlo přesně opačně. „Výsledek? Jako obvykle. Výkonná rada ODS totiž rozhodla, že politická diskuse bude na programu lednového volebního kongresu až po volbách předsedy a prvního místopředsedy.“
Kongres jen pro privilegované
Zároveň kritizuje i přístup k delegátům a hostům. „K tomu přidala podmínku, že hosté (řadoví členové mimo delegáty) mohou být pozváni pouze členy výkonné rady, a ještě k tomu musejí zaplatit naprosto šílený poplatek 7 000 Kč (delegáti platí 5 000 Kč).“
To ale není vše. Regionální zástupci navíc platí i ubytování a další náklady. „Pro některé regionální zástupce se i s ubytováním, dopravou a stravou můžeme bavit o částce až kolem neuvěřitelných 15 000 Kč za víkend,“ vypočítává Radim Ivan, který konstatuje: „Tohle není pro všechny. Tohle je pro privilegované.“
Následně tvrdě komentuje rozdíl mezi slovy kandidátů a realitou. „Smutné je, že od kandidátů do vedení ODS slyšíme proklamace o změnách a nutnosti reforem. Obě tato rozhodnutí však představují naprostý výsměch těmto slibům,“ pokračuje Radim Ivan, který glosuje, jak vedení komunikuje se členskou základnou. „Dosluhující předsednictvo a jeho aparát nám tím vzkazují: chceme od vás ticho, klid a hezky zaplatit. A to ještě jen od některých, od námi vybraných,“ dodává s tím, že členové chtějí pravý opak.
Důrazně připomíná, že smyslem kongresu má být společná debata všech členů, ne jen elit. „Kongres má být o dialogu všech, kteří o něj stojí. Na pódiu i v lobby.“ Mezi členy sám vidí silnou poptávku po skutečné debatě o směřování strany. „Při cestách po oblastech a regionálních sněmech všude cítím hlad po debatě, diskusi o programových a vnitřních prioritách pro další roky a po znovunastolení soutěže.“ Vyslyšet tuto touhu považuji za jednu z nejdůležitějších priorit své kandidatury na předsedu ODS.
„Chceme otevřenou ODS, která se nebojí diskuse, nových myšlenek a nových lidí,“ shrnuje Radim Ivan svou vizi. Jedině tak může ODS posunout vpřed.
„Společně s každým, kdo ještě věří ve vnitřní demokracii a diskusi, navrhneme změnu programu kongresu tak, aby nejdůležitější volby v rámci ODS za poslední roky proběhly až po politické diskusi. A aby se jich mohlo účastnit co nejvíce řadových členů. Alespoň hned uvidíme, kdo to myslí s reformou strany vážně a kdo jen blbě kecá,“ zakončuje Radim Ivan svůj komentář.
Kongres pro všechny? Akorát že vůbec.— Radim Ivan ????? (@radim_ivan_57) November 20, 2025
Otevřeně jsme pojmenovali celou řadu problémů, které ODS má. Často jsme slyšeli, že si máme nechat kritiku „dovnitř“, tedy že si máme vše vyříkat na kongresu. Výsledek? Jako obvykle. Výkonná rada ODS totiž rozhodla, že politická diskuse bude…
Radim Ivan se už před parlamentními volbami vyjadřoval otevřeně k vnitřním poměrům v ODS i k celkové atmosféře v české politice. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz tehdy kritizoval „příliš osobní spory“, které podle něj dlouhodobě brzdí stranu i celou politickou scénu, a zdůrazňoval potřebu kultivovanějšího veřejného prostoru. Podle Ivana má politika spojovat, ne rozdělovat, a ODS by měla být silou modernizace, nikoli vnitřních bitev.
Zároveň prosazoval ekonomickou odvahu a modernizaci České republiky včetně podpory inovací a technologického rozvoje. Hlásil se i k odmítání extrémních zelených regulací – zejména systému ETS2 –, ale vždy s důrazem na to, že nestačí jen protestovat; podle něj je nutné nabídnout realistické a proveditelné alternativy.
Na otázku, co očekává po volbách, tehdy odpověděl, že skutečný výsledek většinou vypadá jinak, než se předpokládá. Podle něj měla po volbách nastat snaha o sjednocení společnosti, protože „nás čekají turbulentní doby“. Dodal, že pokud se do nich vstoupí „jako parta fracků hádajících se na školním výletě“, bude to politické reprezentaci „šeredně líto“ – a že osobní ambice musejí jít stranou.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská