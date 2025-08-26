Slunce, seno, h*vna? Zásah Policie ČR po tiskovce Smetany

„Á, ke komunistům na baráček,“ ozvalo se nadšeně se zadostiučiněním z chumlu gangu recidivisty Mikaela Oganesjana působícího a vysílajícího pod značkou Detektiv Mike, střeženém policisty a doplněném lidmi, kteří se do budovy ČTK přišli podívat na tiskovou konferenci nazvanou Střelba kameramana Ivana Smetany.
Ti všichni se teď nahrnuli do prostoru vrátnice budovy patřící KSČM, kam se okamžik před tím uchýlili Ivan Smetana, kameraman z KTV live a novinář Deníku TO Pavel Cimbál v úprku před tímto menším davem, který je sem pronásledoval z Opletalovy ulice, kde ČTK sídlí.
Oba se svižně protáhli vrátky, která se za nimi rychle zavřela a policisté hlídali, aby se nikdo další nedostal do uzavřeného dvora.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Mezitím, co paní vyšla z vrátnice do uzavřené části dvora, jako by se jen šla protáhnout, aktivista a Vojtěch Pšenák, člen extrémistického gangu, který stejně jako jeho ostatní souputníci, držel v ruce malou outdoorovou kamerku a svižně se celou dobu kulil za oběma novináři teď do záznamu pro více než dvacet tisíc platících, povětšinou dětských zákazníků na HeroHero, kteří se rádi dívají na šikanu vysílanou na tomto kanále, důrazně dodával nově zjištěné poznatky.
„Já bych ještě uvedl, že pan Smetana tvrdí, že není spojen s hnutím STAČILO! a momentálně parkuje u nich v hnutí KSČM,“ poznamenal se značným zadostiučiněním investigativce, kterému se potvrdilo podezření na hrdelní přečin.
„Proč parkuju u komunistů?“ opáčí na to o chvilku později Ivan Smetana, když dává rozhovor pro ParlamentníListy.cz poté, co se uchýlil ke svému autu, kde v horkém dni sundavá sako a ukládá natáčecí techniku, kterou si ještě přinesl pro jistotu na tiskovou konferenci.
„Já bych klidně parkoval u ODS, ale to bych měl auto od hnoje a od kečupu. Vždyť to jsou lidé napojení na ODSku. To má ukazovat nějaké moje výrazné spojení s hnutím STAČILO!? Já jsem kameraman KTV Live, točím všechno. Točil jsem i Petra Fialu. On s námi nechtěl mluvit, tak jsme točili venku. To, že parkuju tady, je jen díky tomu, že těm lidem je mě líto a nechtějí, aby to auto bylo zase od hoven a od kečupu, to se už jinak říct nedá. Tihle lidé to s sebou nosí v termoskách a ve všem možném. Jsou to prostě prasata. Ten, kdo ještě neměl auto od exkrementů, to nepochopí,“ vysvětluje.
Média z oběti udělala útočníka
„Společného s komunisty a se STAČILO! nemám nic,“ odpovídá na stejnou otázku ParlamentníchListů.cz Pavel Cimbál. „Komunikuji se všemi opozičními stranami, a to poměrně čile. Pokud se ale s nadhledem podíváme do historie, tak počínající fašismus má vždycky s komunisty problém, a pohlédneme-li do Oganesjanovy skupiny, tak jsou jejich cílem zejména oni. A jak bych to řekl prakticky? No… Stále je lepší mít bundu čistou než od kečupu, stále je lepší mít batoh čistý než prolitý kafem, už jsem zažil různé útoky, a přece jen, dnes prát ještě nechci,“ naráží Pavel Cimbál na praktiky gangu, který například Ivanu Smetanovi i dalším obětem poléval auto a věci kečupem či exkrementy, Pavlu Cimbálovi pak nalili do batohu kávu.
Tisková konference se konala včera v sídle ČTK. Objednal a zaplatil ji spolek KTV, který vysílá jako KTV live a vede ji Ivan Smetana. Ten byl před více než týdnem zatčen za střílení na dron v noci. Média prezentovala čin jednostraně a zamlčela důvod střelby a z oběti udělala útočníka a převracela fakta. Ivan Smetana pak popsal, jak na něj po měsících pravidelné šikany u domu jeho zaměstnavatele či na akcích, kam chodí natáčet, číhá gang a ničí majetek, šikanuje. Před více než týdnem v noci u něj vypustili dron, kdy po asi půl hodině, kdy mu nepřetržitě dron létal nad hlavou a pozemkem, vyběhl z plynovkou a střílel do země, poté donutil útočníky, aby si sedli do auta a vyčkali na policii. Tu ale už mezitím zavolali a Ivana Smetanu označili jako útočníka „podivína, který z ničeho nic v noci vybíhá z domu a střílí“. Média tuto verzi přejala bez jakéhokoliv zaváhání nebo doptávání se protistrany. Kameraman se tak dostal do cely předběžného zadržení, kde pobyl několik hodin. Toto se konalo krátce před jednáním přestupkové komise, kde se řeší opět šikana tohoto gangu.
„Ležel jsem v cele předběžného zadržení a přemýšlel jsem, jak se tomu, co o mně mainstreamová média píšou lživého, můžu bránit. A napadla mě tahle tiskovka,“ líčí pro ParlamentníListy.cz Ivan Smetana po tiskové konferenci, na kterou se ale mainstreamová média prakticky nedostavila.
ČTK musel Ivan Smetana zaplatit 52 tisíc korun, aby vůbec tiskovou konferenci odvysílala, což se obvykle dělá v případě komerčních subjektů, které se chtějí prezentovat v rámci PR, na veřejný zájem tématu ČTK nereagovala tak, aby o akci informovala jako klasická zpravodajská agentura.
„Ano, mainstramová média až na pár výjimek, povětšinou bulváru, na tiskovou konferenci nepřišla,“ potvrdil Ivan Smetana. „Ale to jsme tak trochu čekali, hlavní bylo to, že jsme teď během dvou hodin všechno řekli a může se na to kdokoliv podívat a vzít si to jako citaci. Protože novináři o mně psali, aniž by se mě zeptali na názor, na můj pohled, psali jen o jedné straně a vyjádření druhé strany. A to, čeho jsem dnes chtěl dosáhnout, bylo, že odteď už se nebudou moci vymlouvat, že nic nevědí a nemohou si to dohledat, a vše, co napíšou špatně bez ověření, bude žalovatelné. Média také tvrdila, že jsem kameraman hnutí STAČILO!, to jsem chtěl vyvrátit,“ komentuje svou zkušenost s médii.
Člen gangu si spletl novináře z Expresu se spřáteleným médiem
Po rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Pavel Cimbál odešel ze dvora a odcházel na schůzku. Policie mezitím vyklidila prostor u vrátnice, menší dav čítající asi tři desítky lidí složených z členů či příznivců gangu, policistů a příznivců Ivana Smetany a Pavla Cimbála, mezi nimiž byli i další oběti gangu, se přesunul před vrata na ulici. Když Pavel Cimbál vyšel, doběhl ho Vojtěch Pšenák a zajímal se také o dozvuky z tiskovky.
„Proč se vás na vaší tiskovce ptali pouze vaši novináři, vaši kamarádi a vaši přátelé? To vám přijde jako kritická diskuse?” zajímal se. Pavel Cimbál si i přes varování dalších, kteří mu radili, ‚aby se s ním už nebavil‘, otočil, dotaz klidně vyposlechl a pak stručně odvětil: „Vy jste neposlouchal, a pokud ano, tak nepozorně.“
Tomáš Kroupa ze serveru Expres.cz byl například při tiskovce poměrně kritický. „Vypadá to, že ta vaše role v těch případech je často víc aktivistická než novinářská, tedy jak kritizujete dole stojící aktivisty,“ kritizoval Pavla Cimbála a Ivana Smetanu.
„Jste velmi aktivní, dostáváte se do různých sporů, dáváte různá podání. Nemělo by být cílem novinářů ten jev jenom popsat a nezasahovat do něj tak, jak to děláte takto aktivně vy dva?“ zeptal se.
„Vážený pane, já jsem si svou aktivitu nevybral,“ reagoval Pavel Cimbál. „Svůj článek pro Deník TO o Mikeu Oganesjanovi, který jsem napsal proto, aby lidé ve stánku, kteří byli šikanováni už několik týdnů, měli v ruce alespoň nějaké informace, jsem napsal 2. července 2024 a už 3. července mi Oganesjan zvonil doma na zvonek. Já jsem si to nevybral, také bych rád žil klidný život a v noci se vyspal a nemusel tyto věci řešit, ale bohužel musím. Ale pokud se vás snaží ohrožovat a cíleně vás umlčet, tak musíte. To není aktivismus, to je sebeobrana,“ vysvětlil.
„Kdysi bylo v televizi Občanské judo, v podstatě děláme to samé,“ dodává Ivan Smetana za sebe. „My v KTV live nemáme velký rozpočet jako jiná média, máme sice 170 tisích sledujících, ale mnozí přemýšlejí, jestli je pravda to, co říkáme, jsou nahlodáváni právě těmito dezinformacemi. Vše je o nás sestříháno tak účelově, aby ti, kteří se nezajímají o informace, si o vás mysleli, že jste blázen, cvok,“ líčí.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
„K tomu už nejde co říct. Možná kdyby mainstreamová média byla dnes na tiskovce, tak by náš vztah byl jiný, ale nemůže, protože o mně píšou buď lži, nebo polopravdy. Ta tiskovka byla jediná možnost, jak očistit spolek. Jak jsem dnes říkal, my děláme něco jako bylo Občanské judo, natáčíme špatné úředníky, soudce, policisty, kteří na svých pozicích nemají co dělat. Podívejte se, oni nejdou třeba tady po Raptor TV nebo jiných i alternativních médiích, ale cíleně po KTV a po mně. Ti, co páchají trestnou činnost, jsou chráněni, to je prostě špatné, společnost je nemocná,“ vysvětluje Smetana.
„Doufám, že po volbách se tohle bude řešit. Hlavně to, kdo jim kryje záda,“ nechápe Zdeněk Vydra, který zajišťoval bezpečnost při dnešní tiskové konferenci a hlídal, aby Oganesjanův gang zůstal mimo budovu a nenarušoval její bezpečnost a plynulost.
„Vždyť oni běžně nazývají policisty ‚našimi kolegy‘. Dnes tedy musím pochválit policii České republiky, opravdu je hlídali. Ale jinak to není možné, aby neměla tahle extrémistická skupina Oganesjana politické krytí. To je jejich představa liberální demokracie – za legitimní názory šikana, urážky, ponižování, ničení osobního či firemního majetku, večer ohňostroje u baráku u lidí, kteří ráno vstávají do práce. Tohle tady zavedla tahle liberální vláda Petra Fialy a Víta Rakušana,“ vrtí hlavou.
„To, co se děje, se děje kvůli téhleté vládě. Nějakým způsobem je to tolerováno nebo zamýšleno,“ odpovídá Pavel Cimbál na otázku ParlamentníchListů.cz na to, jak lze situaci řešit. „Pokud volby dopadnou špatně, už to nebude demokracie ani omylem,“ dodává. Chvíli předtím, než opustil „bezpečí“ uzavřeného dvoru sídla KSČM měl ale jinou obavu.
„Teď je důležité dostat se ven, tady z toho dvora, abych nebyl napaden, potřísněn a abych nemusel mačkat pepřový spray. V takové situaci se dnes nacházíme v létě roku 2025, třicet pět let po pádu komunistů. Osud tohle dělá rád a dějiny probíhají ve spirále,“ uzavírá.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jane Frank